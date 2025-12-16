Φέτος τα Χριστούγεννα, χαμηλώστε τα φώτα, ανεβάστε την ένταση και αφήστε την εικόνα να μιλήσει. Με ήχο που «αγκαλιάζει» από κάθε γωνιά του σπιτιού και λεπτομέρειες που ζωντανεύουν κάθε σκηνή στο σαλόνι, αυτές οι γιορτές είναι η κατάλληλη εποχή που η οικογένεια μαζεύεται και η μαγεία απλώνεται.

JBL Soundbar 1300 MK2 – Atmosφαιρικός ήχος

Η JBL Soundbar 1300 MK2, από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του home cinema, συνδυάζει υψηλή ισχύ, τεχνολογική αρτιότητα και ευελιξία στη χρήση. Με τεχνολογία Dolby Atmos και αποσπώμενα, πλήρως ασύρματα surround ηχεία, προσφέρει πραγματικό τρισδιάστατο ήχο, χωρίς ανάγκη για πολύπλοκες εγκαταστάσεις.

To ασύρματο subwoofer προσθέτει τον απαιτούμενο όγκο στις χαμηλές συχνότητες, ενώ η μπάρα αποδίδει με καθαρότητα και ισορροπία ακόμη και σε υψηλές εντάσεις. Η εμπειρία εικόνας και ήχου αναβαθμίζεται άμεσα: από ταινίες και σειρές μέχρι gaming και καθημερινή μουσική ακρόαση.

Η υποστήριξη HDMI eARC, το Wi-Fi streaming και οι σύγχρονες υπηρεσίες πολυμέσων κάνουν τη χρήση της μπάρας απλή και άμεση, ενώ ο σχεδιασμός της εντάσσεται διακριτικά σε κάθε χώρο.

Η JBL 1300 MK2 είναι μια πρόταση που απευθύνεται σε όσους αναζητούν αξιόπιστη, ουσιαστική και premium αναβάθμιση του οικιακού ήχου, με την υπογραφή της JBL.

Harman Kardon SoundSticks 5 – Εμβληματικός σχεδιασμός, σύγχρονη απόδοση

Με τα SoundSticks 5, η Harman Kardon εξελίσσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και πολυβραβευμένους ηχητικούς σχεδιασμούς παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο ότι προγενέστερο μοντέλο της σειράς έχει συμπεριληφθεί στη μόνιμη συλλογή του MoMA (Museum of Modern Art) στη Νέα Υόρκη, ως παράδειγμα βιομηχανικού σχεδιασμού που συνδυάζει λειτουργικότητα και αισθητική.

Τα νέα SoundSticks 5 διατηρούν τη χαρακτηριστική διάφανη φιλοσοφία της Harman Kardon, με αναβαθμισμένη ηχητική απόδοση, ισχυρό subwoofer και καθαρή, λεπτομερή απόδοση σε όλο το φάσμα συχνοτήτων.

Κατάλληλα επίσης για laptop/desktop, προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο, είτε πρόκειται για παρουσίαση/call, είτε για gaming, streaming ή προβολή των αγαπημένων σας ταινιών και σειρών.

Η ασύρματη συνδεσιμότητα, η προσεγμένη ισορροπία του ήχου και ο μίνιμαλ φωτισμός το καθιστούν μια ολοκληρωμένη λύση για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα απλό desktop ή home audio σύστημα.

Με τα SoundSticks 5, ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός συναντά την κορυφαία απόδοση ήχου, φέρνοντας στο σήμερα μια σειρά που έχει αφήσει ιστορία στον κόσμο του design και της τεχνολογίας.

ΧGIMI Aura 2 4K Projector - Χριστουγεννιάτικες βραδιές χωρίς pause

Οι laser projectors βρίσκονται στην αιχμή του ενδιαφέροντος των καταναλωτών. Ο Aura 2 UST Laser Smart Projector 4K UHD της XGIMI, αναβαθμίζει σημαντικά την εμπειρία θέασης στο home theater, προσφέροντας μια εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου.

Με φωτεινότητα στα 2300 ISO Lumens και υποστήριξη περιεχομένου IMAX Enchanted/Dolby Vision προσφέρει αξεπέραστη απόδοση και σε φωτισμένες αίθουσες, ενώ οι λειτουργίες Αuto-Focus, Screen Alignment Assist και Wall Color Adaptation κάνουν την εγκατάσταση και τη ρύθμιση παιχνίδι.

Τα ενσωματωμένα ηχεία Harman Kardon συμπληρώνουν την κινηματογραφική εμπειρία εξασφαλίζοντας κρυστάλλινο ήχο υψηλής πιστότητας.

Horizon 20 Max - Όταν κάθε θέση στον καναπέ είναι πρώτη σειρά

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, Horizon 20 Max, ενσωματώνει οπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά εξαιρετικής ποιότητας που διατηρούν ακέραιη τη φωτεινότητα και τη χρωματική πιστότητα, προσφέροντας εντυπωσιακή χρωματική ακρίβεια, άρτιο HDR και πλούσια λεπτομέρεια τόσο στα σκοτεινά όσο και στα φωτεινά σημεία της εικόνας.

Η φωτεινότητα του 5.700 ISO Lumens που αποδίδει το τριπλό σύστημα RGB Laser επιτρέπει προβολή υψηλής ποιότητας ακόμη και σε χώρους με έντονο φυσικό φως, ενώ τα premium ηχεία Harman Kardon προσφέρουν καθαρό, γεμάτο και κινηματογραφικό ήχο που συμπληρώνει ιδανικά την εικόνα.

Ο Horizon 20 Max αποτελεί την απόλυτη επιλογή για όσους επιζητούν μέγιστη φωτεινότητα, κορυφαία χρωματική απόδοση και πλήρη home cinema εμπειρία χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

KEF Soundbar Xio – Κάλαντα ταινίες και explosions όλα στη σωστή ένταση

Η KEF Xio soundbar φέρνει κορυφαία ποιότητα ήχου στο σπίτι σας, συνδυάζοντας τις αναγνωρισμένες και βραβευμένες τεχνολογίες της KEF με εμπειρία που καθηλώνει τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο.

Κάθε διάλογος ακούγεται καθαρά, ο ήχος παραμένει πλούσιος και ισορροπημένος, ενώ το δυναμικό μπάσο δίνει βάθος σε κάθε στιγμή. Είτε πρόκειται για χριστουγεννιάτικες μελωδίες, είτε για ταινίες που βλέπεις με όλη την οικογένεια, η εμπειρία είναι πραγματικά immersive.

Η KEF Xio προσαρμόζεται τέλεια στον χώρο σου. Χάρη στην IPT, ανιχνεύει τα κοντινά αντικείμενα και «διαβάζει» την ακουστική του δωματίου. Ο προηγμένος αλγόριθμος MIE ρυθμίζει αυτόματα τον ήχο, ώστε κάθε στιγμή των γιορτών να ακούγεται πλούσια, ισορροπημένη και πιστή στην πραγματική απόδοση.

Με υποστήριξη Dolby Atmos και DTS:X, η KEF Xio δημιουργεί τρισδιάστατο ήχο που σε περιβάλλει από κάθε κατεύθυνση. Κάθε χριστουγεννιάτικη μελωδία, κάθε ταινία και κάθε παιχνίδι αποκτούν κινηματογραφική αίσθηση, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και γεμίζοντας το σπίτι με ζεστασιά και γιορτινή μαγεία.

KEF LS60 – No more Silent Nights...

Φέρετε την απόλυτη ηχητική εμπειρία των KEF LS60 στο σαλόνι σας και κάνετε τις γιορτές ακόμα πιο μαγικές. Με την τεχνολογία Uni-Q, κάθε γωνία του δωματίου γεμίζει καθαρό, τρισδιάστατο ήχο — από τις αγαπημένες σου χριστουγεννιάτικες μελωδίες μέχρι τις ταινίες που βλέπεις με όλη την οικογένεια.

Ο premium σχεδιασμός τους, μινιμαλ αλλά εντυπωσιακός, προσθέτει μια διακριτική πολυτέλεια στον χώρο, ενώ η ισχυρή απόδοση και η λεπτομέρεια σε κάθε συχνότητα εξασφαλίζουν ότι η μουσική και οι ήχοι των γιορτών ακούγονται όπως πρέπει — ζωντανά και καθηλωτικά.

Συνδέονται εύκολα με Wi-Fi, Bluetooth και όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες streaming, ώστε η playlist των γιορτών να ακολουθεί κάθε στιγμή. Με τα KEF LS60, ο ήχος των Χριστουγέννων απλώνεται σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

Ανακαλύψτε τα κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας μέσα από το portfolio της WaveMotion, που φέρνει στο σπίτι σας ό,τι καλύτερο σε ήχο, εικόνα και ψυχαγωγία. Από καθηλωτικά ηχεία και soundbars μέχρι προηγμένους smart projectors, κάθε προϊόν συνδυάζει premium ποιότητα, καινοτομία και σχεδιασμό μετατρέποντας κάθε στιγμή σε μοναδική εμπειρία.

Προτιμάτε ένα live preview πριν πάρετε την απόφασή σας; Μπορείτε να τα εξερευνήσετε από κοντά στο φυσικό κατάστημα WaveMotion Gallery, Παλαιολόγου 33, Χαλάνδρι ή να τα αποκτήσετε εύκολα μέσα από το online στο wavemotiongallery.gr

