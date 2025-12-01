ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έχετε ανάγκη από παροχή αδιάλειπτης ηλεκτρικής ενέργειας; Είτε ως εφεδρική λύση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για τη λειτουργία κρίσιμων συστημάτων και την αποφυγή ζημιών ή απώλειας παραγωγής, είτε ως κύρια πηγή ενέργειας σε περιοχές απομακρυσμένες ή εγκαταστάσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε παροχή δικτύου, η επιλογή είναι μία. Η ΕΛΤΡΑΚ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προμήθειας, ενοικίασης, εγκατάστασης και συντήρησης για μία ευρεία γκάμα από γεννήτριες Caterpillar, με την εγγύηση ποιότητας ενός ηγέτη στην ελληνική αγορά.

Βασισμένη στην τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του μεγαλύτερου κατασκευαστή μηχανολογικού εξοπλισμού στον κόσμο, η ΕΛΤΡΑΚ διαθέτει στην ελληνική αγορά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Caterpillar.

Περισσότερη παραγωγή ισχύος – μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα

Εξυπηρετώντας κάθε είδος εφαρμογής και κάθε ανάγκη, οι γεννήτριες Caterpillar διατίθενται σε μεγάλο εύρος ισχύος, από τα 13,5κVA έως 33.000kVA, με κινητήρες πετρελαίου (diesel), φυσικού αερίου και βιοαερίου, οικονομικά για τον χρήστη και φυσικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Ασφαλείς και εύκολες στην εγκατάσταση και τη λειτουργία, οι γεννήτριες Caterpillar είναι ιδανικές για ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, από ιδιωτικούς χώρους έως μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχειακές ή νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, χώρους εστίασης, data centers, εργοστάσια, κ.α.

Όσο για την ΕΛΤΡΑΚ, δεν εξασφαλίζει μόνο την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων, με δυνατότητα παραγγελίας 24/7, αλλά χάρη στο εξειδικευμένο της προσωπικό από τεχνικούς και μηχανικούς, προσφέρει τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου με βάση τις ανάγκες, ενώ διαθέτει σε απόθεμα όλα τα γνήσια ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα επισκευών, εξασφαλίζοντας το ιδανικό after-sales service για τους πελάτες της.

Υπηρεσίες και service - Τι θα βρείτε στο Power Hub

Χάρη στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Caterpillar και την εγγύηση της ΕΛΤΡΑΚ, έχετε πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς για τη διαμόρφωση της ιδανικής λύσης για εσάς, από την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου, έως την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το service.

Στην πλατφόρμα Power Hub, μπορείτε να αναζητήσετε online τον κατάλληλο τύπο Η/Ζ, ανάλογα με την ισχύ, το πεδίο εφαρμογής, την πηγή καυσίμου και την εγκατάσταση στην οποία επιθυμείτε να εξοπλίσετε. Συγκεκριμένα, μέσα από τη νέα πλατφόρμα:

Διαστασιολογήστε τη γεννήτρια, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σας,

Αναζητήστε το απόθεμα του τοπικού αντιπροσώπου που ταιριάζει στις απαιτήσεις ισχύος σας,

Δημιουργήστε το δικό σας προϊόν και

Αποκτήστε πρόσβαση σε εργαλεία υπολογισμού για το σχεδιασμό της εγκατάστασης του H/Z.

Με την αγορά του προϊόντος, τεχνικοί με ειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση βρίσκονται στη διάθεση του κάθε πελάτη, για την προληπτική συντήρηση, την πρόβλεψη και την ελαχιστοποίηση απρογραμμάτιστων βλαβών, ώστε να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής των επιλεγμένων προϊόντων.

Πανελλαδική κάλυψη, ευελιξία και εγγυημένη ποιότητα

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, ειδοποίηση και παρακολούθηση, διαμερισμού φορτίου (load sharing), διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων γεννήτριας ή κινητήρα, όπως δυναμομέτρηση, ηλεκτρική πέδη, εργασίες αναλύσεις και δοκιμές οι οποίες διεξάγονται στο Εξειδικευμένο Εργαστήριο Κινητήρων της εταιρείας.

Μέσω των καταστημάτων της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο και χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, η ΕΛΤΡΑΚ παρέχει ευρεία κάλυψη σε όλη την Ελλάδα, ενώ εναλλακτικά, αντί για την αγορά προϊόντος, υπάρχει η δυνατότητα για ενοικίαση εξοπλισμού γεννητριών και μεταχειρισμένων μηχανημάτων, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομία και μείωση του κόστους με τους ίδιους όρους κάλυψης και υποστήριξης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από την Eltrak είναι 360° και περιλαμβάνουν εκτός από την πώληση ή την ενοικίαση, ολοκληρωμένα πακέτα after sales service με ανταλλακτικά και συντήρηση, που προσθέτουν μακροπρόθεσμη αξία στην αγορά σας. Ενημερωθείτε και αναζητήστε και εσείς το κατάλληλο μοντέλο για τις ανάγκες σας, στον ιστότοπο eltrakcat.gr.