H smarthome essential αγορά των γιορτών που αλλάζει την καθημερινότητά μας

Υπάρχουν δώρα που γίνονται, χωρίς υπερβολή, αόρατοι σύμμαχοι της καθημερινότητάς μας. Στην εποχή που όλοι αναζητούμε τρόπους να κερδίσουμε χρόνο, ενέργεια και… ηρεμία, οι Χριστουγεννιάτικες αγορές αποκτούν νέο νόημα. Όχι απλώς να μας εντυπωσιάσουν, αλλά να μας κάνουν τη ζωή ουσιαστικά καλύτερη.

Κάπως έτσι, στο φετινό festive shopping, ένα προϊόν καταφέρνει να κερδίσει την προσοχή ως η πιο practical επιλογή που δεν επιδεικνύεται, αλλά φαίνεται κάθε μέρα στον τρόπο που ζούμε. Το νέο στεγνωτήριο Bosch Σειρά 8 με αντλία θερμότητας και ενεργειακή κλάση Α.

Όταν η τεχνολογία μεταφράζεται σε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας

Για χρόνια υπήρχε η πεποίθηση ότι τα στεγνωτήρια είναι ενεργοβόρες συσκευές. Η Bosch έρχεται για να ανατρέψει αυτή την αντίληψη, παρουσιάζοντας το πιο ενεργειακά αποδοτικό στεγνωτήριό της μέχρι σήμερα.

Με ενεργειακή ετικέτα Α, το νέο στεγνωτήριο Σειρά 8 καταναλώνει έως και 77% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα παλαιότερης τεχνολογίας στεγνωτήριο ίδιου μεγέθους. Αυτό είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού αναβαθμισμένων υλικών, έξυπνης μηχανικής και προηγμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας.

Σήμερα, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μόνο οικονομική επιλογή, αλλά και οικολογική στάση, έτσι η συγκεκριμένη συσκευή μοιάζει με την πιο συνειδητή αγορά της χρονιάς.

Στέγνωμα νέας γενιάς με τεχνολογία Air Max Dry

Το στέγνωμα ρούχων δεν είναι πια αυτό που ξέραμε. Η καινοτόμα τεχνολογία Air Max Dry επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί ομοιόμορφα σε κάθε σημείο του κάδου, προσφέροντας πιο αποτελεσματικό αποτέλεσμα και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Με πιο απλά λόγια, τα ρούχα στεγνώνουν καλύτερα, χωρίς υπερβολική θερμότητα, χωρίς σπατάλη ρεύματος, και το πιο σημαντικό χωρίς να ταλαιπωρούνται τα υφάσματα.

Αν κάποιος δισταγμός παραμένει σχετικά με το κατά πόσο ένα στεγνωτήριο φροντίζει τα ευαίσθητα ρούχα, το νέο μοντέλο της Bosch πετυχαίνει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Με την τεχνολογία Cool Dry, όλα τα προγράμματα λειτουργούν σε θερμοκρασία έως και 25% χαμηλότερη από τα διεθνώς προτεινόμενα όρια.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικά απαλό στέγνωμα που προστατεύει τα υφάσματα, ακόμη και τα μάλλινα χάρη και στο νέο ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για μάλλινα που δεν απαιτεί καν ειδικό καλάθι.

Εξοικονόμηση χρόνου

Η τεχνολογία δεν είναι μόνο θέμα επιδόσεων, αλλά είναι και θέμα ελευθερίας. Με τον αυτοκαθαριζόμενο συμπυκνωτή SelfCleaning, το στεγνωτήριο καθαρίζει μόνο του τα χνούδια έως και τέσσερις φορές σε κάθε κύκλο. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.

Στην εξίσωση προστίθενται η αμφίδρομη περιστροφή του κάδου, που μειώνει το μπέρδεμα και το τσαλάκωμα και το πρόγραμμα Silent Dry που επιτρέπει να χρησιμοποιείς τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να ακούγεται σχεδόν καθόλου. Θα λέγαμε ότι είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό που δουλεύει αθόρυβα στο παρασκήνιο, όσο εσύ απολαμβάνεις τις γιορτές, την οικογένεια, τον χρόνο σου.

Το έξυπνο σπίτι γίνεται πραγματικότητα

Για όσους αγαπούν τη συνδεσιμότητα, το Bosch Σειρά 8 ενσωματώνεται πλήρως στο οικοσύστημα Home Connect. Έτσι, το Smart Dry επικοινωνεί με το πλυντήριο και επιλέγει μόνο του το σωστό πρόγραμμα στεγνώματος. Με το Smart Start λειτουργεί την ώρα που το ρεύμα κοστίζει λιγότερο ή που υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο το στεγνωτήριο «δουλεύει» με τρόπο που συμφέρει πραγματικά.

Το δώρο που επιστρέφει αξία κάθε μέρα

Το νέο Bosch Σειρά 8 δεν είναι μια ακόμη οικιακή συσκευή. Είναι ένα δώρο που μεταμορφώνει την καθημερινότητα στην πράξη. Εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια, κόπο, φροντίζει τα ρούχα, σέβεται τον πλανήτη και όλα αυτά με τρόπο ανεπιτήδευτο, σχεδόν αόρατο. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό νόημα των φετινών γιορτών, να επενδύσουμε σε πράγματα που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη κάθε μέρα, όχι μόνο τη στιγμή που ανοίγουμε το δώρο.

Το μέλλον του στεγνώματος είναι εδώ και είναι #LikeABosch.