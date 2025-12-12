SANTA’S 5* WISH LIST

Αγάπη, υγεία και ξένοιαστες στιγμές. Αυτό είναι το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Και αυτό είναι το πολύτιμο «περιτύλιγμα» με το οποίο ντύνεται κάθε δώρο που θα λάβουμε ή θα δώσουμε φέτος.

Ένα δώρο που δεν έχει θέση κάτω από το έλατό μας, όπως το ρολόι ή το κόσμημα που προορίζουμε για τον σύντροφό μας ή το gadget που θα χαρίσει λάμψη ευτυχίας στα παιδικά μάτια που λατρεύουμε. Αλλά φωλιάζει για πάντα στην καρδιά και στις αναμνήσεις, τις δικές μας και των αγαπημένων μας προσώπων: μια χριστουγεννιάτικη απόδραση.

Φέτος η λίστα του Άι Βασίλη έχει την πιο δελεαστική πρόταση. Τα Divani Collection Hotels φορούν τον πιο μαγικό τους ρόλο και μεταμορφώνονται στα Santa’s Hotels, έναν κόσμο πολυτέλειας, διασκέδασης, γεύσεων και εμπειριών που φιλοξενεί και φέτος τις πιο ξεχωριστές στιγμές των εορτών.

Είτε ονειρεύεστε μια εκδρομή στις ομορφιές της ελληνικής υπαίθρου, είτε προτιμάτε μια μίνι απόδραση «εντός των τειχών», υπάρχει ο ιδανικός προορισμός Divani για εσάς.

Wishlist #1: Χριστουγεννιάτικη απόδραση εντός των τειχών

«Θέλω ένα break από όλους και όλα. Αλλά έχω μόνο δύο μέρες». Όσοι από εσάς δεν έχετε σκοπό να απομακρυνθείτε από την Αθήνα, δύο 5άστεροι προορισμοί με την υπογραφή Divani μεταμορφώνουν την πόλη σε ένα γιορτινό καταφύγιο για εσάς και τους αγαπημένους σας.

Στο Divani Caravel, το Art Deco JuJu Bar & Restaurant αποκτά γιορτινή λάμψη χάρη στον εορταστικό του στολισμό, τη live μουσική και ένα Christmas Eve μενού υψηλής αισθητικής που απογειώνει το γιορτινό δείπνο.

Και στο Divani Palace Acropolis, το βραβευμένο ως Best Greek Hotel Restaurant, Acropolis Secret, σας επιφυλάσσει ένα αξέχαστο ρεβεγιόν με την Ακρόπολη -κυριολεκτικά- στο πιάτο σας.

Με ζωντανή μουσική και ένα θεσπέσιο set menu, ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη Παραμονή Χριστουγέννων στη σκιά του Ιερού Βράχου.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των γιορτινών μενού του ομίλου Divani; Τι άλλο από την παραδοσιακή γεμιστή γαλοπούλα στην refined, σύγχρονα εξελιγμένη εκδοχή της, όπως μόνο η γαστρονομική ομάδα των «Santa’s Hotels» Divani ξέρει να παρουσιάζει.

Ανήμερα Χριστουγέννων, σειρά παίρνουν τα festive brunches με signature γεύσεις, μουσική και φωτεινή, εορταστική ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης.

Wish list #2: Αντίστροφη μέτρηση για το 2026 και κοσμοπολίτικο vibe

«Θέλω να ζήσω μια εμπειρία που θα τη θυμάμαι όλο το χρόνο».

Η Πρωτοχρονιά στα «Santa’s Hotels» Divani είναι συνώνυμη με λάμψη, εντυπωσιακά gala και τη refined αισθητική.

Και πάλι αν παραμείνετε στην πόλη, στο JuJu Bar & Restaurant του Divani Caravel, το New Year’s Eve γιορτάζεται με ένα προσεγμένο μενού, signature cocktails και ζωντανή μουσική που συνοδεύει την αντίστροφη μέτρηση για τη νέα χρονιά.

Παράλληλα, στον τελευταίο όροφο και το Horizon Hall, οι επισκέπτες απολαμβάνουν το εορταστικό buffet με πανοραμική θέα στα πυροτεχνήματα της πόλης — ένα από τα πιο εντυπωσιακά rooftop celebrations της Αθήνας.

Wish list # 3: Πολυτέλεια και αναζωογόνηση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

«Δεν αποχωρίζομαι τη θάλασσα ούτε στο καταχείμωνο». Η απάντηση και σε αυτή τη λίστα είναι πεντάστερη και φέρει υπογραφή Divani.

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και το εμβληματικό Divani Apollon Palace & Thalasso, το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν πραγματοποιείται στο ατμοσφαιρικό A+D Bar το οποίο, στολισμένο εορταστικά σε κάθε γωνιά, σας υποδέχεται υπό τις μελωδίες ντουέτου καλλιτεχνών. Ενώ, για μια φωτεινή και stylish έναρξη της χρονιάς, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πλούσια πρωτοχρονιάτικα brunches.

Wish list #4: Οικογενειακές Γιορτές στα «Santa’s Hotels» Divani – Διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους

Στα Divani Collection Hotels, η οικογένεια βρίσκεται στο επίκεντρο της εορταστικής φιλοξενίας, με εμπειρίες που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν θερμές, αξέχαστες στιγμές.

Οι μικροί επισκέπτες απολαμβάνουν καθημερινές προβολές αγαπημένων χριστουγεννιάτικων ταινιών, δημιουργικά εργαστήρια και festive crafts που ενισχύουν τη φαντασία και τη χαρά των γιορτών.

Παράλληλα, οι ειδικά διαμορφωμένες παιδικές γωνιές προσφέρουν χώρο για παιχνίδι και χαλάρωση, ενώ τα βιβλία των Εκδόσεων Διόπτρα συμπληρώνουν ιδανικά τη διάθεση της εποχής, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να βυθιστούν σε χριστουγεννιάτικες ιστορίες.

Η γιορτινή οικογενειακή εμπειρία στα «Santa’s Hotels» Divani είναι αυθεντική, ζεστή και σχεδιασμένη με φροντίδα.

Wish list #5: Γιορτές με κορυφαίο self-care

«Χρειάζομαι ξεκούραση και αναζωογόνηση αυτά τα Χριστούγεννα».

Επειδή οι γιορτές αποτελούν ευκαιρία να αφιερώνετε το χρόνο που σας αξίζει στη φροντίδα του εαυτού σας, ο Όμιλος Διβάνη προτεραιοποιεί το self-care με νέες προτάσεις στο παγκόσμιας εμβέλειας Divani Athens Spa & Thalasso Center.

Επιλέξτε ανάμεσα στα καινούργια μονοήμερα πακέτα ευεξίας του και περάστε μια μέρα απόλυτης χαλάρωσης και περιποίησης για τον εαυτό σας ή με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Περισσότερα εδώ: Wellness & Spa Experience | Divani Apollon Palace & Thalasso

Wish list #6: Santa... χιόνια – Ρεβεγιόν στα μαγευτικά Μετέωρα & τη Λάρισα

«Φέτος, θέλω να πάμε μια εκδρομή». «Θέλω ένα δωμάτιο με τζάκι». Ακούγεται σαν τη δική σας ευχή; Τα Santa’s Hotels την πραγματοποιούν.

Το Divani Meteora σας υποδέχεται σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό, σαν βγαλμένο από παραμύθι. Το φυσικό τοπίο των Μετεώρων και η αίσθηση του ιερού που εκπέμπουν τα ιστορικά μοναστήρια δημιουργούν μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και εμπνευσμένες γιορτινές αποδράσεις στην Ελλάδα.

Εορταστικά menus και θεματικές γαστρονομικές εμπειρίες αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα μέσα από μια σύγχρονη, επιμελημένη προσέγγιση, ενώ οι μουσικές βραδιές με DJ τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, απογειώνουν τη γιορτινή διάθεση.

Ο εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικος στολισμός του ξενοδοχείου κορυφώνεται με το εμβληματικό 12μετρο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην είσοδο του ξενοδοχείου, το ψηλότερο της περιοχής και αναπόσπαστο σημείο αναφοράς της festive εμπειρίας Divani.

Στη Λάρισα, το Divani Larissa Palace υποδέχεται τις γιορτές με μια ατμόσφαιρα ζεστής κομψότητας, προσφέροντας ένα ιδανικό σκηνικό για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τη festive περίοδο με άνεση και διακριτική πολυτέλεια στην καρδιά της Θεσσαλίας.

Γιορτάστε την Παραμονή Χριστουγέννων με υψηλή φιλοξενία, υπέροχο στολισμό και gourmet μενού, συνοδεία DJ.

Bonus tip: Χαρίστε το καλύτερο δώρο σε σας ή τους αγαπημένους σας με ένα Divani Gift Card! Παραγγείλτε το εύκολα και γρήγορα με ισχύ για 1 έτος, εδώ: Divani Collection Hotels Gift Card | The Ultimate Luxury Gift

Επιβράβευση για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο

«Θέλω να ανακαλύψω τον κόσμο»

Και φέτος τις γιορτές, τα μέλη Divani DISCOVERY -μέρος του παγκόσμιου προγράμματος πιστότητας GHA DISCOVERY- κερδίζουν ακόμα περισσότερα. Με τη διαμονή τους στα Divani Collection Hotels διεκδικούν τη δυνατότητα να κερδίσουν D$2,026 κι έτσι να υποδεχτούν το νέο έτος σχεδιάζοντας ταξίδια για να τα εξαργυρώσουν σε 100 χώρες και 50 premium hotel brands, σε όλο τον κόσμο!

Περισσότερα εδώ: Exclusive Hotel Rewards | Divani Collection Loyalty Program

Όποια και αν είναι η επιθυμία σας φέτος, τα Divani Collection Hotels ως Santa’s Hotels την πραγματοποιούν, προσφέροντας μια σειρά γιορτινών προτάσεων που συνδυάζουν υψηλή γαστρονομία, ατμοσφαιρικές εκδηλώσεις, wellness αποδράσεις, οικογενειακές δραστηριότητες και μοναδικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Μπείτε κι εσείς στον κόσμο των «Santa’s Hotels» Divani εδώ: Xmas at Divani Collection Hotels - Divani Collection Hotels