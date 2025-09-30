Η JYSK γιορτάζει 10 χρόνια στην Ελλάδα με προσφορές έως 70%

Άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στα Πατήσια. Μέσα στους επόμενους 2 μήνες ακολούθησαν 3 ακόμα καταστήματα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ελληνικό. Στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρεία αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις (οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση και lockdown καταστημάτων κ.α.) αλλά τίποτα δεν στάθηκε ικανό να ανακόψει την πορεία της. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε το άνοιγμα 40 καταστημάτων εντός πενταετίας και επιτεύχθηκε με απόλυτη ακρίβεια ενώ σήμερα η αλυσίδα διαθέτει 68 καταστήματα σε όλη τη χώρα και το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr.
Επετειακή εκδήλωση για τα 10 χρόνια σε Πατήσια και Πυλαία
Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 10 χρόνια της JYSK στην Ελλάδα, το κατάστημα JYSK Πατήσια που ήταν και το πρώτο που άνοιξε στην Ελλάδα ντύθηκε στα γιορτινά του για να υποδεχτεί σε μια ωραία εκδήλωση συνεργάτες, media και υπαλλήλους της εταιρείας. Την εκδήλωση τίμησε μη την παρουσία του ο Πρέσβης της Δανίας στην Ελλάδα κος Per Fabricius Andersen ο οποίος περιηγήθηκε στο κατάστημα και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για την πορεία και το πλάνο της. “Πολλά συγχαρητήρια στη JYSK για τα 10 χρόνια στην ελληνική αγορά και ανυπομονούμε για πολλά ακόμα καλά χρόνια”, δήλωσε ο κος Andersen.
Καμπάνια “JYSK - 10 χρόνια στην Ελλάδα” με προσφορές έως 70%
Από τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν άνοιξε το πρώτο κατάστημα JYSK στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα που η αλυσίδα αριθμεί 68 καταστήματα σε όλη την χώρα, η JYSK αποτελεί τον ιδανικό εκπρόσωπο του Σκανδιναβικό στυλ και της εξαιρετικής σχέσης ποιότητας-τιμής. Μέσα από την καμπάνια “JYSK – 10 χρόνια στην Ελλάδα” η JYSK προσκαλεί τους πελάτες της να γιορτάσουν μαζί της σε ένα από τα καταστήματα JYSK ή online στη JYSK.gr, με εξαιρετικές προσφορές γενεθλίων σε έπιπλα και είδη σπιτιού!
10 Ιστορικοί Σταθμοί
- 2015: Ανοίγει τον Σεπτέμβριο το πρώτο κατάστημα JYSK στην Ελλάδα στα Πατήσια, ενώ μέχρι το τέλος του έτους ανοίγουν άλλα 3 καταστήματα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ελληνικό.
- 2018: Ανοίγει το κατάστημα JYSK Ρόδου, το πρώτο κατάστημα της JYSK σε ελληνικό νησί.
- 2020: Καταγράφεται για πρώτη φορά θετικό ΕΒΙΤ, 5 μόλις χρόνια μετά την είσοδο της JYSK στην ελληνική αγορά και την έναρξη λειτουργίας της.
- 2020: Λίγο πριν το κλείσιμο του έτους ανοίγουν 2 νέα καταστήματα και η JYSK φτάνει τα 41, ολοκληρώνοντας απόλυτα την πρώτη φάση της επέκτασής της που προέβλεπε δίκτυο 40 καταστημάτων στην Ελλάδα εντός πενταετίας.
- 2021: Η JYSK Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά ανάμεσα στους Top Employers Ελλάδας, μια διάκριση που εξακολουθεί να λαμβάνει κάθε χρονιά από τότε.
- 2021: Ξεκινάει τη λειτουργία του το τμήμα Εταιρικών Πελατών JYSK (B2B).
- 2021: Μπαίνει σε εφαρμογή το πλάνο ανακαινίσεων όλων των καταστημάτων που άνοιξαν πριν το 2018 στο νέο store concept 3.0.
- 2023: Η JYSK Ελλάδας απασχολεί πλέον πάνω από 500 εργαζόμενους στα καταστήματα και τα κεντρικά της γραφεία.
- 2024: Η JYSK Ελλάδας σπάει το φράγμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ τζίρο ανακοινώνοντας τζίρο 111.6 εκατομμύρια ευρώ και ανάπτυξη πωλήσεων 10% στα συγκρίσιμα καταστήματα και 14% συνολικά στο οικονομικό έτος 2023/24 έναντι του αντίστοιχου περσινού.
- 2025: Η JYSK γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα