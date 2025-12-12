200 ΧΡΟΝΙΑ MACALLAN

Σχεδιασμένη μέσα από το καλλιτεχνικό πρίσμα του οραματιστή γραφιστή David Carson, η νέα εικόνα της μάρκας αντλεί έμπνευση από τα ορόσημα που αντιπροσωπεύουν τα πρώτα 200 χρόνια της Macallan, ενώνοντάς τα με το όραμα του ιστορικού σκωτζέζικου οίκου ουίσκι για το μέλλον.

Η νέα ταυτότητα θα εμφανίζεται σε όλες τις διαχρονικές συλλογές – που περιλαμβάνουν τις Double Cask, Sherry Oak και Colour Collection – οι οποίες καθορίζουν τη γεύση, την ποιότητα και την αφοσίωση της The Macallan στην παραγωγή ασύγκριτων single malt σκωτσέζικων ουίσκι.

Συνδυάζοντας με λεπτότητα την πλούσια κληρονομιά και την καλλιτεχνία του οίκου The Macallan με μια προοδευτική προοπτική, τα νέα σχέδια προσφέρουν μια ανανεωμένη, μοντέρνα προοπτική και όραμα για το μέλλον που τιμά την απαράμιλλη δεξιοτεχνία και τη δημιουργική μαεστρία της μάρκας.

Αν και η οπτική ταυτότητα έχει εξελιχθεί, το ουίσκι παραμένει το ίδιο με την αδιαμφισβήτητη γεύση για την οποία είναι γνωστή η The Macallan – ισορροπημένο, κομψό και εκλεπτυσμένο.

Ο διάσημος σύγχρονος γραφίστας David Carson, μακροχρόνιος συνεργάτης της The Macallan, άντλησε έμπνευση από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος με τον οποίο το κρασί σέρι και η δρυς αλληλεπιδρούν επηρεάζοντας τη χαρακτηριστική γεύση της The Macallan, για να δημιουργήσει τη νέα, υποβλητική όψη της συλλογής Timeless Collections:

Το χαρακτηριστικό σχήμα του αποστακτηρίου The Macallan και η καταπράσινη στέγη του ενέπνευσαν το νέο σχεδιασμό της φιάλης, αναδεικνύοντας την άμεση σύνδεση μεταξύ της συσκευασίας της μάρκας και του κτήματος The Macallan.

Η τριγωνική ετικέτα στη βάση του λαιμού του μπουκαλιού συνδέει τις νέες συλλογές με τις παλιές και αντιπροσωπεύει το Ισπανικό Τρίγωνο του Σέρι – την περιοχή της Ανδαλουσίας που φημίζεται για την παραγωγή κρασιού σέρι και την πηγή των εξαιρετικών δρύινων βαρελιών του The Macallan, τα οποία επηρεάζουν το απόλυτα φυσικό χρώμα και άρωμα και των τριών συλλογών.

Τα σχέδια της πίσω ετικέτας ενσωματώνουν ένα νέο σύμβολο τύπου βαρελιού, για να τονίσουν τη συμβολή της γεύσης και του αρώματος που προσδίδουν τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά δρύινα βαρέλια.

Τρεις συλλογές, μία υπογραφή

Η αρμονική σχέση μεταξύ του κρασιού σέρι και της δρυός παραμένει στο επίκεντρο κάθε προϊόντος, διαμορφώνοντας τη γεύση του ουίσκι με υποδειγματικό τρόπο.

Συλλογή Double Cask: Φτιαγμένη με μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών δρύινων βαρελιών που έχουν ωριμάσει με κρασί σέρι στις κάβες μας στο Jerez de la Frontera, η συλλογή Double Cask είναι ένας φόρος τιμής στα εξαιρετικά δρύινα βαρέλια σέρι της The Macallan και στην εκπληκτική ιστορία της δημιουργίας τους: ένα ταξίδι που διαρκεί πάνω από εκατό χρόνια και εκτείνεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα, από τα δάση δύο ηπείρων μέχρι τους αμπελώνες μας στη νότια Ισπανία.

Αυτό το απαλό και κρεμώδες single malt έχει νότες φρέσκων φρούτων, καραμέλας και μια ισορροπία γλυκύτητας από την αμερικανική δρυ, μαζί με απαλά μπαχαρικά και αποξηραμένα φρούτα από την ευρωπαϊκή δρυ. Καθώς παλαιώνει, η πολυπλοκότητά του βαθαίνει, αποκαλύπτοντας νότες ψημένων φρούτων και απαλών μπαχαρικών.

Συλλογή Sherry Oak: Διαμορφωμένη από τα βαρέλια ευρωπαϊκής δρυός που έχουν ωριμάσει με σέρι, μετατρέποντας το ισχυρό νέο αποστάγμα σε πλούσια, σύνθετα single malt. Αυτά τα ουίσκι, με φυσικές αποχρώσεις μαόνι, έχουν αλληλοσυνδεόμενες νότες αποξηραμένων φρούτων και τζίντζερ και ένα βαθύ άρωμα ξύλου που εντείνεται με την παλαίωση. Αυτή η συλλογή αντιπροσωπεύει το βάθος και την πολυπλοκότητα της κληρονομιάς του The Macallan.

Colour Collection: Χαρακτηρίζεται από βαρέλια αμερικανικής δρυός που έχουν ωριμάσει με κρασί sherry από το Jerez de la Frontera, με αποτέλεσμα ένα φυσικό φάσμα χρυσών αποχρώσεων. Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει ένα φρέσκο και ζωντανό single malt με νότες εσπεριδοειδών και βανίλιας, με γεύσεις τροπικών φρούτων που γίνονται πιο έντονες στις παλαιότερες εκφράσεις.

Η Colour Collection, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2023 υπό την οπτική διεύθυνση του Carson, άνοιξε το δρόμο για την τρέχουσα ανασχεδίαση – εμπνευσμένη από την ιδιόμορφη σχεδιαστική φιλοσοφία του – σε όλες τις Timeless Collections.

Ο Jaume Ferras, Creative Director του The Macallan, σχολιάζει:

«Το The Macallan δεν έμεινε ποτέ στάσιμο και δεν θα μείνει ποτέ. Αυτή η διακριτική νέα ταυτότητα προσφέρει μια πληθώρα οπτικών στοιχείων που αφηγούνται την ιστορία μας, από την ωρίμανση σε βαρέλια σέρι έως τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά δρύινα βαρέλια που συμβάλλουν στο σύνθετο γευστικό προφίλ κάθε μπουκαλιού The Macallan».

Ο David Carson, διάσημος γραφίστας του οποίου η καλλιτεχνική όραση ενέπνευσε τον επανασχεδιασμό, συμπληρώνει:

«Όπως και το ουίσκι, το design έχει να κάνει με την ισορροπία – με το The Macallan, ήθελα να δημιουργήσω μια οπτική ταυτότητα που να σέβεται την πλούσια ιστορία του και να συνοψίζει το προοδευτικό του πνεύμα. Κάθε λεπτομέρεια, από το σχεδιασμό των ετικετών μέχρι το σχήμα της φιάλης, είναι ένας φόρος τιμής στη δεξιοτεχνία που κρύβεται πίσω από κάθε ποτήρι».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανανεωμένη συλλογή Timeless Collections του The Macallan επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του οίκου www.themacallan.com/en.