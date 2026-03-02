LIGHT… BUSINESS

Ένα πληκτρολόγιο που καταργεί ΚΑΙ το καλώδιο ΚΑΙ τη φόρτιση; Ακούγεται σαν... μουσική στα αυτιά μας. Αν το υπογράφει και η Logitech, τότε ο όρος «σολάρισμα» αποκτά άλλη έννοια!

Φορτίζει με φως. Οποιοδήποτε φως. Ηλιακό ή τεχνητό. Παραμένει λειτουργικό έως και 4 μήνες στο απόλυτο σκοτάδι, μετά από μια πλήρη φόρτιση. Ο λόγος για το Signature Slim Solar+ K980 της Logitech. Το μόνο που χρειάζεται αυτό το υπέρκομψο και προηγμένο πληκτρολόγιο είναι λίγη... ηλιοθεραπεία κατά τη χρήση του, τη στιγμή που τα υπόλοιπα πληκτρολόγια της αγοράς απαιτούν φόρτιση ή αλλαγή μπαταριών, διακόπτοντας το workflow και απαιτώντας λιγότερο οικολογικές λύσεις για τη συντήρησή τους.

Η νέα γενιά πληκτρολογίων που λειτουργεί με φως, κατάλληλη τόσο για leisure tasks, όσο και για home office ή για business περιβάλλον, διαθέτει άψογο σχεδιασμό και λειτουργική αρτιότητα, για απρόσκοπτη χρήση, χωρίς την κόπωση που φέρνει η αίσθηση στην αφή ή ο ήχος της πληκτρολόγησης στο zen χώρο που έχετε δημιουργήσει για να εργάζεστε.

Με λεπτό μινιμαλιστικό προφίλ και αίσθηση που θα έδινε μόνο η πληκτρολόγηση σε κάποιον φορητό υπολογιστή αιχμής χάρη στα scissor switches που κρύβονται κάτω από κάθε πλήκτρο, το Signature Slim Solar+ K980 προσφέρει ένα καθαρό, compact, σύγχρονο desk aesthetic, με πλήρες ωστόσο numpad.

Η always charged εμπειρία που καταργεί τα tickets

Η Logitech δεν φέρνει μόνο το τέλος του άγχους φόρτισης στις ασύρματες συσκευές. Στην έκδοση Business αποτελεί την ιδανική λύση για IT departments που αναζητούν τρόπους πώς να μειώσουν τα support tickets, τα αιτήματα που λαμβάνουν κάθε μέρα και το χρόνο που απαιτείται για την επίλυσή τους, προσφέροντας ταυτόχρονα δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης. Ένα πραγματικό time saver για περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας συσκευών.

Στο πεδίο αυτό, στα + του Slim Solar+ είναι το Logi Bolt USB-C για ασφαλή σύνδεση, με κρυπτογράφηση επικοινωνίας επιπέδου enterprise για ασφαλή μετάδοση δεδομένων σε εταιρικά δίκτυα, η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Logitech Sync, η υποστήριξη Logi Tune, και φυσικά η ελάχιστη ανάγκη συντήρησης, εξασφαλίζοντας premium όρους παραγωγικότητας, ασφάλειας και άνεσης στην εργασία.

Και αν είστε έτοιμοι να το ονομάσετε το πιο «πράσινο» πληκτρολόγιο, μάθετε ότι το θετικό πρόσημο στη βιωσιμότητα που έχει εξασφαλίσει, δεν σταματά στη δυνατότητα φόρτισης με φωτισμό. Ο σχεδιασμός του είναι εξίσου φιλικός προς το περιβάλλον.

Το σασί του Slim Solar+ Κ980 στην έκδοση graphite αποτελείται 70% ανακυκλωμένο πλαστικό, η μπαταρία του έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έως 10 χρόνια και έχει δημιουργηθεί ειδικά για να μειώνει στο ελάχιστο την ανάγκη αντικατάστασης και απόρριψης.

Αυτές οι επιλογές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της Logitech, επιτρέποντας στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται να ενσωματώνουν υπεύθυνες επιλογές και στον τεχνολογικό τους εξοπλισμό.

Θέλετε να δείτε από κοντά τι μπορεί να κάνει η Logitech για την επιχείρησή σας; Ένα μοναδικό σημείο συνάντησης με τις τεχνολογίες αιχμής της Logitech σας περιμένει.

Στο Logitech For Business Experience Center, στη Μεταμόρφωση Αττικής, μπορείτε να δείτε από κοντά και να δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες όλες τις κορυφαίες λύσεις τεχνολογίας που προσφέρονται ειδικά για εσάς και την επιχείρησή σας. Κλείστε ραντεβού εδώ!