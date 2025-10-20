HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις, καινοτομία και νέα γενιά στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης

Σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ρεαλιστικές και ισορροπημένες λύσεις, η HELLENiQ ENERGY προχωρά με ταχύτητα σε επενδύσεις και πρωτοβουλίες που τη φέρνουν στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.

Επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε νέες μορφές ενέργειας, ο όμιλος εστιάζει παράλληλα στην υποστήριξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών μέσα από καινοτόμα προγράμματα απασχόλησης.

Προς το αύριο της «έξυπνης» ενέργειας

Ήδη, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του στρατηγικού σχεδίου Vision 2025, πολύ πριν το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η HELLENiQ ENERGY επικαιροποιεί διαρκώς το πλάνο μετασχηματισμού του. Από τα έργα ΑΠΕ και τις επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα έως τα ψηφιακά εργαλεία και την ενδυνάμωση των νέων, ο Όμιλος χαράσσει μια πορεία που συνδυάζει βιωσιμότητα, καινοτομία και κοινωνική προσφορά.

Σε μια περίοδο προκλήσεων για την ενεργειακή αγορά, η HELLENiQ ENERGY αναδεικνύεται σε σταθερό πυλώνα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής οικονομίας, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον καθαρής ενέργειας και χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Παράλληλα με έργα εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η εταιρεία διαμορφώνει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πράσινα καύσιμα και καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες, ενώ επενδύει σε τομείς όπως τα εναλλακτικά καύσιμα, το πράσινο υδρογόνο και το βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο. Στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων, αναπτύσσει μονάδα παραγωγής Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) και εξετάζει νέες επενδύσεις σε βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο (SAF), πράσινο υδρογόνο και συνθετικά καύσιμα.

Ραγδαία ανάπτυξη στις ΑΠΕ και καθετοποίηση δραστηριοτήτων

Την ίδια ώρα, η HELLENiQ ENERGY επιταχύνει την ανάπτυξή της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ ξεκαθαρίζει το χαρτοφυλάκιό της αποχωρώντας από μη πλειοψηφικές, ή και ανταγωνιστικές μεταξύ τους συμμετοχές. Καθετοποιεί πλήρως τις δραστηριότητές της και μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών προϊόντων, με δυνατότητα αυτόνομης χάραξης της στρατηγικής της, έχοντας τον πλήρη έλεγχο όλων των θυγατρικών της. Χαρακτηριστικές κινήσεις αποτελούν η απόκτηση του 100% της Elpedison και η αποεπένδυση από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, αλλά και η νέα εξαγορά φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 110 MW στην Κοζάνη παράλληλα με τις νέες στρατηγικές επενδύσεις στην αγορά των ΑΠΕ σε Ρουμανία και Βουλγαρία, που διευρύνουν σημαντικά την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αυτές τις συμφωνίες, η Εταιρία δημιουργεί πολλαπλές συνέργειες που της επιτρέπουν να προσφέρει «πράσινη» ενέργεια στον τελικό καταναλωτή. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη έργων ΑΠΕ έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 GW, φέρνοντας πιο κοντά τον στόχο των 2 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με απτό όφελος

Με έμφαση στην καινοτομία, υλοποιείται το φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, που στοχεύει στην αναβάθμιση όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Στηρίζεται σε τρεις άξονες: το Ψηφιακό Διυλιστήριο, τις Ψηφιακές Λειτουργίες, την ψηφιοποίηση στη λιανική εμπορία και το δίκτυο των πρατηρίων

Το οικονομικό όφελος έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, με την εκτίμηση να φτάνει στα 200 εκατ. ευρώ ως το 2026.

Επενδύοντας στη νέα γενιά επαγγελματιών με το Πρόγραμμα Empowering Future Leaders

Επένδυση στη νέα γενιά - Νέοι επαγγελματίες στην πρώτη γραμμή

Με το πρόγραμμα «Empowering Future Leaders», η HELLENiQ ENERGY ανοίγει δρόμους για τους νέους αποφοίτους, επενδύοντας όχι μόνο σε υποδομές και τεχνολογίες, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε διάστημα δύο ετών, οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς, με εξειδικευμένη εκπαίδευση και mentoring από ανώτατα στελέχη.

Ο στόχος είναι η καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων και η ουσιαστική επαγγελματική αποκατάσταση της νέας γενιάς.

Σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνεισφορά της HELLENiQ ENERGY στην οικονομία είναι καθοριστική: οι εξαγωγές του Ομίλου αντιπροσωπεύουν το 12,2% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ η συνολική προστιθέμενη αξία αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, για κάθε θέση εργασίας στον Όμιλο δημιουργούνται 11 θέσεις στην ελληνική οικονομία, ενώ η συνεισφορά σε φόρους και τέλη αγγίζει το 5% των κρατικών εσόδων.

Πέρα όμως από την οικονομία, ο Όμιλος επενδύει και στην κοινωνία. Μόνο το 2024, περισσότερα από 2 εκατομμύρια πολίτες επωφελήθηκαν από δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιήθηκαν σε Ελλάδα και εξωτερικό.

*Το Φ/Β Πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Κοζάνη