Ενισχύοντας το τοπικό εμπόριο: Η Wolt στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις στο ψηφιακό τους άλμα

Στην εποχή της ταχύτητας και της ψηφιακής μετάβασης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν ο πυρήνας της ελληνικής οικονομίας. Είναι οι φούρνοι της γειτονιάς, τα μικρά καφέ, τα μπακάλικα και τα καταστήματα λιανικής που δίνουν ζωή στις πόλεις και στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, η ανάγκη για εξέλιξη και προσαρμογή στις νέες ψηφιακές συνθήκες είναι πιο έντονη από ποτέ. Στο κέντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται η Wolt, η πλατφόρμα που μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να συνδέσει εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές με χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Η νέα έρευνα «Local Commerce Survey 2025» που πραγματοποίησε η Copenhagen Economics σε 23 αγορές, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Wolt στην ενίσχυση του τοπικού εμπορίου και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, περισσότερες από 700 επιχειρήσεις και 800 καταναλωτές συμμετείχαν στην έρευνα, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για τον αντίκτυπο της πλατφόρμας στην τοπική οικονομία.

Ένας σύμμαχος για το τοπικό εμπόριο

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η Wolt δεν αποτελεί απλώς ένα κανάλι διανομής, αλλά έναν στρατηγικό συνεργάτη για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Το 58% των συνεργαζόμενων καταστημάτων χαρακτηρίζει την πλατφόρμα «πολύ σημαντική» για τη λειτουργία του, ενώ το 56% δηλώνει ότι έχει δει αύξηση εσόδων από τη συνεργασία. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ότι το 63% αναφέρει διεύρυνση πελατολογίου, επιβεβαιώνοντας πως η Wolt ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης.

Το προφίλ των επιχειρήσεων αυτών αποτυπώνει ξεκάθαρα τη συμβολή της πλατφόρμας στο τοπικό οικοσύστημα. Πάνω από το 78% των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων διαθέτει μόνο ένα κατάστημα, ενώ το 64% απασχολεί λιγότερα από δέκα άτομα. Πρόκειται δηλαδή για τις μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και που συχνά δυσκολεύονται να κάνουν το ψηφιακό βήμα. Η Wolt τις βοηθά να το πραγματοποιήσουν, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνολογικά εργαλεία, δεδομένα και ένα δίκτυο πελατών που εκτείνεται πολύ πέρα από τη γειτονιά τους.

Ανάπτυξη και ψηφιακός μετασχηματισμός

Πέρα από την αύξηση των πωλήσεων, η Wolt λειτουργεί ως επιταχυντής ψηφιακής ωρίμανσης για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί της. Σύμφωνα με την έρευνα, το 42% των εμπόρων δηλώνει ότι η πλατφόρμα συνέβαλε ουσιαστικά στην ψηφιοποίηση της επιχείρησής του, ενώ το 32% αναφέρει ότι χωρίς τη Wolt δεν θα είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει online κατάστημα.

Επιπλέον, το 89% των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αναφέρει ότι η επισκεψιμότητα στα καταστήματά τους παρέμεινε σταθερή ή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, γεγονός που δείχνει πως η Wolt δεν υποκαθιστά τις φυσικές πωλήσεις, αλλά τις συμπληρώνει.

Η ίδια η εμπειρία των καταναλωτών επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση αμοιβαίας ενίσχυσης. Έξι στους δέκα χρήστες δηλώνουν ότι προτιμούν να αγοράζουν μέσω της εφαρμογής από τοπικά καταστήματα αντί για μεγαλύτερους online retailers, ενώ για το 74% η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων αποτελεί βασικό λόγο επιλογής της εφαρμογής.

Παράλληλα, εννέα στους δέκα χρήστες δηλώνουν ότι έχουν ανακαλύψει νέες επιχειρήσεις μέσω της Wolt, αποδεικνύοντας πως η πλατφόρμα λειτουργεί και ως κανάλι ανακάλυψης, προσφέροντας νέα σημεία επαφής μεταξύ τοπικών εμπόρων και κοινού.

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση - Το παράδειγμα του Wolt Capital

Η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων από τη Wolt δεν περιορίζεται στην τεχνολογική διάσταση. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει εισαγάγει πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους τη ρευστότητα που χρειάζονται για να επενδύσουν και να αναπτυχθούν.

Μέσω του προγράμματος Wolt Capital, μικρές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και με διαφανείς όρους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους συνεργάτες της πλατφόρμας, με βάση τα πραγματικά τους έσοδα και τη δραστηριότητα στην εφαρμογή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες ή να επεκτείνουν τις υποδομές τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιχείρηση «Μια Γλυκιά Ιστορία», ένα μικρό ζαχαροπλαστείο που βρήκε στη Wolt όχι μόνο ένα κανάλι πωλήσεων αλλά και έναν πολύτιμο σύμμαχο ανάπτυξης. Μέσα από το Wolt Capital, ο Νίκος Δέδες ιδιοκτήτης του καταστήματος, κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που χρειαζόταν για να ανανεώσει τον εξοπλισμό και να επεκτείνει τη δραστηριότητα του καταστήματος. «Η διαδικασία ήταν απλή και γρήγορη», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Χάρη στη Wolt, μπορέσαμε να κάνουμε ένα βήμα που σκεφτόμασταν καιρό αλλά δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε».

Τέτοιες ιστορίες αποτυπώνουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο τον ρόλο της Wolt ως στρατηγικού συνεργάτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι απλώς ως πλατφόρμα διανομής, αλλά ως οικοσύστημα ανάπτυξης που παρέχει εργαλεία, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση.

Οι τοπικές αγορές στο προσκήνιο

Σήμερα, η Wolt δραστηριοποιείται σε πάνω από 72 πόλεις και νησιά της Ελλάδας, φέρνοντας πιο κοντά χιλιάδες καταναλωτές με τις αγαπημένες τους τοπικές επιχειρήσεις. Η καθημερινή χρήση της εφαρμογής, με την πλειονότητα των χρηστών (63%) να την χρησιμοποιεί πάνω από δύο χρόνια, δείχνει πόσο βαθιά έχει ενσωματωθεί στη ζωή των πολιτών. Κίνητρα όπως η ευκολία (67%) και η πρόσβαση σε καταστήματα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επισκεφθούν (54%) αποδεικνύουν ότι η Wolt έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της αστικής εμπειρίας.

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, σημειώνει:

«Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουμε καθημερινά: η Wolt έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα του τοπικού εμπορικού οικοσυστήματος, βοηθώντας μικρές, οικογενειακές αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα έσοδά τους και να κάνουν το ψηφιακό άλμα που χρειάζονται. Την ίδια στιγμή, φέρνουμε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές πιο κοντά στα αγαπημένα τους καταστήματα, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την τοπική αγορά. Καθημερινή μας αποστολή είναι να προσφέρουμε ευχαρίστηση, ευκολία και νέες ευκαιρίες εισοδήματος στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε — λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής αξίας για την τοπική επιχειρηματικότητα και ως ένα πολυκατάστημα “στην τσέπη” κάθε καταναλωτή».