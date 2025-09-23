Ένα Βήμα Μπροστά: Η Παπαστράτος στηρίζει τη Νέα Γενιά

Η Gen Z είναι η γενιά που καλείται να επανασχεδιάσει το μέλλον σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς. Τεχνολογία, εργασία, εκπαίδευση και αξίες βρίσκονται διαρκώς σε μετάβαση, δημιουργώντας όχι μόνο νέες προκλήσεις αλλά και μοναδικές ευκαιρίες. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η ενημέρωση από μόνη της δεν αρκεί – η νέα γενιά χρειάζεται ανοιχτό διάλογο, πρόσβαση σε γνώση και πρακτικά εργαλεία που θα της δώσουν αυτοπεποίθηση και προοπτική.

Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, η Παπαστράτος αφιέρωσε μια ολόκληρη ημέρα στη φετινή ΔΕΘ στη Gen Z, προσφέροντας ένα πρόγραμμα γεμάτο ιδέες, ερωτήματα και έμπνευση για το εργασιακό αύριο. Μέσα από δράσεις όπως το Career Speed Dating, τις ανοιχτές συζητήσεις για την τεχνολογία και το personal branding, οι νέοι που επισκέφθηκαν το περίπτερο του πιο ελκυστικού εργοδότη στην Ελλάδα για το 2025 είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν γνώση, να εμπνευστούν από τα στελέχη της εταιρείας και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να διαμορφώσουν το δικό τους επαγγελματικό μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Career Speed Dating: Η Εμπειρία της Άμεσης Επαφής

Η ημέρα ξεκίνησε με το Career Speed Dating, μια καινοτόμα πρωτοβουλία που έφερε τη νέα γενιά σε άμεση επαφή με στελέχη της Παπαστράτος. Νέοι και νέες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας, να ενημερωθούν για νέες θέσεις και να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας σε επαγγελματίες μιας κορυφαίας εταιρείας. Για πολλούς, ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν τόσο κοντά με τον κόσμο της εργασίας, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για το πώς χτίζεται μια καριέρα σήμερα.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Ηθικά Διλήμματα

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στράφηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη – το πιο επίκαιρο και συζητημένο θέμα της εποχής. Σε ένα fireside chat με τον καθηγητή Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννη Βλαχάβα, αναλύθηκαν οι δυνατότητες, οι προκλήσεις και τα ηθικά διλήμματα που συνοδεύουν την ταχύτατη εξέλιξη της AI.

Ο κ. Βλαχάβας υπογράμμισε πως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έκαναν την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη σε όλους, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές και επαγγελματίες να αξιοποιήσουν τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν μακρινές. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, επισημαίνοντας ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει, αλλά δεν μπορεί να εμπνευστεί».

Για τη Gen Z, αυτή η συζήτηση δεν είναι θεωρητική, αλλά άμεσα συνδεδεμένη με το μέλλον της. Πρόκειται για την πρώτη γενιά που θα ζήσει και θα εργαστεί σε έναν κόσμο όπου η AI θα είναι παντού: στην εκπαίδευση, στην εργασία, ακόμα και στην καθημερινότητα. Γι’ αυτό, η κατανόηση και η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελούν κρίσιμες δεξιότητες για το αύριο.

Personal Branding: Ένα συνεχές ταξίδι

Η επαγγελματική ταυτότητα δεν χτίζεται τυχαία. Μέσα από πρακτικές συμβουλές και αληθινά παραδείγματα, οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να διαχειρίζονται την εικόνα τους, να ξεχωρίζουν στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και να χτίζουν σταθερά την καριέρα τους, ακόμα και σε ένα περιβάλλον με αυξανόμενο ανταγωνισμό. Το personal branding δεν είναι μια απλή διαδικασία που γίνεται μία φορά, αλλά ένα διαρκές ταξίδι αυτογνωσίας και επαγγελματικής εξέλιξης. Η συνεχής επένδυση στην προσωπική ταυτότητα, η προσαρμογή στις αλλαγές και η ανοιχτή διάθεση για μάθηση είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τους επαγγελματίες του αύριο.

Η Παπαστράτος, μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, ενθαρρύνει τη νέα γενιά να ανακαλύψει, να εξελίξει και να επικοινωνήσει το προσωπικό της brand, ενισχύοντας ουσιαστικά τις προοπτικές επιτυχίας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό κόσμο.

Τι προσέχουν οι Recruiters σε ένα Βιογραφικό;

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που αναδείχθηκαν στην παρουσίαση είναι ότι οι recruiters αφιερώνουν μόλις 6 με 8 δευτερόλεπτα στην πρώτη αξιολόγηση ενός βιογραφικού. Μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα, η προσοχή τους επικεντρώνεται κυρίως στους τίτλους, τις επικεφαλίδες και τις λέξεις-κλειδιά που ξεχωρίζουν.

Αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι η σαφήνεια και η σωστή δομή του βιογραφικού, τα αριθμητικά επιτεύγματα που αποτυπώνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, καθώς και η συνάφεια με τη θέση για την οποία γίνεται η αίτηση. Αντίθετα, ένα βιογραφικό με υπερβολική έκταση, ορθογραφικά λάθη ή παραλείψεις σε βασικά στοιχεία μπορεί να απορριφθεί αμέσως, στερώντας την ευκαιρία για το επόμενο βήμα.

Συνέντευξη: Το “πρώτο ραντεβού” με τον εργοδότη

Στην παρουσίαση, οι ομιλητές παρομοίασαν τη συνέντευξη με ένα πρώτο ραντεβού, τονίζοντας το άγχος, την αγωνία για την πρώτη εντύπωση και τη σημασία της σωστής προετοιμασίας. Για να ξεχωρίσει ένας υποψήφιος, χρειάζεται να γνωρίζει καλά το βιογραφικό του και την αγγελία, να έχει ερευνήσει την εταιρεία και να έχει προετοιμάσει τις απαντήσεις του με τη μέθοδο STAR (Situation, Task, Action, Result). Εξίσου σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση, με ερωτήσεις προς τον εργοδότη, αλλά και η συνέπεια στην επικοινωνία μετά τη συνέντευξη - καθώς το “ghosting” δεν αφήνει ποτέ καλή εντύπωση.

Η σωστή προετοιμασία και η αυθεντική παρουσίαση του εαυτού σου είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά σε αυτό το “πρώτο ραντεβού” με το επαγγελματικό σου μέλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προετοιμασία απέναντι στις πιο συχνές ερωτήσεις που τίθενται σε μια συνέντευξη, όπως «Μίλησέ μας για σένα», «Ποιες είναι οι δυνατές σου πλευρές;», «Ποια ήταν μια πρόκληση που διαχειρίστηκες;» και «Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια;». Η ειλικρίνεια και η αυτογνωσία στις απαντήσεις είναι αυτά που τελικά ξεχωρίζουν έναν υποψήφιο και τον φέρνουν πιο κοντά στην επιτυχία.

LinkedIn: Το ψηφιακό σου αποτύπωμα

Το LinkedIn αποτελεί συχνά το πρώτο αποτέλεσμα που εμφανίζεται όταν κάποιος αναζητήσει το όνομά σου στο διαδίκτυο, λειτουργώντας ουσιαστικά ως η ψηφιακή σου ταυτότητα. Ένα ολοκληρωμένο προφίλ περιλαμβάνει μια επαγγελματική φωτογραφία, μια δημιουργική επικεφαλίδα που ξεχωρίζει, καθώς και μια αναλυτική περίληψη που λειτουργεί σαν “elevator pitch”. Η προσθήκη δεξιοτήτων, συστάσεων και εθελοντικών εμπειριών ενισχύει την αξιοπιστία σου, ενώ η ενεργή συμμετοχή με αναρτήσεις και σχόλια συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του προσωπικού σου brand. Η συνέπεια και η ποιότητα στην παρουσία σου στο LinkedIn είναι στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επαγγελματική σου εικόνα.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η επένδυση στη νέα γενιά είναι η πιο ουσιαστική απάντηση στις προκλήσεις του αύριο. Και η Παπαστράτος δείχνει έμπρακτα τον δρόμο.