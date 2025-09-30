Η JYSK γιορτάζει 10 χρόνια στην Ελλάδα με προσφορές έως 70%

Άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στα Πατήσια. Μέσα στους επόμενους 2 μήνες ακολούθησαν 3 ακόμα καταστήματα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ελληνικό. Στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρεία αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις (οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση και lockdown καταστημάτων κ.α.) αλλά τίποτα δεν στάθηκε ικανό να ανακόψει την πορεία της. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε το άνοιγμα 40 καταστημάτων εντός πενταετίας και επιτεύχθηκε με απόλυτη ακρίβεια ενώ σήμερα η αλυσίδα διαθέτει 68 καταστήματα σε όλη τη χώρα και το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr.

Επετειακή εκδήλωση για τα 10 χρόνια σε Πατήσια και Πυλαία

Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 10 χρόνια της JYSK στην Ελλάδα, το κατάστημα JYSK Πατήσια που ήταν και το πρώτο που άνοιξε στην Ελλάδα ντύθηκε στα γιορτινά του για να υποδεχτεί σε μια ωραία εκδήλωση συνεργάτες, media και υπαλλήλους της εταιρείας. Την εκδήλωση τίμησε μη την παρουσία του ο Πρέσβης της Δανίας στην Ελλάδα κος Per Fabricius Andersen ο οποίος περιηγήθηκε στο κατάστημα και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για την πορεία και το πλάνο της. “Πολλά συγχαρητήρια στη JYSK για τα 10 χρόνια στην ελληνική αγορά και ανυπομονούμε για πολλά ακόμα καλά χρόνια”, δήλωσε ο κος Andersen.

Καμπάνια “JYSK - 10 χρόνια στην Ελλάδα” με προσφορές έως 70%

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν άνοιξε το πρώτο κατάστημα JYSK στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα που η αλυσίδα αριθμεί 68 καταστήματα σε όλη την χώρα, η JYSK αποτελεί τον ιδανικό εκπρόσωπο του Σκανδιναβικό στυλ και της εξαιρετικής σχέσης ποιότητας-τιμής. Μέσα από την καμπάνια “JYSK – 10 χρόνια στην Ελλάδα” η JYSK προσκαλεί τους πελάτες της να γιορτάσουν μαζί της σε ένα από τα καταστήματα JYSK ή online στη JYSK.gr, με εξαιρετικές προσφορές γενεθλίων σε έπιπλα και είδη σπιτιού!

10 Ιστορικοί Σταθμοί