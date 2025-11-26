Η δύναμη του νερού, η ευθύνη του μέλλοντος

Η διαχείριση του νερού, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης μετατρέπεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα δημόσιας πολιτικής, οικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Η ΕΥΔΑΠ, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πρόκλησης. Με το νερό να αποτελεί τον κατεξοχήν πόρο ζωής, η Εταιρεία καλείται να συνδυάσει έναν διττό ρόλο. Να παρέχει απρόσκοπτη, ασφαλή και προσιτή υδροδότηση σε σχεδόν το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι το υδατικό αποτύπωμα της ίδιας της λειτουργίας της μειώνεται διαρκώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥΔΑΠ έχει τοποθετήσει την Εταιρική Υπευθυνότητα στο κέντρο της στρατηγικής της. Όχι ως μια επικοινωνιακή επιλογή, αλλά ως οργανωτικό υπόβαθρο όλων των δράσεων, επενδύσεων και αποφάσεων. Από την εργασιακή πολιτική, μέχρι την ενεργειακή αναβάθμιση και από την κοινωνική προσφορά μέχρι την καινοτόμο αξιοποίηση εναλλακτικών υδατικών πόρων, ο χάρτης βιωσιμότητας της ΕΥΔΑΠ διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα για την πόλη, τους πολίτες και το περιβάλλον.

Συμμετοχή Εθελοντών της ΕΥΔΑΠ στο 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ένα τρίπτυχο ευθύνης: Ασφάλεια – Αποδοτικότητα - Ανάπτυξη

Η εταιρική στρατηγική της ΕΥΔΑΠ στηρίζεται σε ένα σαφές και μετρήσιμο τρίπτυχο: ασφάλεια στην εργασία, αποδοτικότητα στη λειτουργία και κοινωνική ανάπτυξη.

Πρώτος πυλώνας είναι η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Με αυστηρές πολιτικές πρόληψης, συνεχή εκπαίδευση και θεσμικές διαδικασίες που ευθυγραμμίζονται με διεθνή πρότυπα, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την ευημερία όλων των ομάδων της. Το μοντέλο λειτουργίας είναι βαθιά ανθρωποκεντρικό. Από τη μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή διάκρισης και κακοποιητικής συμπεριφοράς μέχρι την ενεργή προώθηση της ισότητας των φύλων και τη θεσμική δέσμευση για ίσες ευκαιρίες. Δεύτερο πυλώνα αποτελεί η ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Η ΕΥΔΑΠ, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ενισχύει την αμεσότητα και τη διαφάνεια στην εξυπηρέτηση, προσφέροντας λύσεις που είναι προσβάσιμες και σε άτομα με προβλήματα όρασης. Με παράλληλες επενδύσεις σε υποδομές και νέα τεχνολογία, η Εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η Αθήνα και τα προάστιά της διαθέτουν ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα ύδρευσης.

Τρίτος πυλώνας είναι η συμβολή στην κοινωνική συνοχή. Μέσα από μια κοινωνικά ευαίσθητη τιμολογιακή πολιτική και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα χορηγιών και υποτροφιών, η ΕΥΔΑΠ στηρίζει ευάλωτες ομάδες, επιστημονική έρευνα και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Παράλληλα, ενθαρρύνει ενεργά τον εθελοντισμό, συμμετέχοντας σε δράσεις αναδάσωσης, καθαρισμού ακτών, αθλητικές διοργανώσεις και πρωτοβουλίες ενημέρωσης για την πρόληψη ασθενειών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Συμμετοχή Εθελοντών της ΕΥΔΑΠ στο Greece Race for the Cure, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η κλιματική κρίση αλλάζει τον κύκλο του νερού

Οι αυξανόμενες περίοδοι ανομβρίας και οι μεταβολές στη θερμοκρασία έχουν επηρεάσει πλέον δομικά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υδάτινων πόρων σε όλο τον πλανήτη. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η ΕΥΔΑΠ, ως ο κύριος φορέας υδροδότησης της Πρωτεύουσας, γνωρίζει ότι η επάρκεια νερού δεν είναι δεδομένη. Χρειάζεται σχεδιασμός, επενδύσεις, εκσυγχρονισμός και βαθιά γνώση των υδρολογικών κύκλων. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από την κλιματική κρίση, η Εταιρεία έχει χαράξει ένα συνεκτικό, φιλόδοξο σχέδιο ανθεκτικότητας με στόχο τη διασφάλιση της υδροδότησης σήμερα και στο μέλλον.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ







Κυκλική οικονομία και έργα που αλλάζουν την Αττική

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της Εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού, εφαρμόζοντας πάντα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Με χρήση τεχνολογίας αιχμής, τα επεξεργασμένα νερά χρησιμοποιούνται για άρδευση και περιαστικές εφαρμογές, συνδέοντας τη διαχείριση των λυμάτων με την παραγωγική αξιοποίηση ενός πολύτιμου πόρου. Η επαναχρησιμοποίηση, πλήρως εναρμονισμένη με το θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει τη βιωσιμότητα της περιοχής και μειώνει την πίεση στα υδατικά αποθέματα.

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Λύσεις αιχμής

Η ΕΥΔΑΠ εξερευνά νέες πηγές νερού και εφαρμόζει πρακτικές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητες για ένα συμβατικό σύστημα ύδρευσης.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ένα ιστορικό υπόγειο υδραυλικό έργο που σχεδιάζεται να αποδώσει νερό μη πόσιμης χρήσης για άρδευση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CULTURAL HIDRANT. Το project αναδεικνύει πώς τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να αποκτήσουν νέο ρόλο στη βιώσιμη αστική ζωή.

Παράλληλα, η Εταιρεία πρωτοπορεί με την πράσινη τεχνολογία «sewer mining». Μέσω φορητών μονάδων που αντλούν λύματα από το τοπικό δίκτυο, επεξεργάζονται το περιεχόμενο επιτόπου και παράγουν νερό υψηλής ποιότητας, ιδανικό για άρδευση ή βιομηχανική χρήση. Η λύση αυτή είναι ευέλικτη, ενεργειακά αυτόνομη και απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Πράσινος μετασχηματισμός σε κτήρια, εγκαταστάσεις και στόλο

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών αποτελεί κομβικό σημείο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ. Η Εταιρεία έχει δρομολογήσει ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτήρια και εγκαταστάσεις, υιοθετώντας νέα υλικά και συστήματα που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα.

Την ίδια στιγμή, ο στόλος οχημάτων αντικαθίσταται σταδιακά με ηλεκτρικά και χαμηλών ρύπων μοντέλα, ενισχύοντας την προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που ευθυγραμμίζεται με τους ευρωπαϊκούς στόχους για μηδενικές εκπομπές έως το 2030.

Οι πολίτες στο επίκεντρο της περιβαλλοντικής ευθύνης

Η τεχνολογία και οι υποδομές αποτελούν μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Το άλλο μισό αφορά την αλλαγή νοοτροπίας. Έτσι, η ΕΥΔΑΠ επενδύει σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, βοηθώντας τους πολίτες να αντιληφθούν ότι ακόμα και μικρές καθημερινές κινήσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση νερού. Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και της λειψυδρίας, που συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Η εταιρική υπευθυνότητα ως καθημερινή πράξη

Η ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα διαπερνά κάθε υπηρεσία, κάθε διαδικασία και κάθε επένδυση. Από την παροχή καθαρού νερού, μέχρι την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και από τη στήριξη ευάλωτων πολιτών, μέχρι την ενίσχυση της εργασιακής ισότητας, η Εταιρεία χτίζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας.

Σε έναν κόσμο όπου το νερό αποκτά νέα, στρατηγική σημασία, η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί όχι μόνο ως πάροχος, αλλά ως θεματοφύλακας ενός δημόσιου αγαθού ζωτικής σημασίας.