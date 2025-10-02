Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά: Σύγχρονα, ασφαλή σχολεία και υποτροφίες αριστείας για τους μαθητές του Δήμου Αριστοτέλη

Με στόχο να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί στον Δήμο Αριστοτέλη ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, επενδύοντας στην εκπαίδευση και τη στήριξη της νέας γενιάς. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς πυλώνες του Προγράμματος Κοινωνικών Επενδύσεων ύψους 80 εκατ. ευρώ, που υλοποιεί η εταιρεία και περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων με ουσιαστικό αποτύπωμα.

Μέσω στρατηγικών παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία προχωρά σε αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, δημιουργώντας σύγχρονους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους μάθησης, ενώ παράλληλα επενδύει στην ενδυνάμωση και υποστήριξη μαθητών και φοιτητών, μέσα από υποτροφίες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που ενισχύουν τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις φιλοδοξίες τους.

Στόχος της Ελληνικός Χρυσός είναι κάθε παιδί της περιοχής να έχει πρόσβαση σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη γνώση, την προσωπική ανάπτυξη και την ισότιμη συμμετοχή, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία των επαγγελματιών του αύριο.

Οι παρεμβάσεις αφορούν είτε την κτιριακή υποδομή, αναβαθμίζοντας τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την ενεργειακή απόδοση των σχολικών μονάδων, είτε την υλικοτεχνική υποδομή, όπου μέσα από την παροχή τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, κάθε σχολείο εξελίσσεται σε έναν χώρο που καλλιεργεί τη μάθηση με σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο, ενδυναμώνοντας την ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.

Τα τελευταία 2,5 έτη, η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει πάνω από 1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συνολικά 28 σχολικών μονάδων του Δήμου Αριστοτέλη, υλοποιώντας παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, που βελτιώνουν σημαντικά το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: ανακαινίσεις αιθουσών και χώρων υγιεινής με πρόβλεψη για προσβασιμότητα ΑμεΑ, ενεργειακές αναβαθμίσεις, ενίσχυση των υποδομών ασφαλείας, δημιουργία δανειστικών βιβλιοθηκών, καθώς και προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, όπως Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες, κλιματιστικά και φωτοτυπικά μηχανήματα κ.ά.

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις του Προγράμματος Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, με ιδιαίτερη αξία για την τοπική κοινωνία, λόγω και του έκτακτου χαρακτήρα που είχε, ήταν η συμβολή της εταιρείας στην προσωρινή μετεγκατάσταση του ΕΠΑΛ Αρναίας. Μέσω της τοποθέτησης προκατασκευασμένων αιθουσών και της αναβάθμισης υφιστάμενων χώρων, διασφαλίστηκε η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έπειτα από τα προβλήματα στατικότητας που εντοπίστηκαν σε ένα από τα κτίρια του σχολείου.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την εκπαίδευση και τη στήριξη της νέας γενιάς στον Δήμο Αριστοτέλη, η Ελληνικός Χρυσός χορηγεί υποτροφίες που αναδεικνύουν την ακαδημαϊκή αριστεία και ενισχύουν τη συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και φοιτητών. Μέσω των υποτροφιών, οι ταλαντούχοι νέοι αποκτούν πρόσβαση σε ποιοτικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οικονομική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και δυνατότητα φοίτησης σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, η εταιρεία προάγει τη μαθητική εκπαίδευση σε τομείς τεχνολογίας, επιστήμης και καινοτομίας, με πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Μικροί Επιστήμονες», που πραγματοποιείται για 8η συνεχή χρονιά και περιλαμβάνει εργαστήρια ρομποτικής και STEAM.

Μέσα από τη συνδυαστική αυτή προσέγγιση, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στο μέλλον των νέων του Δήμου Αριστοτέλη, ενισχύοντας την σταδιοδρομία τους, προάγοντας δεξιότητες και δημιουργώντας βιώσιμες συνθήκες μάθησης και εξέλιξης, που συμβάλλουν στην πρόοδο και ευημερία της τοπικής κοινωνίας συνολικά.