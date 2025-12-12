Η Nova φέρνει τα Χριστούγεννα δώρα που πραγματικά θες… ένας μήνας δωρεάν ΕΟΝ

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και, μαζί τους, η πιο φωτεινή, χαρούμενη και γεμάτη ψυχαγωγία περίοδος του χρόνου.Και αυτή τη χρονιά, η Nova φέρνει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Ένα δώρο που πραγματικά θες: Δωρεάν πρόσβαση στην ΕΟΝ από τις 11 Δεκεμβρίου έως και τις 11 Ιανουαρίου, για να απολαύσεις σειρές, ταινίες, αθλητικό θέαμα στα κανάλια Novasports, αλλά και όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας χωρίς κανένα κόστος και χωρίς κανένα περιορισμό στη διασκέδασή σου.

On Demand θέαση με 6000+ τίτλους

Για όσους αγαπούν τον κινηματογράφο και τις σειρές, η ΕΟΝ προσφέρει κάτι που δύσκολα βρίσκεις αλλού: πάνω από 6000 τίτλους σε On Demand περιεχόμενο, διαθέσιμους οποιαδήποτε στιγμή. Από blockbuster, μέχρι νέες κυκλοφορίες και αγαπημένες σειρές, οι επιλογές είναι ανεξάντλητες.

Στα κανάλια Novacinema, ξεχωρίζουν οι μεγάλες παραγωγές όπως Anora, The Brutalist, το βιογραφικό Ferrari και το πολυαναμενόμενο Emilia Perez. Για όλη την οικογένεια, οι γιορτές γεμίζουν μαγεία με ταινίες όπως Wicked, Εγώ ο Απαισιότατος 4, The Wild Robot και Ο Πάντινγκτον στο Περού.

Οι λάτρεις της δράσης θα απολαύσουν ταινίες όπως το Kraven ο Κυνηγός και τον Μελισσοκόμο, ενώ οι σειρές που ξεχωρίζουν αυτή την περίοδο περιλαμβάνουν το ντοκιμαντερίστικο Lockerbie: A Search for Truth, τη δυνατή επιστροφή του The Handmaid's Tale και το prequel του Outlander, το Outlander: Blood of my Blood.

Σημειωτέον, πως οτιδήποτε έχασες, μπορείς να τοδεις όποτε εσύ θες είτε με τη δυνατότητα catch up 7 ημερών, είτε μέσω της υπηρεσίας Οn Demand.

NovaChristmas: Το pop-up κανάλι που φέρνει τη μαγεία στην οθόνη σου

Στις 13 Δεκεμβρίου το NovaChristmas κάνει πρεμιέρα ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο pop-up κανάλι, με τρεις ταινίες κάθε βράδυ. Γεμάτο οικογενειακή διασκέδαση, feel-good τίτλους και εορταστική ατμόσφαιρα, το κανάλι γίνεται η τέλεια συντροφιά για cozy βραδιές στο σπίτιμέχρι και τις 7 Ιανουαρίου.

Αθλητικά γεγονότα που δεν χάνονται στα κανάλια Novasports

Ασταμάτητη είναι η δράση των πρωταθλημάτωντην περίοδο των γιορτών και σημαντικές αναμετρήσεις παίζονται στα κανάλια Novasports, Οι φίλοι της EuroLeague θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν συναρπαστικά ντέρμπι όπως το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (12/12), το Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός AKTOR (16/12), αλλά και τον εντός έδρας αγώνα Oλυμπιακός-Βαλένθια (16/12). Και το 2026 μπαίνει δυνατά, με τις μεγάλες αναμετρήσεις Παναθηναϊκός AKTOR-Oλυμπιακός (2/1), Φενερμπαχτσέ-Ολυμπιακός (6/1) και Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο (6/1).

Στη Stoiximan Super League, η δράση κορυφώνεται με αγώνες όπως το ΑΡΗΣ-Ολυμπιακός (14/12), το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (21/12) και το ΑΡΗΣ-ΑΕΚ (11/1). Στην Premier League, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίες μάχες όπως Τότεναμ-Λιβερπουλ (20/12), Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (4/1) και Άρσεναλ-Λίβερπουλ (8/1), ενώ δεν λείπει και η μεγάλη γιορτή του ιταλικού ποδοσφαίρου με τον τελικό του Supercup στις 22/12.

Και όλα αυτά, αξίζει να τονιστεί, προβάλλονται στα κανάλια Novasports, ώστε όσοι κάνουν δωρεάν χρήση της πλατφόρμας να μη χάσουν ούτε λεπτό από τα πιο σημαντικά γεγονότα της περιόδου.

EON Sports Mode: η απόλυτη εμπειρία στατιστικών

Οι λάτρεις της ανάλυσης θα λατρέψουν το ΕΟΝ Sports Mode, το οποίο προσφέρει προηγμένα στατιστικάαγώνων– Αναλυτικά στοιχεία, real-time δεδομένα και μια μοναδική οπτική παρουσίαση, απογειώνουν κάθε αναμέτρηση. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://nova.gr/eon-tv/anakalipse-tin-eon.

Πώς ενεργοποιείς τη δωρεάν θέαση

Αρκεί να μπεις στο eon.nova.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα, να λάβεις τον κωδικό σου και να απολαύσεις έναν ολόκληρο μήνα γεμάτο περιεχόμενο, αθλητικό, κινηματογραφικό, οικογενειακό και εορταστικό.

Φέτος, το δώρο που πραγματικά θες βρίσκεται σε μία μόνο κίνηση. Και το όνομά του είναι ΕΟΝ.