Αναβάθμιση ESG για τον Όμιλο ΔΕΗ από τον MSCI

Ο Όμιλος ΔΕΗ πέτυχε μια σημαντική αναβάθμιση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο MSCI, ο οποίος αξιολόγησε τη συνολική του επίδοση στα κριτήρια ESG στη βαθμίδα “A”, από “BBB”.

Η αναβάθμιση από τον οίκο MSCI αντικατοπτρίζει τη συνεχή ενίσχυση των εταιρικών επιδόσεων της ΔΕΗ σε θέματα ESG, καθώς και την ευθυγράμμιση της στρατηγικής της με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας. Αποτελεί, επίσης, ένδειξη αναγνώρισης της δέσμευσης του Ομίλου στη διαχείριση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις των επενδυτών και της αγοράς είναι αυξανόμενες.

Ο MSCI, ένας από τους κορυφαίους παρόχους δεδομένων, αναλύσεων και δεικτών διεθνώς, στηρίζει τις αξιολογήσεις του σε εκτενή έρευνα και προηγμένα συστήματα ανάλυσης. Οι αξιολογήσεις αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς για επενδυτές παγκοσμίως, καθώς συμβάλλουν στην αναγνώριση κινδύνων και ευκαιριών και υποστηρίζουν πιο τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Παράγοντες που οδήγησαν στην αναβάθμιση

Σύμφωνα με την έκθεση του MSCI, η αναβάθμιση της ΔΕΗ αποδίδεται σε βελτιωμένες επιδόσεις σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, στη διαχείριση υδάτων και τοξικών αποβλήτων, όπου ο Όμιλος εμφανίζει μειωμένη έκθεση σε σχετικούς κινδύνους σε σύγκριση με αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου.

Δεύτερον, στη σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος και της σταδιακής απόσυρσης μονάδων υψηλών ρύπων, γεγονός που ενδυναμώνει τον ρόλο της ΔΕΗ στην ενεργειακή μετάβαση.

Τρίτον, στην εταιρική διακυβέρνηση, όπου καταγράφονται βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με διεθνείς ομοειδείς εταιρείες, χάρη στη λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών, που ενισχύει την εποπτεία και τη διαφάνεια.

Διαρκής δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει με συνέπεια τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του, επενδύοντας σε καθαρές τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις ενέργειας. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Με σταθερή αφοσίωση στη διαφάνεια και στη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την οικονομία, η ΔΕΗ παραμένει πρωτοπόρος στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.