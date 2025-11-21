Η. Πώποτας (Ολυμπιακή Ζυθοποιία): Ανθεκτικότητα, επενδύσεις και στρατηγική ανάπτυξη

Ο Ηλίας Πώποτας, Οικονομικός Διευθυντής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, μιλάει στο Liberal για το πώς η εταιρεία διαχειρίστηκε τις πιέσεις του 2025, ποια προϊόντα ξεχώρισαν εμπορικά, και ποιο ρόλο έπαιξαν οι εξαγωγές στην ενίσχυση της συνολικής απόδοσης. Παράλληλα, αναλύει τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024, την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης και τη στρατηγική στήριξη της Carlsberg, ενώ παρουσιάζει τις προτεραιότητες της εταιρείας για το 2026, μια χρονιά με ξεκάθαρο προσανατολισμό στον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνέντευξη στην Μαρία Γεωργιάδου

Το 2025 η αγορά μπύρας αντιμετώπισε προκλήσεις όπως πληθωρισμό και πίεση στην κατανάλωση εκτός σπιτιού. Πώς επηρέασαν αυτοί οι παράγοντες τα αποτελέσματα της εταιρείας;

Αναμφίβολα, το 2025 υπήρξε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την αγορά μπύρας. Ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος διαβίωσης συμπίεσαν τη διαθέσιμη καταναλωτική δαπάνη, ενώ και η κατανάλωση εκτός σπιτιού περιορίστηκε. Παρ’ όλα αυτά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε να διατηρήσει θετική πορεία, χάρη στη συνετή εμπορική πολιτική, τις στοχευμένες επενδύσεις στο brand portfolio και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων. Η ανθεκτικότητα της εταιρείας, που οφείλεται κυρίως στη στρατηγική της διαφοροποίησης, τόσο ως προς τα προϊόντα όσο και ως προς τα κανάλια διάθεσης, μας επέτρεψε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των καταναλωτών σε κάθε περίσταση, εντός και εκτός σπιτιού, και να παραμείνουμε σε αναπτυξιακή τροχιά.

Ποιες κατηγορίες προϊόντων, όπως η μπύρα χωρίς αλκοόλ ή οι premium μπύρες, ξεχώρισαν εμπορικά μέσα στη χρονιά; Υπήρξε κάποιο brand που κατέγραψε ιδιαίτερη άνοδο;

Το 2025 συνεχίστηκε η ανοδική πορεία κατηγοριών όπως οι premium, οι τοπικές και οι alcohol-free μπύρες, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέα brands, όπως η Kronenbourg 1664 Blanc και η ΝΗΣΟΣ Easy IPA, τα οποία έκαναν δυναμική είσοδο στην αγορά και ήδη καταγράφουν θετικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η κατηγορία των non-alcohol συνέχισε να αναπτύσσεται, με τον Mythos 0.0% και τη ΦΙΞ Άνευ Σαγκουίνι να ενισχύουν το χαρτοφυλάκιό μας απαντώντας στις διαφοροποιημένες καταναλωτικές προτιμήσεις. Όλα αυτά συμπληρώνουν την πολύ καλή πορεία των καθιερωμένων μας brands, με αιχμή του δόρατος τον Mythos, τη ΦΙΞ και την Kaiser, που εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για την εταιρεία.

Πώς διαμορφώθηκε η πορεία των εξαγωγών και ποια είναι η συμβολή τους στο συνολικό κύκλο εργασιών;

Οι εξαγωγές μας αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση των προϊόντων μας, ιδιαίτερα με το brand Mythos. Αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού μας κύκλου εργασιών, υποστηρίζοντας τη στρατηγική μας να αναδείξουμε την ελληνική ζυθοποιία εκτός συνόρων.

Πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω, το 2024 ήταν μια χρονιά ανόδου για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Ποια ήταν τα βασικά οικονομικά μεγέθη που αποτυπώνουν αυτή τη θετική πορεία;

Πράγματι, το 2024 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατέγραψε σημαντική οργανική ανάπτυξη, με τον κύκλο εργασιών να αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 26%.

Πρόκειται για μια επίδοση που αντανακλά όχι μόνο τη σωστή εμπορική στρατηγική, αλλά και τη σταθερή εμπιστοσύνη που δείχνουν οι συνεργάτες και οι καταναλωτές μας στα προϊόντα μας.

Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της περσινής χρονιάς;

Βασικοί παράγοντες επιρροής για την αύξηση στην εγχώρια αγορά ήταν η γενικότερη άνοδος που παρατηρήθηκε στο κανάλι της εστίασης (on trade), κάτι που δεν είδαμε για παράδειγμα τη φετινή χρονιά, καθώς και οι πολύ καλές επιδόσεις του τουρισμού, που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις επιδόσεις της εγχώριας αγοράς ζύθου.

Η θετική αυτή πορεία δεν ήταν τυχαία και για την εταιρεία μεμονωμένα. Το 2024, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εστίασε στην περαιτέρω εδραίωση των προϊόντων του χαρτοφυλακίου της στην εγχώρια αγορά, με έμφαση στις κατηγορίες της μπύρας και της μπύρας χωρίς αλκοόλ, καθώς και σε επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της, και στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της προς τους πελάτες και συνεργάτες της.

Η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 13,9 εκατ. ευρώ το 2024. Σε ποιους τομείς επικεντρώθηκαν και ποια είναι η απόδοση αυτών των επενδύσεων μέχρι στιγμής;

Οι επενδύσεις μας το 2024 επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μας μονάδων σε Σίνδο και Ριτσώνα, στην περαιτέρω αυτοματοποίηση των συστημάτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και σε δράσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας. Παράλληλα, επενδύσαμε σημαντικά σε εξοπλισμό πωλήσεων και σε βιώσιμες λύσεις συσκευασίας.

Οι επενδύσεις αυτές δεν αποσκοπούν μόνο στη βραχυπρόθεσμη απόδοση, αλλά θέτουν τις βάσεις για μια πιο αποδοτική, ευέλικτη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, προετοιμάζοντας την εταιρεία για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.

Η αποπληρωμή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και η αύξηση της καθαρής θέσης ενίσχυσαν τη χρηματοοικονομική σας θέση. Πώς αξιολογείτε τη βιωσιμότητα αυτής της πορείας για τα επόμενα χρόνια;

Η απομείωση του δανεισμού μας, με μείωση του συνολικού δανεισμού κατά 14%, και η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, με βελτίωση του δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικές Υποχρεώσεις κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αποτελούν σαφείς ενδείξεις της χρηματοοικονομικής σταθερότητας που έχουμε επιτύχει.

Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια υγιή κεφαλαιακή δομή, που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη, χωρίς να επιβαρύνουμε τη χρηματοοικονομική μας ισορροπία. Η ορθολογική διαχείριση και ενέργειες βελτίωσης των χρηματοοικονομικών ροών της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη στήριξη του ομίλου Carlsberg, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα αυτής της πορείας και για τα επόμενα χρόνια.

Πόσο σημαντική είναι για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία η χρηματοοικονομική στήριξη και η στρατηγική καθοδήγηση της μητρικής Carlsberg A/S;

Η Carlsberg αποτελεί για εμάς έναν πολύτιμο στρατηγικό εταίρο, όχι μόνο υπό το πρίσμα του μετόχου, αλλά ως πηγή τεχνογνωσίας, καινοτομίας και εταιρικής καθοδήγησης. Η χρηματοοικονομική της υποστήριξη μάς επιτρέπει να επενδύουμε με συνέπεια σε τομείς όπως η παραγωγική αναβάθμιση, η ψηφιοποίηση και η βιωσιμότητα, χωρίς να επηρεάζεται η ευελιξία μας.

Πέρα όμως από τη χρηματοδότηση, εξίσου σημαντική είναι η πρόσβαση στα διεθνή δίκτυα γνώσης και στις βέλτιστες πρακτικές του ομίλου. Αυτή η σχέση είναι καθοριστική για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε ως ένας σύγχρονος, ανταγωνιστικός και βιώσιμος οργανισμός στην Ελλάδα.

Η μπύρα παραμένει ένα κατεξοχήν εποχικό προϊόν. Πώς κινήθηκε το φετινό καλοκαίρι; Βλέπετε περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά;

Η φετινή καλοκαιρινή περίοδος ήταν αντίστοιχα απαιτητική για τον κλάδο, καθώς η μειωμένη δραστηριότητα στο κανάλι HORECA και η πιο συγκρατημένη κατανάλωση από τους τουρίστες επηρέασαν τη συνολική εικόνα. Παρ’ όλα αυτά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε να υπεραποδώσει σε σχέση με τις τάσεις, καταγράφοντας θετική ανάπτυξη χάρη στη δυναμική των μαρκών της, την εμπορική ευελιξία και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της.

Για το 2025, συνολικά, διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε., γεγονός που επηρεάζει τις συνήθειες κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Ωστόσο, βλέπουμε σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, τόσο μέσω της ενίσχυσης των premium επιλογών και των προϊόντων χωρίς αλκοόλ, όσο και μέσα από καινοτομίες που ανανεώνουν την εμπειρία μπύρας σε κάθε περίσταση κατανάλωσης.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας για το 2026, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και σε επίπεδο προϊόντων;

Το 2026 αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα μέσα στην τριετία 2024–2026, όπου συνεχίζουμε να υλοποιούμε ένα στοχευμένο επενδυτικό πλάνο, σε συνέχεια των άνω των €10 εκατ. που επενδύθηκαν το 2024, αλλά και την εξέλιξή του στο 2025, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ζυθοποιείων μας, τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, καθώς και την προώθηση καινοτομιών στη συσκευασία και τις παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και στον εξοπλισμό πωλήσεων.

Σε στρατηγικό επίπεδο, δίνουμε έμφαση στη βαθύτερη κατανόηση του καταναλωτή, ενισχύουμε την έρευνα και ανάπτυξη και προωθούμε καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προτιμήσεις της αγοράς. Παράλληλα, επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου Carlsberg, “Together Towards ZERO and Beyond.” Πάνω απ’ όλα, όμως, συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, τον πυρήνα κάθε επιτυχίας, ενισχύοντας μια κουλτούρα υπευθυνότητας, συνεργασίας και αριστείας που μας επιτρέπει να εξελισσόμαστε σταθερά και με συνέπεια.