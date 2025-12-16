Το μήνυμα των Χριστουγέννων ταξιδεύει και φέτος σε εκλεκτή φιάλη, από κάθε γωνιά της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Κομιστής του, ένα ιστορικό brand που μετατρέπει κάθε δώρο σε σύμβολο εκτίμησης με μοναδικό χαρακτήρα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Κλασική αλλά πάντοτε επίκαιρη και ιδιαίτερα εορταστική επιλογή για όσους επιθυμούν τα δώρα τους να έχουν ποιότητα, ουσιαστική αξία και πάνω από όλα ψυχή, ένα καλάθι ή μία κασετίνα ποτών είναι ο ιδανικός τρόπος να εκφράσετε την εκτίμησή σας στα πρόσωπα που έκαναν για εσάς ξεχωριστή τη χρονιά που φεύγει.

To Liberal.gr δοκίμασε και προτείνει τις εκλεκτότερες ποικιλίες οίνου και αποσταγμάτων από τους διεθνείς και εγχώριους αμπελώνες, με την επιμέλεια και την καθοδήγηση των ειδικών των Cellier.

Από το 1938 έως και σήμερα, η υπογραφή Cellier είναι συνώνυμη με την αίγλη, τη διαχρονική ποιότητα και τη μοναδική φροντίδα, συνδυάζοντας τη γνώση και την εμπειρία με την εκλεκτικότητα, τις gourmet προτάσεις, το ποιοτικό κρασί, τα αποστάγματα και τα delicatessen.

Δώρα που φτάνουν στην καρδιά

Ειδικά στην περίοδο των Χριστουγέννων, κάθε δημιουργία γίνεται μια μοναδική γιορτινή εμπειρία. Συνδυάζοντας αρμονικά ετικέτες οίνων και αποσταγμάτων με αλμυρές και γλυκές gourmet επιλογές, τα καλάθια Cellier τιμούν τον αποδέκτη όσο και τον αποστολέα.

Διακριτικές εποχιακές πινελιές και κομψά διακοσμητικά, ενσαρκώνουν το γιορτινό πνεύμα με αυθεντικό τρόπο και υψηλή αισθητική.

Είτε πρόκειται για μια προσωπική χειρονομία ή για επαγγελματικό δώρο, η ίδια φροντίδα και η γνώριμη ποιότητα που χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια την αλυσίδα Cellier συνοδεύει το μήνυμα, τη σκέψη και την πρόθεση, κάνοντας την προσφορά να αποκτά πραγματικό νόημα.

Ισπανικό ταμπεραμέντο

Gift Collection 35 / 93,78€

Η αρμονία ανάμεσα σε εκλεκτά κρασιά και gourmet λιχουδιές αναδεικνύεται σε αυτό το καλάθι. Οι φιάλες Gran Coronas και τα βιολογικά Jean Leon 3055 από την Familia Torres προσφέρουν φρεσκάδα και χαρακτήρα, ενώ τα ιδιαίτερα crackers με κατσικίσιο τυρί και πιπέρι της Fauchon δίνουν την τέλεια γευστική συνοδεία. Το κομψό δίχρωμο οβάλ καλάθι ολοκληρώνει μια εμπειρία γεύσεων που εντυπωσιάζει κάθε λάτρη των εκλεκτών κρασιών.

Για το καλωσόρισμα της Πρωτοχρονιάς

Gift Collection 2 / 183,41€

Το πνεύμα των γιορτών ζωντανεύει μέσα από αυτό το σύνολο, όπου η Bollinger Special Cuvée κλέβει την παράσταση με τη φινέτσα της. Συνοδευόμενη από τα Escudo Rojo Gran Reserva και το εκλεκτό Foie Gras Fauchon, η παρουσία της σε ένα πράσινο δερμάτινο δίσκο δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γιορτής και πολυτέλειας, ενώ το χριστουγεννιάτικο στολίδι προσθέτει μια γλυκιά εορταστική νότα.

Δύο οίκοι με παράδοση πολλών γενεών

Gift Collection 121 / 119,20€

Ένα δώρο που παντρεύει παράδοση και κομψότητα, με πρωταγωνιστή το Riesling της ιστορικής Famille Hugel, γνωστό για την καθαρότητα και την αρμονία του. Το Rosso di Montalcino του οίκου Antinori και το σετ chopsticks της Alessi προσθέτουν διεθνή χαρακτήρα και design πινελιές, ενώ ο ξύλινος δίσκος από ακακία δίνει φυσική ζεστασιά στο σύνολο, κάνοντας το ένα δώρο με χαρακτήρα και γοητεία.

Για γιορτινές προπόσεις στο ελληνικό παραδοσιακό τραπέζι

Gift Collection 115 / 123,14€

Ένα γευστικό ταξίδι στην καρδιά της Ελλάδας, με τα κρασιά Ασύρτικο και Νεμέα του κτήματος Acra να ξεδιπλώνουν όλη τη φρεσκάδα και την ένταση των ελληνικών αμπελώνων. Το τσάτνεϊ πιπεριάς της Mamellada και τα κριτσίνια Royal Deli προσθέτουν νόστιμες αντιθέσεις, ενώ ο γκρι δερμάτινος δίσκος με ξύλινα χερούλια συνδυάζει αισθητική και πρακτικότητα, μετατρέποντας το δώρο σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης.

Συμφωνία αρωμάτων και υφών

Gift Collection 122 / 135,21€

Το Maison Benjamin Kuentz κλέβει την παράσταση με το Whisky Fin de Partie, ένα απόσταγμα που ξεχωρίζει για την πολυπλοκότητα και τον χαρακτήρα του. Το σύνολο ολοκληρώνεται με το Sherry Real Tesoro Fino, το Moscato d’Asti Prunotto του Antinori και τις Scallop Rillettes της Fauchon, δημιουργώντας μια γαστρονομική εμπειρία που συνδυάζει κομψότητα και εκλεπτυσμένες γεύσεις, σε μια κομψή κασετίνα Cellier.

Τριλογία για fine dining

Gift Collection 64 / 120,70€

Ένα δώρο όπου η υπογραφή Antinori κυριαρχεί και χαρίζει στο σύνολο συνοχή, ποιότητα και ξεκάθαρη ταυτότητα. Το Moscato d’Asti Prunotto, μαζί με τα Chardonnay και τα Neprica Negroamaro, αναδεικνύουν τρεις διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου μεγάλου ιταλικού οίκου, προσφέροντας ποικιλία χωρίς να χάνεται ο κοινός χαρακτήρας τους. Τα Mini Toast Brioche και το άλειμμα Sweet Red Pepper Mascarpone της Fauchon προσθέτουν μια κομψή gourmet νότα που συνοδεύει ιδανικά τις οινικές επιλογές. Το στρογγυλό καλάθι με καπάκι ολοκληρώνει ένα δώρο που εντυπωσιάζει με την ισορροπία και την καθαρή Antinori αισθητική του.

Wine pairing για κάθε γούστο

Gift Collection 47 / 83,44€

Ένα δώρο που αναδεικνύει την κομψότητα και τη σταθερή ποιότητα του E. Guigal, μέσα από μια τριάδα Côtes du Rhône που αποκαλύπτει τρεις ξεχωριστές όψεις της ίδιας φημισμένης περιοχής. Το Blanc, το Rosé και το Rouge προσφέρουν φρεσκάδα, αρωματική πολυπλοκότητα και δομή, δημιουργώντας ένα σύνολο με συνέπεια και χαρακτήρα. Το άλειμμα Sweet Red Pepper Mascarpone της Fauchon προσθέτει μια απαλή gourmet νότα, ενώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο ενισχύει την γιορτινή ατμόσφαιρα. Παρουσιασμένα σε ένα κομψό δίχρωμο οβάλ καλάθι, συγκροτούν μια προσεγμένη, αρμονική πρόταση δώρου με ξεκάθαρη οινική ταυτότητα.

Premium επιλογές για premium στιγμές

Αρμονικές συνθέσεις που αποπνέουν εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, έτοιμες να ντύσουν τις πιο ξεχωριστές στιγμές.

Εκλεκτά αποστάγματα για λίγους

Gift Collection 4 / 256,71€ /

Ένα δώρο που αποπνέει φινέτσα και exclusive χαρακτήρα, με το Cognac Pale & Dry XO από το Delamain να εντυπωσιάζει με βάθος και ισορροπία, ενώ το Whisky Aveux Gourmands του Maison Benjamin Kuentz προσφέρει μοναδικές γευστικές νότες. Το πλατό από σχιστόλιθο φιλοξενεί τις Lobster Rillettes της Fauchon, συνδυάζοντας σπάνια αποστάγματα και gourmet προϊόντα σε ένα σύνολο υψηλής αισθητικής και γαστρονομικής αρτιότητας.

La vie en… Rosé

Gift Collection 89 / 546,59€

Η Bollinger Rosé 3L πρωταγωνιστεί σε αυτό το εξαιρετικό δώρο, συνδυάζοντας μεγαλοπρέπεια και κομψότητα σε εντυπωσιακή παρουσίαση. Συνοδευόμενη από τα σοκολατάκια Black Heart Tin της Fauchon, δημιουργεί ένα δώρο που μαγνητίζει το βλέμμα και ενθουσιάζει τον ουρανίσκο, αφήνοντας ανεξίτηλη εντύπωση και καθιστώντας κάθε στιγμή πραγματικά ξεχωριστή.

Ποίημα από την Τοσκάνη

Gift Collection 153 / 591,91€

Ένα πραγματικά premium δώρο, με δυνατότητα πολλαπλών ετών παλαίωσης, που ξεχωρίζει για την κορυφαία οινική υπογραφή της Antinori. Με την ονομασία τους να φέρνει στο νου το τρυφερό ποίημα του Pascoli, τα Guado al Tasso 2021 και 2022 εντυπωσιάζουν με κομψότητα, βάθος και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα, αντιπροσωπεύοντας δύο κορυφαίες εσοδείες του οίκου. Τα ποτήρια Sydonios αναδεικνύουν πλήρως τα αρώματα και τη δομή των κρασιών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία γευσιγνωσίας. Ο στρογγυλός ανοξείδωτος δίσκος Dressed της Alessi προσθέτει σύγχρονη αισθητική και υψηλή αισθητική αξία, κάνοντας το καλάθι μια κορυφαία επιλογή δώρου για όσους αναζητούν πολυτέλεια, ποιότητα και στιλ.

Για όσα κρασιά και αποστάγματα σας κέντρισαν το ενδιαφέρον, παρακάτω θα βρείτε προσεκτικά επιλεγμένα σημεία αγοράς Cellier ώστε να τα παραγγείλετε με ευκολία.

Μπορείτε να επιλέξετε το ιδανικό δώρο επισκεπτόμενοι τα καταστήματα Cellier, που βρίσκονται σε: Σύνταγμα, Κηφισιά, Συγγρού, Ψυχικό, Συγγρού ΦΙΞ, Μαρούσι και στο νέο κατάστημα στο Golden Hall. Κάθε κατάστημα προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, εξασφαλίζοντας ότι η επιλογή και η παράδοση του δώρου θα είναι φροντισμένη και εκλεπτυσμένη.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις παραγγελίες σας online μέσω του Cellier - Eshop ή τηλεφωνικά στο 211 444 4444.

Δείτε όλες τις συνθέσεις από την Gift Collection των Cellier για το 2026 εδώ.