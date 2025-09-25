Δέσμευση για διαφάνεια και αξιοπιστία στην αγορά καυσίμων

Ένα γνωστό και διαχρονικό φαινόμενο για την αγορά καυσίμων στην Ελλάδα είναι αυτό της παραβατικότητας, που μαστίζει τον κλάδο, τον θέτει υπό αμφισβήτηση και φέρνει τους καταναλωτές σε ένα συνεχές αδιέξοδο, εμποδίζοντας παράλληλα την υγιή επιχειρηματικότητα. Από το λαθρεμπόριο και τη νοθεία καυσίμων, μέχρι τις πειραγμένες αντλίες, η σημερινή κατάσταση έχει, καθώς φαίνεται, πολλά παρακλάδια με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών να δοκιμάζεται λόγω των παραβατικών πρακτικών.

Σε αυτό το περιβάλλον, όπου ο αγώνας κατά της παραβατικότητας, παρά τα μέτρα αντιμετώπισης που εφαρμόζονται, παραμένει μια πρόκληση, η ελίν είναι μια εταιρεία που επιλέγει να διαφοροποιείται, χτίζοντας τη σχέση της με τον πελάτη στη βάση της υπευθυνότητας και της ποιότητας.

Με παρουσία 71 ετών στον χώρο της ενέργειας, η εταιρεία έχει συνδέσει το όνομά της με καύσιμα που παραδίδονται «καθαρά», χωρίς εκπτώσεις στην αξιοπιστία.

Η ποιότητα για την ελίν δεν είναι απλώς υπόσχεση. Είναι καθημερινή πράξη. Είναι κάτι που διασφαλίζει σε κάθε στάδιο δραστηριοποίησής της, θέτοντας στο επίκεντρο τον καταναλωτή, τις ανάγκες του, την τελική του εμπειρία.

Το καινοτόμο πρόγραμμα «Δέσμευση Ποιότητας»

Η «Δέσμευση Ποιότητας» της ελίν είναι ένα σύστημα τριπλού ελέγχου που καλύπτει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα – από την παραλαβή στο διυλιστήριο έως την παράδοση στον τελικό καταναλωτή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1998 σε συνεργασία με το ΕΜΠ και υλοποιείται στην τρέχουσα μορφή του από το 2019, αποτελώντας σήμερα σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο.

Τα τρία επίπεδα ελέγχου περιλαμβάνουν:

Εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους από την ίδια την ελίν, για άμεση διαπίστωση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα υψηλά πρότυπα της εταιρείας. Ανεξάρτητους ελέγχους από τη Bureau Veritas, που προσφέρουν επιπλέον επίπεδο διασφάλισης και αντικειμενικότητας. Έγκριση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Διασφάλισης Ποιότητας από τη Lloyd’s Register που εφαρμόζει η ελίν.

Η αυστηρή επιτήρηση δεν είναι θεωρία. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από 2.500 αιφνιδιαστικοί έλεγχοι. Με αυτόν τον τρόπο, ένα είναι σίγουρο. Οι οδηγοί που επιλέγουν τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους στο δίκτυο πρατηρίων της εταιρείας, μπορούν να νιώθουν ασφάλεια μέσα σε ένα αβέβαιο τοπίο γενικευμένης αμφισβήτησης. Από το διυλιστήριο μέχρι την αντλία, κάθε στάδιο ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια, δίνοντας στους καταναλωτές την απάντηση στο πάγιο ζητούμενο: ποιοτικά καύσιμα που συνδυάζουν απόδοση και οικονομία.

Όμως κανένας έλεγχος και καμία διαδικασία, όσο αυστηρή κι αν είναι, δεν φτάνει χωρίς τον έλεγχο των συνεργατών που φέρουν το σήμα της εταιρείας. Η ελίν θέτει αυστηρά κριτήρια, δεν κάνει εκπτώσεις στις αρχές της στο βωμό του κέρδους, και απορρίπτει συνεργασίες που θα έθεταν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της, σε αντίθεση με πρατήρια που σήμερα εμφανίζονται στις λίστες των παραβατικών.

Μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα

Για τον σκοπό αυτό, η ελίν εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα. Γι’ αυτό και δεν περιορίζεται απλώς στο να συμμορφώνεται με το γράμμα του νόμου. Δεσμεύεται ότι σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς από συνεργαζόμενο πρατήριο, θα κατεβάσει το σήμα εντός 24 ωρών – ταχύτερα από ό,τι επιβάλλει το νομικό πλαίσιο.

Εμπειρία και υπευθυνότητα

Με παρουσία 71 ετών στην ελληνική αγορά ενέργειας και ως μία από τις πέντε μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες της Ελλάδας, η ελίν συνδυάζει εμπειρία και υπευθυνότητα. Η διαχρονική της δέσμευση για την ποιότητα αντικατοπτρίζει την εντιμότητα και τον σεβασμό της προς τον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας ελέγχεται και προστατεύεται πολλαπλά από πιθανές παραβατικές συμπεριφορές.

Για την ελίν, ασφάλεια και ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης αλλά επιλογής. Με συστηματικούς ελέγχους, υπευθυνότητα και σταθερή στρατηγική απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικότητας, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή μπορεί να κερδηθεί. Σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις, το όνομα ελίν παραμένει διαχρονικά ταυτόσημο με την ποιότητα.