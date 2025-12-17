Γιορτινές αποδράσεις στην GRECOTEL

Οι γιορτές του χειμώνα αποκτούν φέτος μια ξεχωριστή λάμψη μέσα από δύο εμβληματικούς προορισμούς της GRECOTEL. Ο λόγος για το Larissa Imperial, στο κέντρο της Θεσσαλίας και το Egnatia, στη βόρεια άκρη της Ελλάδας.

Δύο ξενοδοχεία που συνδυάζουν τη ζεστασιά των Χριστουγέννων με την υψηλή αισθητική, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για σύντομες αποδράσεις, οικογενειακές στιγμές ή ρομαντικά ταξίδια στη μέση του χειμώνα.

Η θεσσαλική κομψότητα του Larissa Imperial

Στη Λάρισα, εκεί όπου η πόλη συναντά την γαλήνη ενός καταπράσινου τοπίου, το Larissa Imperial υποδέχεται τους επισκέπτες του με έναν μοναδικό συνδυασμό διακριτικής πολυτέλειας και οικειότητας.

Το ξενοδοχείο, σημείο αναφοράς για την περιοχή, προσφέρει ευρύχωρα δωμάτια, κομψές σουίτες και ήρεμα bungalows, που απλώνονται μέσα σε έναν μεγάλο κήπο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ιδανικό για χαλάρωση και εορταστική ξεκούραση.

Η πόλη και η γύρω περιοχή μεταμορφώνονται αυτή την εποχή του χρόνου. Από τον χιονισμένο Όλυμπο, μέχρι τα παραδοσιακά Αμπελάκια και από τη γοητεία της Λίμνης Πλαστήρα, μέχρι τη μοναδική αύρα των Μετεώρων, οι επιλογές για ημερήσιες εξορμήσεις είναι ανεξάντλητες. Για τις οικογένειες, ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα αποτελεί πάντα μια αγαπημένη στάση, γεμάτη ζεστασιά και παιδική χαρά.

Οι γιορτές στο Larissa Imperial αποκτούν άλλη διάσταση χάρη στην εκλεπτυσμένη κουζίνα του Imperial Restaurant. Εορταστικά μενού, ατμοσφαιρικά lounges και ένα ρεβεγιόν, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο λαμπερά της Λάρισας προσφέρουν στους επισκέπτες μία ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία. Παράλληλα, το Imperial Health Spa με τη θερμαινόμενη πισίνα, το υδρομασάζ και τις εξειδικευμένες θεραπείες, υπόσχεται στιγμές ευεξίας που συμπληρώνουν ιδανικά τη χειμερινή διαμονή.

Το Egnatia Alexandroupolis και η χειμωνιάτικη αύρα του Αιγαίου

Το Egnatia συνδυάζει τη θαλασσινή αύρα με το άγγιγμα του πευκοδάσους. Ένα ξενοδοχείο που έχει κερδίσει τη διάκριση των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards και συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό, για όσους αναζητούν ποιοτική φιλοξενία στη Βόρεια Ελλάδα.

Με ανανεωμένα lobbies, δωμάτια και σουίτες που αγναντεύουν το Αιγαίο, αλλά και επιλογές όπως οι σουίτες με τζάκι ή οι ευρύχωρες οικογενειακές μεζονέτες, το Egnatia προσφέρει έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς χειμερινούς χώρους φιλοξενίας.

Στο εστιατόριο Aesop’s Myth η ελληνική κουζίνα συναντά τις γιορτινές επιρροές, δημιουργώντας ένα μενού που τιμά τις τοπικές γεύσεις με σύγχρονη ματιά.

Το ανανεωμένο spa του ξενοδοχείου, με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τις ανατολίτικες πινελιές, αποτελεί ένα πραγματικό καταφύγιο χαλάρωσης, ιδανικό για να ολοκληρώσει κανείς την εμπειρία των Χριστουγέννων στο Egnatia.

Γιορτινή λάμψη, θαλασσινό φως και θρακιώτικες παραδόσεις δημιουργούν μια μοναδική χειμωνιάτικη εμπειρία στην Αλεξανδρούπολη. Την περίοδο των γιορτών, οι βόλτες στην παραλιακή, οι τοπικές εκδηλώσεις και μικρές αποδράσεις στη φύση αποκαλύπτουν την αυθεντική γοητεία της περιοχής. Από εκεί, δεν λείπουν οι επιλογές για μικρές εξορμήσεις στη φύση όπως το Δάσος της Δαδιάς, το Δέλτα του Έβρου ή οι παραθαλάσσιες διαδρομές της ευρύτερης περιοχής, που προσφέρουν εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Δύο προορισμοί, μία γιορτινή διάθεση

Από τη Θεσσαλία μέχρι τη Θράκη, τα Larissa Imperial και Egnatia αποτελούν δύο εξαιρετικούς προορισμούς για τις γιορτές. Με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ατμόσφαιρα που ενισχύει το πνεύμα των Χριστουγέννων και τη χαρακτηριστική φιλοξενία της GRECOTEL, κάθε διαμονή μετατρέπεται σε μια εμπειρία που μένει στη μνήμη.