Ελληνικός Χρυσός: Πρωτοπορεί με σύγχρονες τεχνολογίες, επαναπροσδιορίζοντας τη μεταλλευτική δραστηριότητα

Η μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη ΒΑ Χαλκιδική επαναπροσδιορίζει τί σημαίνει σύγχρονη εξόρυξη. Μέσα από μία επένδυση 3 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η εταιρεία επενδύει σε ένα νέο πρότυπο, τεχνολογικά εξελιγμένης μεταλλευτικής δραστηριότητας, με αιχμή του δόρατος τη βιωσιμότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εξόρυξη πρώτων υλών. Ορίζεται από τη δέσμευση στη διαφάνεια, την καινοτομία και την περιβαλλοντική ευθύνη. Η Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold, ηγείται αυτής της μετάβασης, επενδύοντας δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς της.

Στο παραγωγικό μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ύστερα και από την επιτυχή εγκατάσταση του πρώτου υπόγειου δικτύου κινητής τηλεφωνίας με τεχνολογία 4ης γενιάς (4G LTE), το οποίο επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των λειτουργιών σε βάθος 400 μέτρων, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται μια σειρά από καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Μερικές από αυτές είναι η απομακρυσμένη πυροδότηση από το σύγχρονο Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται στην επιφάνεια, με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς ανθρώπινη παρουσία στο υπόγειο μεταλλείο - η ρομποτική φόρτωση του μεταλλεύματος με τηλεχειρισμό των μηχανημάτων έργου - και ο «αερισμός κατ΄ απαίτηση» με ευφυή συστήματα, που αντιλαμβάνονται και λαμβάνουν υπόψη την παρουσία ανθρώπων και μηχανημάτων στα μέτωπα εξόρυξης ώστε να διοχετεύουν την κατάλληλα ποσότητα αέρα, εξοικονομώντας παράλληλα μεγάλες ποσότητες ενέργειας και μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα της δραστηριότητας.

Το υπό κατασκευή μεταλλείο στις Σκουριές έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική τεχνολογική εξέλιξη της Ολυμπιάδας, καθώς θα αποτελέσει ένα από τα πλέον ψηφιακά και αυτοματοποιημένα μεταλλεία στην Ευρώπη.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις διαχείρισης των προηγμένων τεχνολογιών που ενσωματώνει, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της. Μέσω του σύγχρονου Κέντρου Εκπαίδευσης της Ελληνικός Χρυσός, οι εργαζόμενοι καταρτίζονται με προσομοιωτές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αποκτώντας δεξιότητες για τις απαιτήσεις της εξόρυξης του αύριο. Ήδη έχουν επενδυθεί πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ σε προσομοιωτές τελευταίας τεχνολογίας , ενισχύοντας τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών για τον τόπο.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν περιορίζεται μόνο στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, αλλά επεκτείνεται και στον κρίσιμο τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία. Μέσω της Πλατφόρμας Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, διαθέσιμη στο environmental.hellas-gold.com, κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε περισσότερα από 500 σημεία μέτρησης για την ποιότητα του αέρα, του νερού, του εδάφους, τα επίπεδα θορύβου, σκόνης και δονήσεων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Το καινοτόμο αυτό εργαλείο αποτελεί βραβευμένη πρακτική και πυλώνα δημόσιας λογοδοσίας.

Το ψηφιακό αυτό οικοσύστημα αντανακλά μια νέα στρατηγική προσέγγιση, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, συνδυάζοντας υψηλή τεχνογνωσία με υπευθυνότητα. Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη μεταλλευτική δραστηριότητα του μέλλοντος - πιο ασφαλή, πιο αποδοτική και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

*Οι ελληνικές θυγατρικές της Eldorado Gold, συμμετέχουν στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με κοινό περίπτερο (Pavillion 10, stand 10), όπου οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός και της Μεταλλεία Θράκης, για τη στρατηγική και τα έργα των εταιρειών.