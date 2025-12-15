GIN MARE: Εμφιαλώνοντας τη Μεσόγειο στα πιο γιορτινά της

Φέτος τα Χριστούγεννα, το Gin Mare φιγουράρει τολμηρά στις πιο εκλεπτυσμένες συνθέσεις καλαθιών με κρασιά και αποστάγματα, αλλά και στις καλύτερες συνταγές κοκτέιλ και aperitivo, φέρνοντας τη Μεσόγειο και τις γεύσεις της στο ποτήρι σας.

Ιδανικό συνοδευτικό τόσο για ένα χαλαρό Christmas brunch, όσο και για το καλωσόρισμα στο γιορτινό τραπέζι, το ισπανικής προέλευσης τζιν δημιουργεί ατμόσφαιρα και κλέβει τις εντυπώσεις.

Στη φιάλη του Gin Mare έχει αποσταχθεί και εμφιαλωθεί η ίδια η Μεσόγειος: το φαγητό, το κλίμα, η θάλασσα και ο μεσογειακός τρόπος ζωής, εμπνέοντας τους μύστες του τζιν να γευτούν τη ζωή με έναν διαφορετικό τρόπο, βασισμένο στις μεσογειακές αξίες της φιλοξενίας, της γαστρονομίας και της σύνδεσης.

Ας ακολουθήσουμε ωστόσο το οδοιπορικό της παραγωγής μιας από τις πιο premium ετικέτες τζιν…

Σε ένα παλιό ψαροχώρι κοντά στη Βαρκελώνη βρίσκεται ένα εκκλησάκι του 18ου αιώνα που στεγάζει έναν ειδικά κατασκευασμένο αποστακτήρα. Εκεί δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το Gin Mare, εμπνευσμένο από τα τοπικά βότανα και αρώματα, αλλά και από τους ρυθμούς και την κουλτούρα του τόπου.

Το ξωκλήσι και το αποστακτήριό του καλωσορίζουν τους επισκέπτες προσκαλώντας τους να βιώσουν την τοπική κουλτούρα της γαστρονομίας, των ποτών και του χαλαρού ρυθμού ζωής κάτω από τον ήλιο.

Το Gin Mare παρασκευάζεται με παραδοσιακές τεχνικές με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ενός πραγματικά μεσογειακού τζιν. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω μιας ευαίσθητης διαδικασίας εκχύλισης και της ανεξάρτητης απόσταξης της ελιάς arbequina και κάθε βοτανικού συστατικού.

Τα βότανα που συνθέτουν την προσωπικότητα του Gin Mare πρωταγωνιστούν στη γαστρονομία της Μεσογείου: βασιλικός, δεντρολίβανο, θυμάρι, κόλιανδρο, μούρα uniper, πράσινο κάρδαμο, ενώ από τις νότες του δεν λείπουν και τα εσπεριδοειδή.

Gin Mare Capri – Μεσογειακή κρουαζιέρα στη γεύση

Παρασκευασμένο με περγαμόντο από την Καλαβρία και λεμόνια από το Κάπρι, μαζί με τα τέσσερα κύρια βοτανικά συστατικά του Gin Mare - ελιές Arbequina από την Ισπανία, δεντρολίβανο από την Ελλάδα, θυμάρι από την Τουρκία και βασιλικό από την Ιταλία- το Gin Mare Capri είναι μια περιορισμένη premium έκδοση του Gin Mare.

Το απόσταγμα αποκτά πιο έντονες νότες εσπεριδοειδών και «μεσογειακού χειμώνα» στο αυθεντικό φρέσκο γευστικό προφίλ του, ιδανικό για τη χριστουγεννιάτικη επιλογή σας σε aperitivo, είτε με την κλασική μορφή on the rocks, είτε ως δημοφιλές G&T με Tonic Water της επιλογής σας, αλλά και ως κυρίαρχο απόσταγμα σε κοκτέιλς, fizz και spritz.

Δοκιμάστε και προσφέρετε:

Very Dirty Maretini

60 ml Gin Mare

10 ml Vermouth Extra Dry

10 ml Ελαιόλαδο με βότανα της Μεσογείου

3 σταγόνες Gin Mare Mediterranean Oil

Bloody Mare

60 ml Gin Mare

200 ml χυμός ντομάτας

Λίγες σταγόνες Tabasco και Perrins sauce

Λίγος χυμός λεμονιού

Med Aged Negroni

30 ml Gin Mare με εκχύλισμα πορτοκαλιού και δεντρολίβανου

30 ml κόκκινο Vermouth

30 ml Bitter

Capri Sour

50 ml Gin Mare Capri

30 ml χυμός λεμονιού

25 ml σιρόπι πορτοκαλιού

2 σταγόνες Orange Bitter

20 ml παστεριωμένο ασπράδι αυγού

Περισσότερες συνταγές κοκτέιλ με βάση το Gin Mare για τις γιορτινές σας εκδηλώσεις θα βρείτε εδώ https://www.ginmare.com/drinks/

