Enerwave: Νέο κύμα ενέργειας στην ελληνική αγορά

Ένα νέο όνομα έρχεται να «γράψει» στο ενεργειακό ταμπλό της χώρας, η Enerwave. Η εταιρεία που διαδέχεται την ELPEDISON, μετά την πλήρη εξαγορά της από την HELLENiQ ENERGY, δεν είναι απλώς ένα rebranding, αλλά ο βασικός βραχίονας του Ομίλου στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε Θίσβη και Θεσσαλονίκη, δίκτυο 35 φυσικών καταστημάτων που επεκτείνεται, σύγχρονο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και την «πλάτη» ενός από τους ισχυρότερους ενεργειακούς ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, η Enerwave αποτελεί έναν από τους κεντρικούς παίκτες στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας.

Η δημιουργία της Enerwave έρχεται ως φυσικό επακόλουθο ενός πολυετούς σχεδίου μετασχηματισμού της HELLENiQ ENERGY, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα από το στρατηγικό πλάνο VISION 2025. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της πρώην ELPEDISON και την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας, ο Όμιλος αποκτά πλέον ένα ενιαίο «πρόσωπο» στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Όπως έχει τονίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ, Ανδρέας Σιάμισιης, η ίδρυση της Enerwave σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση του VISION 2025 και ταυτόχρονα το πρώτο βήμα μιας νέας φάσης. Μιας εταιρείας που απευθύνεται στον σύγχρονο καταναλωτή, επενδύει στην καινοτομία και έχει σαφή στόχο να δημιουργεί αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ο μετασχηματισμός, όμως, δεν εξαντλείται σε αλλαγές ονόματος και λογοτύπου. Η Enerwave ενσωματώνει την τεχνογνωσία, τις επενδύσεις και την εμπειρία της HELLENiQ ENERGY, «κουμπώνοντας» πάνω σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα που εκτείνεται από τη διύλιση και τα καύσιμα, μέχρι τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση, την προμήθεια στη λιανική και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Ισχυρή παραγωγική βάση, διευρυμένη παρουσία στη λιανική

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε Θίσβη και Θεσσαλονίκη αποτελούν τον πυρήνα της παραγωγικής βάσης της Enerwave. Σε συνδυασμό με τις αναπτυσσόμενες επενδύσεις του Ομίλου σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας, δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να στηρίξει σταθερά και ευέλικτα χαρτοφυλάκια πελατών, από οικιακούς καταναλωτές και επαγγελματίες μέχρι βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το δίκτυο 35 φυσικών καταστημάτων, που αναβαθμίζεται και επεκτείνεται, αποτελεί ένα από τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της νέας εταιρείας. Η Enerwave ποντάρει σε μοντέλο εξυπηρέτησης «κοντά στον πελάτη», με φυσική παρουσία σε όλη τη χώρα, προσωποποιημένες λύσεις, υπηρεσίες after–sales και έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πλήρους πακέτου ενεργειακών λύσεων, από ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, συνδυαστικά προϊόντα, συμβουλευτικές υπηρεσίες εξοικονόμησης, «πράσινες» επιλογές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και πιο σύνθετες, τεχνολογικά προηγμένες ενεργειακές υπηρεσίες για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες που θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να βελτιώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Στρατηγικές συνεργασίες με την HELLENiQ ENERGY

Κομβικό στοιχείο της επόμενης ημέρας είναι οι συνέργειες με την ΕΚΟ και τις υπόλοιπες θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY. Μέσα από τη διασύνδεση διαφορετικών δραστηριοτήτων, από τα πρατήρια καυσίμων έως τις ΑΠΕ, η Enerwave αποκτά πρόσβαση σε νέα κοινά, ενισχυμένη γεωγραφική κάλυψη και δυνατότητα να σχεδιάζει ολοκληρωμένα ενεργειακά προϊόντα.

Η ενιαία αυτή προσέγγιση επιτρέπει:

καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών,

γρήγορη εμπορική διάθεση νέων υπηρεσιών,

παροχή συνδυαστικών λύσεων (π.χ. καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, «πράσινες» υπηρεσίες) σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Με αυτό τον τρόπο, η Enerwave δεν λειτουργεί αποκομμένα, αλλά ως οργανικό κομμάτι ενός ευρύτερου ενεργειακού ομίλου, που διαθέτει ισχυρό balance sheet, επενδυτικό πλάνο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Νέος πυλώνας για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση

Η ίδρυση της Enerwave συμπίπτει με μια περίοδο βαθιών αλλαγών στην αγορά ενέργειας: επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ, αυξανόμενη σημασία της αποθήκευσης, ψηφιοποίηση των δικτύων και νέες απαιτήσεις από καταναλωτές και επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η HELLENiQ ENERGY επιχειρεί να τοποθετήσει την Enerwave ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα.

Η στενή σύνδεση με το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να προσφέρει όλο και πιο καθαρές ενεργειακές επιλογές, συνδυάζοντας συμβατική παραγωγή με «πράσινο» αποτύπωμα. Σταδιακά, θα προσφέρονται ολοένα και περισσότερα νέα προϊόντα για πελάτες που αναζητούν ρεύμα από ΑΠΕ, ολοκληρωμένες λύσεις αυτοπαραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης φορτίου, αλλά και ενεργειακές υπηρεσίες για επιχειρήσεις που θέλουν να πετύχουν μείωση του ενεργειακού τους κόστους καθώς και συγκεκριμένους στόχους ESG.

Όπως υπογραμμίζει ο Ανδρέας Σιάμισιης, η Enerwave έρχεται να λειτουργήσει ως «νέος, ισχυρός πυλώνας» στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία για τον πελάτη.

Πελατοκεντρική φιλοσοφία και «έξυπνη» ενέργεια

Στην «καρδιά» της Enerwave βρίσκεται η πελατοκεντρική προσέγγιση. Η εταιρεία φιλοδοξεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό «παράπονο» της αγοράς: ότι η ενέργεια συχνά αντιμετωπίζεται ως απλό commodity, χωρίς ξεκάθαρη διαφοροποίηση στην υπηρεσία.

Γι’ αυτό, η νέα ταυτότητα «χτίζεται» γύρω από:

απλά και διαφανή τιμολόγια,

ανθρώπινη, προσβάσιμη εξυπηρέτηση σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια,

λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε πελάτη,

αξιοποίηση της τεχνολογίας για «έξυπνη» κατανάλωση και εξοικονόμηση.

Με άλλα λόγια, η Enerwave θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι η ενέργεια μπορεί να είναι ταυτόχρονα αξιόπιστη, ανταγωνιστική «πράσινη» και τεχνολογικά αναβαθμισμένη, χωρίς να χάνεται η επαφή με τον πελάτη.

Με ισχυρή παραγωγική βάση, σαφή στρατηγική, πρόσβαση σε επενδύσεις και υποδομές του Ομίλου HELLENiQ ENERGY και ένα δίκτυο που φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στην καθημερινότητα των καταναλωτών, η Enerwave εμφανίζεται όχι απλώς ως νέα εταιρική επωνυμία, αλλά ως το επόμενο βήμα σε ένα «νέο κύμα» ενέργειας για την ελληνική αγορά.