Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αυτάρκειας σε κρίσιμες πρώτες ύλες

Τα κρίσιμα ορυκτά και μέταλλα βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της παγκόσμιας συζήτησης. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και διαταραχών, η Ευρώπη καλείται να διασφαλίσει την πρόσβασή της σε ορυκτές πρώτες ύλες, στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία της, μειώνοντας την εξάρτησή της από τρίτες χώρες και ενισχύοντας ουσιαστικά την ανθεκτικότητα της οικονομίας της.

Σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό τοπίο, ο χαλκός και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας, όπως ο χρυσός, αποκτούν καταλυτικό ρόλο. Ο χαλκός αποτελεί θεμέλιο λίθο της ενεργειακής μετάβασης, της ηλεκτροκίνησης, των ψηφιακών υποδομών και των τεχνολογιών αιχμής (όπως τα data centers και η τεχνητή νοημοσύνη), ενώ ο χρυσός παραμένει διαχρονικά καταφύγιο σταθερότητας και επενδυτικής ασφάλειας σε ένα αποσταθεροποιημένο περιβάλλον.

Η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος της Ευρώπης

Η Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης, διαθέτει αποδεδειγμένα διαφοροποιημένο ορυκτό πλούτο, ενώ πλέον, μετά και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μέσα από την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, διαθέτει και δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα: ανθρώπινο κεφάλαιο και υψηλά στάνταρντ που καθιστούν εφικτή την εγχώρια υλοποίηση μεγάλων, σύγχρονων και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα μεταλλευτικών επενδύσεων, που δεν περιορίζονται στην εξόρυξη, αλλά δημιουργούν ευρύτερη οικονομική και κοινωνική αξία.

Το έργο των Σκουριών: Κάτι περισσότερο από ένα μεταλλείο χαλκού - χρυσού

Το έργο των Σκουριών συνιστά ένα επενδυτικό ορόσημο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού να αναμένεται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, οι Σκουριές τοποθετούν τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη της παραγωγής χαλκού, ενισχύοντας έμπρακτα την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε ένα καίριο μέταλλο.

Πέρα όμως από τη γεωστρατηγική διάσταση, οι Σκουριές αποτελούν πρότυπο σύγχρονης, υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η επένδυση που σήμερα ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια μετουσιώνεται σε ένα μοντέρνο μεταλλευτικό έργο σχεδιασμένο σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή στάνταρντ, αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών και –κυρίως– με ισχυρό και μακροπρόθεσμο κοινωνικό αποτύπωμα.

Το έργο σε αριθμούς:

Περισσότερες από 3.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων πάνω από 2.300 στις Σκουριές.

25 εκατ. ευρώ σε τοπικές προμήθειες που ενισχύουν περαιτέρω την τοπική οικονομία.

17,5 εκατ. ευρώ ως μεταλλευτικά τέλη για το 2024 προς το Ελληνικό Δημόσιο και μέσω αυτού απόδοση άνω των 7 εκατ. ευρώ στον οικείο Δήμο Αριστοτέλη που τα επόμενα χρόνια θα ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ κατ΄έτος.

80 εκατ. δολάρια σε κοινωνικές επενδύσεις, με αναπτυξιακά τοπικά έργα που αναβαθμίζουν περαιτέρω την τοπική οικονομία και καθημερινότητα των κατοίκων.

Ενίσχυση της παραγωγής και επέκταση του ορίζοντα ζωής των μεταλλείων

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο μετασχηματισμός της Ολυμπιάδας σε ένα σύγχρονο, πολυμεταλλικό μεταλλείο, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας στους 650.000 τόνους μεταλλεύματος ετησίως και χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως η απομακρυσμένη εξόρυξη. Η Ολυμπιάδα παράγει τρία διαφορετικά συμπυκνώματα (χρυσού, μολύβδου-αργύρου και ψευδαργύρου), ενισχύοντας τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Ταυτόχρονα, τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του πρόσφατου προγράμματος γεωλογικής έρευνας, επιβεβαιώνουν το ισχυρό μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής. Η ανακάλυψη μιας νέας ζώνης υψηλής περιεκτικότητας στην Ολυμπιάδα, καθώς και ο εντοπισμός ενός νέου συστήματος χαλκού-χρυσού τύπου «σκαρν» στο Στρατώνι, δημιουργούν αφενός τις προϋποθέσεις για επέκταση της διάρκειας ζωής του πρώτου και αφετέρου νέες αναπτυξιακές προοπτικές, πάντα με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

Μακροχρόνια δέσμευση με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες

Η στρατηγική της Eldorado Gold στην Ελλάδα επεκτείνεται πέρα από τη Χαλκιδική, με το έργο χρυσού-αργύρου στο Πέραμα της Θράκης να αποτελεί έναν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα. Ο σχεδιασμός του έργου, για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εστιάζει στη δημιουργία πολλαπλασιαστικών οφελών για την τοπική οικονομία και απασχόληση, μέσα από ένα μοντέλο που βασίζεται στον συνεχή διάλογο με την κοινωνία, τη διαφάνεια και τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Σε κάθε στάδιό της, η επένδυση μεταφράζεται σε πραγματικά οφέλη: πολλές και καλά αμειβόμενες σταθερές θέσεις εργασίας, μεταφορά υψηλής τεχνογνωσίας στο τοπικό εργατικό δυναμικό, ανάπτυξη των τοπικών υποδομών και δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που αποδεικνύει ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα, όταν ασκείται υπεύθυνα, μπορεί να συνυπάρχει με τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου π.χ. του τουρισμού.

Οι επενδύσεις της Eldorado Gold, μέσω των θυγατρικών της σε Χαλκιδική και Θράκη, δείχνουν στην πράξη ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο πυλώνα παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών, συνδυάζοντας ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Οι Σκουριές δεν είναι απλώς ένα μεταλλευτικό έργο, αλλά ένα αναπτυξιακό στοίχημα που κερδήθηκε για ένα λαμπρότερο μέλλον για τη χώρας και της τοπικές κοινωνίες που το φιλοξενούν.