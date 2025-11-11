ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάθε επιχείρηση είναι μια ζωντανή ιστορία. Ξεκινά από μια ιδέα, εξελίσσεται μέσα από ανθρώπους και εμπνέεται από ένα όραμα που θέλει να γίνει πράξη. Στην πορεία, έρχεται αντιμέτωπη με προκλήσεις που δοκιμάζουν τη δυναμική της. Άλλοτε οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη, άλλοτε απαιτούν προσαρμογή. Και εκεί ακριβώς φαίνεται η ουσία της επιχειρηματικότητας, στο πώς καταφέρνει να συνεχίσει.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που γνωρίζει καλά το στοιχείο του απρόβλεπτου… από φυσικά φαινόμενα και οικονομικές μεταβολές έως τις ταχείες αλλαγές της ψηφιακής εποχής. Σε αυτό το περιβάλλον, η στρατηγική συνέχειας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι προϋπόθεση βιωσιμότητας. Οι επιχειρήσεις που προνοούν, έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το αναπάντεχο και να σταθούν ξανά στα πόδια τους χωρίς να χάνουν τον ρυθμό τους.

Σε αυτή τη λογική στηρίζεται και το πρόγραμμα My Business First της Eurolife FFH, μια ολοκληρωμένη λύση που βοηθά κάθε επιχείρηση να αντιμετωπίσει περιστατικά που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της, από φυσικές καταστροφές έως κακόβουλες ενέργειες.

Με 14 καλύψεις στο βασικό πακέτο και 6 διαθέσιμα πακέτα προαιρετικών καλύψεων, δίνει την ευελιξία κάθε επιχειρηματίας να διαμορφώσει ένα σχέδιο συνέχειας σύμφωνα με τις ανάγκες του. Επιπλέον, η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης λειτουργεί όλο το 24ωρο, διασφαλίζοντας ότι κάθε απρόοπτο μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση.

Shutterstock

Ευθύνη, άνθρωποι, τεχνολογία: Οι τρεις άξονες μιας σύγχρονης επιχείρησης

Η Eurolife FFH προσεγγίζει τη λειτουργία της επιχείρησης ολιστικά.

Δεν εστιάζει μόνο στις υποδομές, αλλά και στους ανθρώπους και στα δεδομένα που τη στηρίζουν.

Για την ευθύνη απέναντι σε τρίτους : Τα προγράμματα αστικής ευθύνης της Eurolife FFH παρέχουν κάλυψη από απαιτήσεις τρίτων, σε περίπτωση παράλειψης, αμέλειας ή τυχαίου γεγονότος που μπορεί να προκύψει κατά τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή του, επιλέγοντας ανάμεσα σε διευρυμένα όρια κάλυψης και 4 προτιμολογημένα πακέτα.

: Τα προγράμματα αστικής ευθύνης της Eurolife FFH παρέχουν κάλυψη από απαιτήσεις τρίτων, σε περίπτωση παράλειψης, αμέλειας ή τυχαίου γεγονότος που μπορεί να προκύψει κατά τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή του, επιλέγοντας ανάμεσα σε διευρυμένα όρια κάλυψης και 4 προτιμολογημένα πακέτα. Για τους ανθρώπους : Τα Ομαδικά Προγράμματα και Προνόμια Προσωπικού έχουν σχεδιαστεί ώστε κάθε εργοδότης να μπορεί να προσφέρει στα στελέχη του ουσιαστική φροντίδα, με απλή διαδικασία αποζημίωσης και ηλεκτρονική παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής EurolifeConnect.

: Τα έχουν σχεδιαστεί ώστε κάθε εργοδότης να μπορεί να προσφέρει στα στελέχη του ουσιαστική φροντίδα, με απλή διαδικασία αποζημίωσης και ηλεκτρονική παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής Για την ψηφιακή διάσταση: Με το My Business Cyber Protection, οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης περιστατικών στον κυβερνοχώρο, που καλύπτει ζημιές, αποκατάσταση δεδομένων, νομική υποστήριξη και 24/7 τηλεφωνική επικοινωνία.

Η Eurolife FFH βρίσκεται δίπλα στους επιχειρηματίες που βλέπουν τη συνέχεια ως μέρος της στρατηγικής τους και όχι ως αναγκαστική άμυνα, αλλά ως επένδυση στη σταθερότητα και στη δημιουργικότητα.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που κάνει μια επιχείρηση δυνατή δεν είναι μόνο το κεφάλαιο ή οι εγκαταστάσεις της, αλλά η σιγουριά ότι μπορεί να συνεχίσει ό,τι κι αν προκύψει.