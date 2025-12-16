Η νέα εποχή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο HORECA – Female Founders Hub @Hospitality από το WHEN, με τη συνεργασία της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας: Από το insight στην πράξη

Ο κλάδος HORECA στην Ελλάδα εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και σύνθετες προκλήσεις για όσες και όσους δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν έναν δυναμικό αλλά συχνά υπο-υπόστηριζόμενο πυλώνα. Με στόχο να αναδείξει και να ενδυναμώσει αυτό το κομμάτι της αγοράς, ο οργανισμός WHEN εγκαινίασε το Female Founders Hub @ Hospitality, μία πρωτοβουλία που υλοποιείται με τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.

Σε μία περίοδο, όπου η συζήτηση γύρω από τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ενδυνάμωση γίνεται όλο και πιο επιτακτική, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επενδύει σε δράσεις που προάγουν ουσιαστικά την ανάπτυξη γυναικών επιχειρηματιών. Η συνεργασία αυτή δεν είναι τυπική, αλλά στρατηγικά στοχευμένη να προσφέρει πραγματικά εργαλεία, γνώση και πρόσβαση σε δίκτυα που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των γυναικών στον χώρο HORECA.

Τι είναι το Female Founders Hub @ Hospitality

Πρακτικά είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, επιμόρφωσης και δικτύωσης γυναικείων επιχειρήσεων στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο HORECA. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με μια ουσιαστική χαρτογράφηση των αναγκών των γυναικών που έχουν ιδρύσει ή διοικούν επιχειρήσεις στη φιλοξενία, μέσω της πραγματοποίησης focus groups με συμμετέχουσες από διαφορετικές περιοχές και στάδια επιχειρηματικής πορείας.

Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, από τις επαγγελματικές δυσκολίες έως και τις προσωπικές ισορροπίες που καλούνται να πετύχουν.

Τα ευρήματα συγκεντρώθηκαν σε μια πλήρη έκθεση ευρημάτων, που είναι διαθέσιμη εδώ, η οποία αναδεικνύει ξεκάθαρα την πολυπλοκότητα και την κλίμακα των προκλήσεων. Η χαρτογράφηση αυτή αποτελεί πολύτιμη βάση για στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν αρχές του 2026 με τη συνδρομή της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.

Οι προκλήσεις πίσω από τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Τα ευρήματα της έρευνας φωτίζουν δύο βασικούς άξονες προκλήσεων. Ο πρώτος συνδέεται με τα έμφυλα στερεότυπα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επαγγελματικές διαδρομές των γυναικών. Πολλές συμμετέχουσες ανέφεραν ότι συχνά αντιμετωπίζονται με αμφισβήτηση, ειδικά σε μικρότερες κοινωνίες όπου οι παραδοσιακοί ρόλοι παραμένουν ισχυροί. Η ανάγκη να αποδεικνύουν συνεχώς την επάρκειά τους, τους προκαλεί πίεση, ενώ ο συνδυασμός επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων εντείνει το αίσθημα κόπωσης.

Ένα ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα είναι η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Παρότι πολλές επιχειρήσεις είναι βιώσιμες και λειτουργικά σταθερές, οι γυναίκες συνεχίζουν να συναντούν εμπόδια στη διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξής τους.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη λειτουργική πραγματικότητα των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Η έλλειψη προσωπικού, ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει ολόκληρο τον κλάδο, επηρεάζει ακόμη πιο έντονα τις γυναίκες που συχνά αναλαμβάνουν μεγαλύτερο εύρος ευθυνών. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες τόνισαν ότι δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά εργαλεία όπως τα social media, το ψηφιακό marketing ή τις νέες τεχνολογίες, παρότι αναγνωρίζουν τη σημασία τους.

Παράλληλα, η απουσία δικτύων υποστήριξης δημιουργεί συχνά ένα αίσθημα απομόνωσης. Πολλές γυναίκες δήλωσαν ότι θα είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε ένας σταθερός χώρος ανταλλαγής εμπειριών και καθοδήγησης. Τέλος, σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές κάνουν το επιχειρείν ακόμη πιο απαιτητικό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το επόμενο βήμα: Από την έρευνα στη δράση

Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής φάσης, το Female Founders Hub @Hospitality περνά στη νέα, πρακτική του διάσταση. Στις αρχές του 2026 θα πραγματοποιηθούν τρία δίωρα διαδικτυακά σεμινάρια, σχεδιασμένα βάσει των αναγκών που ανέδειξαν οι ίδιες οι γυναίκες επιχειρηματίες. Η πρόσβαση θα είναι πανελλήνια και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, ώστε κάθε γυναίκα που δραστηριοποιείται στον κλάδο να μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά.

Οι θεματικές, ο τρόπος συμμετοχής και οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από το WHEN και την Ολυμπιακή Ζυθοποιία μέσω των ιστοσελίδων και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας τους στις αρχές της νέας χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο οργανισμοί περνούν από τη διαπίστωση των αναγκών στη στοχευμένη υποστήριξη, δημιουργώντας μία πλατφόρμα πραγματικής ενδυνάμωσης.

Το Female Founders Hub @ Hospitality δεν είναι απλώς μια ακόμη πρωτοβουλία, αλλά αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός κλάδου πιο σύγχρονου, συμπεριληπτικού και ανοιχτού στις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών. Με τη στήριξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, η προσπάθεια αυτή αποκτά τον απαραίτητο χώρο και δυναμική για να εξελιχθεί σε μια μόνιμη πηγή έμπνευσης και ενδυνάμωσης για τις γυναίκες της φιλοξενίας.





