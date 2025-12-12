AEGEAN: Δυναμική πορεία με στρατηγικές επενδύσεις και ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης

Με την αεροπορική βιομηχανία να κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών μεταβολών, από τις πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού μέχρι τα όρια χωρητικότητας των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μια από τις πιο ανθεκτικές και αναπτυσσόμενες αγορές. Η σταθερή ζήτηση για ταξίδια, η ενισχυμένη τουριστική περίοδος και η γεωγραφική θέση της χώρας έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο ευκαιριών, στο οποίο οι ελληνικές αερομεταφορές αποκτούν εκ νέου καθοριστικό ρόλο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η AEGEAN συνέχισε και το 2025 να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και υποστηρίζουν την τουριστική οικονομία. Παρά τις προκλήσεις, από τους διεθνείς ελέγχους στους κινητήρες νέας γενιάς GTF έως τις περιορισμένες δυνατότητες του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα μας, η εταιρεία κατέγραψε ακόμη μία χρονιά ισχυρής ανόδου.

16+ εκατομμύρια επιβάτες και ένα δίκτυο που εξελίσσεται σταθερά

Το 2025 αναμένεται να κλείσει με περισσότερους από 16 εκατομμύρια επιβάτες. Η AEGEAN προσφέρει πλέον ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα της ιστορίας της, με 250 απευθείας δρομολόγια και 162 προορισμούς σε 47 χώρες, σε Ελλάδα, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Η διεύρυνση της παρουσίας σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές επιβεβαιώνει τον στρατηγικό στόχο της εταιρείας για περισσότερες επιλογές, ακόμα μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία για όλους τους επιβάτες.

Νέος στόλος, νέοι ορίζοντες: Το άνοιγμα προς την Ινδία

Από τα σημαντικότερα βήματα του 2025 ήταν η ανανέωση και ενίσχυση του στόλου. Με την πρόσφατη παραγγελία 8 νέων Airbus A321neo, η AEGEAN έχει φτάσει πλέον τα 60 νέα αεροσκάφη, από τα οποία 38 έχουν ήδη παραληφθεί.

Η ένταξη των νέων τεσσάρων A321neoLR και δύο A321neoXLR, με εμβέλειες έως 8 και 10,5 ώρες αντίστοιχα, δεν αποτελεί απλώς ποιοτική αναβάθμιση. Ανοίγει και τον δρόμο για ένα από τα σημαντικότερα επόμενα στρατηγικά βήματα, το άνοιγμα προς την αγορά της Ινδίας, μια από τις πιο αναπτυσσόμενες παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την IndiGo, την πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών, για πτήσεις κοινού κωδικού, προσφέροντας νέες δυνατότητες σύνδεσης για τους επιβάτες.

Αναβαθμισμένη εμπειρία για τον επιβάτη: Νέα εποχή για το Miles+Bonus

Η εμπειρία πλέον δεν κρίνεται μόνο από το ταξίδι. Κρίνεται από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον βαθμό επιβράβευσης.

Το 2025, η AEGEAN προχώρησε σε αλλαγές του προγράμματος Miles+Bonus, με νέες επιλογές και περισσότερα προνόμια για τους επιβάτες της. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 12μηνη μεταβατική περίοδος, η οποία εξασφαλίζει ομαλή προσαρμογή και πλήρη εξοικείωση με τη νέα εποχή του προγράμματος.

Επενδύσεις που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας

Η λειτουργία του υπερσύγχρονου κέντρου προσομοιωτών, που βρίσκεται εντός της νέας τεχνικής βάσης της AEGEAN συνεχίστηκε απρόσκοπτα, αποτελώντας πυρήνα εκπαίδευσης για πιλότους και πληρώματα καμπίνας.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα προγράμματα υποτροφιών για Πιλότους και Μηχανικούς, επενδύοντας ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου στην Ελλάδα.

Σταθερή διεθνής αναγνώριση

Κατακτώντας κορυφαίες διακρίσεις και φέτος, η AEGEAN επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση και την εμπιστοσύνη των επιβατών. Για 14η συνεχόμενη χρονιά στα 26 χρόνια λειτουργίας της, η AEGEAN κατέκτησε τον τίτλο της Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη στα Skytrax World Airline Awards 2025, επιβεβαιώνοντας την σταθερή προτίμηση του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, ανέβηκε στην 4η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των περιφερειακών αεροπορικών εταιρειών και παραμένει σταθερά στις 100 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου.

Απογείωση για το 2026 με ακόμα περισσότερες προοπτικές

Το πτητικό πρόγραμμα για το 2026 έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ πρόκειται να προσφερθούν πάνω από 22,5 εκατομμύρια θέσεις, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο περισσότερες σε σχέση με το 2025. Η αύξηση αφορά τόσο το δίκτυο του εσωτερικού, όσο και το δίκτυο του εξωτερικού, ενώ η εταιρεία θα συνεχίσει να παραλαμβάνει νέα αεροσκάφη και να ενισχύει την παρουσία της σε δυναμικές αγορές με νέα δρομολόγια και αυξημένες συχνότητες.

Η χρονιά που πέρασε επιβεβαίωσε ότι η AEGEAN αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους και πιο συνεπείς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Με επενδύσεις στον στόλο, στους ανθρώπους, στις υπηρεσίες και στη διεθνή δικτύωση, η εταιρεία προετοιμάζει το 2026 ως μια νέα, μεγαλύτερη φάση ανάπτυξης, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη των αερομεταφορών.