Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την εξέλιξη και την ανάπτυξη των εργαζόμενων

Η σύγχρονη αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, ρευστότητα και πολλές μετακινήσεις. Όπως αναδεικνύει χαρακτηριστικά η ετήσια έκθεση απασχόλησης του ΟΟΣΑ (2025) πάνω από τους μισούς εργαζομένους ηλικίας 15–54 ετών αλλάζουν εργοδότη μέσα σε ένα χρόνο, ενώ στους μεγαλύτερους ηλικιακά (55–74 ετών) το ποσοστό φτάνει το 37%.

Σε αυτό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι εταιρείες οφείλουν περισσότερο από ποτέ να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον ευέλικτο, με ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης, ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και ισχυρή, αυθεντική εταιρική κουλτούρα.

Όπως για παράδειγμα η Coca-Cola Τρία Έψιλον! Η εταιρεία έχει επιλέξει να επενδύει στους ανθρώπους της μέσα από τρεις βασικούς πυλώνες: Ισότητα & Συμπερίληψη, Ανταγωνιστικές Αμοιβές & Παροχές και Ανάπτυξη Ταλέντων, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Χάρη στις πολιτικές και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για το ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρεία αναδείχθηκε Κορυφαίος Εργοδότης για το 2025, για 6η συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με το διεθνές Ινστιτούτο Top Employers. Αυτή αποτελεί μία σημαντική διάκριση για την εταιρεία, η οποία απασχολεί το 40% των εργαζομένων του κλάδου και βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους εργοδότες πρώτης επιλογής για τις νεότερες γενιές.

Ισότητα και Συμπερίληψη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα τη διασφάλιση ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων σε όλα τα επίπεδα θέσεων εργασίας. Ενδεικτικά:

Το 50% της Ανώτατης Διοίκησης είναι γυναίκες.

είναι γυναίκες. Το 43% των Διευθυντικών Στελεχών και το 49% των Ανωτέρων Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας είναι γυναίκες.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε μία εσωτερική καμπάνια για να ευαισθητοποιήσει τους εργαζομένους της σχετικά με την ποικιλομορφία των γενεών που υπάρχουν στο εργατικό δυναμικό της (Baby Boomers 4%, Generation X 35%, Generation Y 53% και Generation Z 11%), με στόχο να δημιουργήσει ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού μεταξύ των αυτών.

Μερικές από τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί για τη συνεχή ενίσχυση του εργασιακού περιβάλλοντος:

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα.

Σύστημα αξιολόγησης για όλους τους εργαζομένους.

Αμοιβές χωρίς διακρίσεις (pay equity).

Διατμηματικές ομάδες έργου με βάση τις δεξιότητες και τις ικανότητες.



Ανταγωνιστικές Αμοιβές και Παροχές

Η εταιρεία έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στρατηγική Αμοιβών & Παροχών για όλους τους εργαζομένους, προσαρμοσμένη στην απόδοση και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους. Ενδεικτικά:

Αύξηση κατώτατου μισθού (1.150€ από 01/04/2025 για μόνιμους και εποχικούς εργαζόμενους). Ο κατώτατος μισθός της εταιρείας είναι αυξημένος κατά 30%, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα.

14,5 μισθοί ετησίως, παρέχοντας έναν ολόκληρο μισθό ως επίδομα αδείας.

Κίνητρα όπως: Bonus απόδοσης, Bonus διακράτησης στελεχών, πρόγραμμα αγοράς μετοχών.

Παροχές όπως: ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλεια ζωής, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, δώρο γάμου, γέννησης τέκνου και επίδομα προσχολικής ηλικίας, επίδομα σίτισης ή καντίνας.

Πρόγραμμα Βοήθειας & Συναισθηματικής Στήριξης (ΕΑΠ).

Ανάπτυξη Ταλέντων

Με στόχο τη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων της, η Coca-Cola Τρία Έψιλον υλοποιεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης ταλέντων σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας, προσφέροντας διαρκώς κίνητρα, εμπειρίες, ευκαιρίες εκπαίδευσης και σύγχρονες δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα ταχείας ανάπτυξης, όπως: