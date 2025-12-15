€10,1 δισ. επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία την τριετία 2026-28

Τo 2019 η Διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ έλαβε μία απόφαση: να μετατρέψει τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σε μία σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός. Οι οικονομικοί και στρατηγικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται έως το τέλος του 2026, ενώ ο πελάτης παραμένει στο επίκεντρο της εμπορικής στρατηγικής, με τη ΔΕΗ να προσφέρει ευέλικτα προϊόντα και εξατομικευμένες λύσεις ενέργειας σε 8,6 εκατομμύρια πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Για 75 και πλέον χρόνια η ΔΕΗ αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η ίδρυσή της, τον Αύγουστο του 1950, ήρθε να αλλάξει για πάντα το ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας, υλοποιώντας το κρίσιμο έργο του εξηλεκτρισμού της χώρας. Σήμερα, στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού, η ΔΕΗ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη και τις προοπτικές της χώρας φαίνεται από το σημαντικό επενδυτικό πλάνο 2026-28, που ανακοίνωσε η διοίκηση του Ομίλου στο Capital Markets Day του Λονδίνου.

Για την τριετία 2026-28, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου, οι επενδύσεις του Ομίλου θα ξεπεράσουν τα €10 δισ., με το 60% να προορίζεται για την Ελλάδα. Πρακτικά, ο Όμιλος επανεπενδύει τη λειτουργική του κερδοφορία σε έργα ανάπτυξης και υποδομών στη χώρα. Οι επενδύσεις αυτές - καθαρά αναπτυξιακές, καθώς το 93% κατευθύνεται σε νέα έργα - δημιουργούν αφενός νέες, άμεσες θέσεις εργασίας στα έργα που υλοποιούνται, αφετέρου λειτουργούν ως δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές με έμμεση θετική επίδραση σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, τα υγιή οικονομικά του, επιτρέπουν στον Όμιλο ΔΕΗ να προσφέρει χαμηλότερες, ανταγωνιστικές τιμές μέσω εκπτώσεων, στηρίζοντας τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να γίνεται πιο ανταγωνιστική συνολικά.

Η ΔΕΗ είναι σήμερα ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος οργανισμός, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Μετά την επιτυχημένη «εξαγωγή» του καθετοποιημένου μοντέλου στη Ρουμανία και σύμφωνα με το πρόσφατα επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο 2026-28, ο Όμιλος θα συνεχίσει την ίδια στρατηγική και σε άλλες αγορές, στοχεύοντας σε περαιτέρω επέκταση σε ελκυστικές αγορές, διασυνδεδεμένες στον κάθετο ενεργειακό διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σήμερα ο Όμιλος έχει παρουσία σε Ελλάδα, Ρουμανία, Β. Μακεδονία, Ιταλία και Βουλγαρία με τη δραστηριοποίησή του σε όλες τις μορφές ΑΠΕ - αιολική, ηλιακή, κ.α. - καθώς και σε συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2026-28, ο Όμιλος προχωρά σε περαιτέρω ανάπτυξη ενός τεχνολογικά και γεωγραφικά διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Έως το 2028, θα προσθέσει 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028. Παράλληλα, στοχεύει σε ανάπτυξη επιπλέον 1,5 GW ευέλικτης παραγωγής ενέργειας - κυρίως με μπαταρίες, μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικά, που αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ και συμβάλλουν σημαντικά στην ευστάθεια του συστήματος. Η συνολική ισχύς από μονάδες ευέλικτης παραγωγής θα φτάσει τα 7,5 GW έως το τέλος του 2028. Μέσα από σύγχρονες μονάδες παραγωγής, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και λύσεις έξυπνης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ο Όμιλος ανταποκρίνεται άμεσα στις μεταβολές της παραγωγής και της ζήτησης ακόμα και σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας.

Στην εποχή της σύγκλισης ενέργειας και τεχνολογίας, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην ψηφιακή μετάβαση: αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία και οικονομίες κλίμακος επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, από πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη, έχοντας πάντα τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΑΙ, ο Όμιλος μεταξύ 2026 και 2028 στοχεύει σε πλήρη ανασχεδιασμό σε ολόκληρη τη δομή του: ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξυπηρέτηση πελατών.

Επενδύοντας στο μέλλον της χώρας, ο Όμιλος ΔΕΗ παραμένει ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, συνεχίζει να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της, ενώ αυξάνει ταυτόχρονα το θετικό αποτύπωμά του στην κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της χώρας και των πολιτών.