Βρες τα κατάλληλα δώρα για τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που το δώρο αποκτά… λίγη παραπάνω ουσία. Δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, αλλά μια σκέψη, μια στιγμή, μια αφορμή για χαμόγελα και κοινές αναμνήσεις. Και αν υπάρχει ένας προορισμός που συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται κανείς για να κάνει τις γιορτινές του αγορές εύκολα, γρήγορα και με σιγουριά, αυτός λέγεται ΠΛΑΙΣΙΟ.

Με τεράστια γκάμα προϊόντων, επιλογές για κάθε ηλικία και κάθε budget, αλλά και με προτάσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, καθημερινή ευκολία και fun διάθεση,. Από δώρα για το σπίτι και την οικογένεια, μέχρι tech gadgets, παιχνίδια, Secret Santa εκπλήξεις και επιλογές με κοινωνικό αποτύπωμα, εδώ κάθε δώρο βρίσκει τον παραλήπτη του.

Δώρα που δημιουργούν αναμνήσεις στο σπίτι

Οι πιο όμορφες στιγμές των γιορτών συμβαίνουν συχνά γύρω από ένα τραπέζι. Μυρωδιές από φρεσκοψημένα γλυκά, ζεστός καφές, brunch που κρατά μέχρι το μεσημέρι. Τα δώρα που σχετίζονται με τη μαγειρική και την κουζίνα δεν είναι απλώς πρακτικά, αλλά γίνονται αφορμή για κοινές εμπειρίες.

Μια κουζινομηχανή μπορεί να μετατρέψει τη μαγειρική σε δημιουργικό παιχνίδι, μια καφετιέρα να δώσει άλλο νόημα στο χριστουγεννιάτικο πρωινό, ενώ μια βαφλιέρα ή μια κρεπιέρα υπόσχεται στιγμές χαράς με μικρούς και μεγάλους.

Tech gadgets που εντυπωσιάζουν

Για τους λάτρεις της τεχνολογίας, τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική στιγμή για αναβάθμιση. Smartphones τελευταίας γενιάς, ακουστικά που συνοδεύουν κάθε στιγμή της ημέρας, smartwatches που συνδυάζουν στυλ και λειτουργικότητα, αλλά και κονσόλες που φέρνουν την παρέα γύρω από την οθόνη.

Παιδιά, οικογένεια και στιγμές παιχνιδιού

Τα Χριστούγεννα μέσα από τα μάτια των παιδιών είναι πάντα πιο μαγικά. Τα παιχνίδια δεν είναι απλώς δώρα, αλλά εργαλεία φαντασίας και δημιουργικότητας. Τα επιτραπέζια παιχνίδια για παιδιά και για όλη την οικογένεια φέρνουν ξανά τη χαρά του να παίζουμε όλοι μαζί, μακριά από οθόνες.

Τα LEGO παραμένουν μια σταθερή αξία που συνδυάζει παιχνίδι και μάθηση, ενώ τα παιδικά tablets, σχεδιασμένα ειδικά για μικρούς χρήστες, προσφέρουν ασφαλή ψυχαγωγία και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Είναι επιλογές που κάνουν τα παιδιά χαρούμενα και τους γονείς ήσυχους.

Secret Santa με στυλ και φαντασία

Το Secret Santa είναι ίσως το πιο διασκεδαστικό κομμάτι των γιορτών. Μικρά δώρα, με χιούμορ, χαρακτήρα και πρακτική αξία. Ένα παγούρι, αρωματικά χώρου, fun κάλτσες ή θεματικά διακοσμητικά είναι ιδέες που ταιριάζουν σε κάθε γραφείο, παρέα ή οικογένεια.

Όταν το δώρο γίνεται ευχή

Τα Χριστούγεννα στο ΠΛΑΙΣΙΟ έχουν και έναν ακόμη πιο ουσιαστικό λόγο. Σε συνεργασία με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα την εκπλήρωση των ευχών δύο παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες.

Μέσα από μια αποκλειστική συλλογή προϊόντων, τα δώρα αποκτούν περισσότερους παραλήπτες και μεγαλύτερη αξία. Γιατί όταν η ευχή ενός παιδιού πραγματοποιείται, γεννιέται ελπίδα, δύναμη και φως για το αύριο. Και αυτή η αίσθηση είναι ίσως το πιο όμορφο δώρο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί.

Γιατί ΠΛΑΙΣΙΟ σημαίνει ευκολία

Με 27 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, το plaisio.gr και τηλεφωνικό κέντρο, το ΠΛΑΙΣΙΟ προσφέρει απόλυτη ευελιξία στις αγορές. Με δωρεάν gift wrapping σε όλα τα καταστήματα και άμεση παράδοση με τον τρόπο που σε βολεύει, φροντίζει ώστε όλα τα δώρα να φτάσουν στην ώρα τους. Αυτά τα Χριστούγεννα, το ΠΛΑΙΣΙΟ είναι ο χώρος όπου το δώρο βρίσκει το νόημά του.