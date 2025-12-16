«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Το πρόγραμμα που αλλάζει την αγορά κατοικίας με μοχλό την CrediaBank

Η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να πιέζει οικονομικά ειδικά τους νέους, ωστόσο το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» έρχεται να λειτουργήσει ως διέξοδος, με μια σπάνια δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν τόσο ενεργειακές όσο και λειτουργικές παρεμβάσεις στις κατοικίες ιδιοκτητών ηλικίας έως 41 ετών.

Η CrediaBank με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και την συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, στηρίζει έμπρακτα τους νέους σε ηλικία ωφελούμενους.

Τι χρηματοδοτεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί μεταξύ 01/01/1984 και 31/12/2005 και διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα στην κατοικία που πρόκειται να αναβαθμιστεί. Με βασικό στόχο την ενίσχυση των νέων και τη μετατροπή παλαιών κτιρίων σε ενεργειακά πιο αποδοτικά και λειτουργικά, το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» χρηματοδοτείται από δύο πυλώνες: το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (για τις ενεργειακές παρεμβάσεις) και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (για τις εργασίες ανακαίνισης).

Το σκέλος «Εξοικονομώ» του προγράμματος αφορά σε ενεργειακές παρεμβάσεις όπως κουφώματα, θερμομόνωση, αναβάθμιση θέρμανσης/ψύξης και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, ενώ το σκέλος «Ανακαινίζω» καλύπτει λειτουργικές παρεμβάσεις όπως αναβάθμιση μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση δαπέδων, πορτών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών, καθώς και προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών συσκευών.

Η ανάγκη για τραπεζική υποστήριξη

Παρότι η επιχορήγηση στα δύο σκέλη είναι υψηλή, από 40% έως 75% για το «Εξοικονομώ» και 30% για το «Ανακαινίζω», δεν είναι εφικτό να καλύψει το σύνολο του κόστους των παρεμβάσεων. Για αυτόν τον λόγο, η συμμετοχή μιας τράπεζας γίνεται επιτακτική για την παροχή της απαιτούμενης ρευστότητας. Εκεί ακριβώς, συνεισφέρει η CrediaBank, με όρους χρηματοδότησης που μειώνουν δραστικά το οικονομικό βάρος.

Στο σκέλος «Εξοικονομώ» οι τόκοι της χρηματοδότησης είναι πλήρως επιδοτούμενοι, η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου από 4 έως 6 έτη, χωρίς εξασφαλίσεις και μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Αντίστοιχα, για όσους συμμετέχουν και στο σκέλος «Ανακαινίζω» παρέχεται χρηματοδότηση με 50% επιδότηση τόκων η οποία μετατρέπει το τελικό επιτόκιο σε 4% σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (έως 6 έτη).

Προκαταβολή που ξεκλειδώνει τις εργασίες

Καθοριστικό στοιχείο της χρηματοδότησης και για τα δύο σκέλη του προγράμματος είναι η καταβολή προκαταβολής ύψους 70% του δανείου με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, η οποία επιτρέπει την άμεση έναρξη των εργασιών, χωρίς ο ωφελούμενος να χρειάζεται να διαθέσει ίδια κεφάλαια.

Για τους πολίτες της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας, το κράτος παρέχει εγγύηση στο «Εξοικονομώ» 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ή 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης, μειώνοντας ουσιαστικά τον τραπεζικό κίνδυνο και επιτρέποντας στα πιστωτικά ιδρύματα να χρηματοδοτούν και ευάλωτα νοικοκυριά που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε δανεισμό λόγω χαμηλών εισοδημάτων.

Πλήρης κάλυψη εξόδων

Βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η κάλυψη των δαπανών που συνήθως αποθαρρύνουν τους νέους, δηλαδή το κόστος που αφορά σε ενεργειακές επιθεωρήσεις, έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, αμοιβές συμβούλου έργου και μελετών. Πρόκειται για διαδικασίες που κοστίζουν, απαιτούν συντονισμό και συχνά καθυστερούν την έναρξη των εργασιών αλλά με την κάλυψη των εξόδων από το πρόγραμμα ο ωφελούμενος απαλλάσσεται από ένα σημαντικό οικονομικό εμπόδιο.

Οι κατηγορίες επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από το εισόδημα και την ιδιοκτησιακή κατάσταση του ωφελούμενου. Οι τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

Κατηγορία | Ατομικό Εισόδημα (€) | Οικογενειακό Εισόδημα (€) | Ποσοστό επιχορήγησης (ιδιοκατοίκηση)

1 | ≤5.000 | ≤10.000 | 75%

2 | 5.000–10.000 | 10.000–20.000 | 70%

3 | 10.000–20.000 | 20.000–30.000 | 55%

4 | 20.000–30.000 | 30.000–50.000 | 45%

Το «Ανακαινίζω» παραμένει σταθερά στο 30% για όλους, κάνοντας το συνολικό πακέτο ιδιαίτερα ελκυστικό, ειδικά για έργα που αγγίζουν τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού: 22.500 ευρώ στο «Εξοικονομώ» και 10.000 ευρώ στο «Ανακαινίζω».

Υποχρεωτικός ενεργειακός στόχος

Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, το πρόγραμμα θέτει συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους. Η κατοικία πρέπει να ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη και να αναβαθμιστεί κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες, με εξοικονόμηση 30% πρωτογενούς ενέργειας. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις δεν είναι επιφανειακές, αλλά οδηγούν σε πραγματική ενεργειακή αναβάθμιση, γεγονός που οδηγεί και σε μελλοντική εξοικονόμηση για τους ωφελούμενους.

Η CrediaBank ως εταίρος της νέας γενιάς

Το πρόγραμμα γίνεται πραγματικά συμφέρον όταν συνδυάζεται με τραπεζικό φορέα που παρέχει την αναγκαία ρευστότητα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Η CrediaBank, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τους νέους, δεν περιορίζεται στους ευνοϊκούς επιτοκιακούς όρους της χρηματοδότησης αλλά δημιουργεί ένα πλαίσιο πλήρους υποστήριξης, από την πρώτη επιθεώρηση μέχρι την τελική εκταμίευση.