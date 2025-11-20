Τεχνολογικό ορόσημο για την Porsche: Η Cayenne γίνεται ηλεκτρική

Tην αρχή μιας νέας εποχής για την Porsche σηματοδοτεί το μοντέλο Cayenne Electric. Ως ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV, συνδυάζει το DNA της Porsche με πρωτοποριακή τεχνολογία: έως 850 kW (1.156 PS), 0-100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα και έως 400 kW ισχύ φόρτισης και έως 642 χιλιόμετρα αυτονομίας. Πρόκειται για την πιο ισχυρή Porsche παραγωγής όλων των εποχών – και ταυτόχρονα πιο ευέλικτη από ποτέ: με δυναμική συμπεριφορά στον δρόμο, αυτοπεποίθηση εκτός δρόμου και άνεση στα μεγάλα ταξίδια.

Η Cayenne αποτέλεσε το πρώτο μοντέλο μέσω του οποίου η Porsche κατάφερε να μεταφέρει επιτυχώς τον θρυλικό της χαρακτήρα ως μάρκα σπορ αυτοκινήτων σε ένα εντελώς καινούργιο κομμάτι της αγοράς. Το σπορ αυτοκίνητο για όλες τις χρήσεις έγινε παγκόσμια επιτυχία αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο του 2002. Τώρα, μια νέα εποχή ξεκινά με το πλήρως ηλεκτρικό Cayenne.

«Το Cayenne Electric παρουσιάζει επιδόσεις σε μια εντελώς νέα διάσταση, με καινοτόμες τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των SUV – όσον αφορά τα οδηγικά χαρακτηριστικά καθώς και τη φόρ-τιση», λέει ο Όλιβερ Μπλουμε, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Porsche AG.

«Η εξαιρετική ηλεκτρική απόδοση συναντά την άκρως αληθινή καθημερινή χρηστικότητα. Η εξαιρετική άνεση σε μεγάλες αποστάσεις συνδυάζεται με την ασυμβίβαστη ικανότητα off-road.»

Με περίπου το 36% των σπορ αυτοκινήτων της που πωλούνται παγκοσμίως να είναι ηλεκτρικά, η Porsche είναι ένας από τους ταχύτερα μεταβαλλόμενους κατασκευαστές αυτοκινήτων το 2025. Το Cayenne Electric είναι το επόμενο ορόσημο σε αυτή την επιτυχημένη ιστορία και συμπληρώνει την υπάρχουσα προσφορά μοντέλων Cayenne με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικών στο πνεύμα μιας εντελώς ευέλικτης επιλογής κινητήρων Porsche.

Η απόδοση ενός σούπερ σπορ αυτοκινήτου και τα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας της Formula E

Η πλήρως ηλεκτρική οικογένεια Cayenne αποτελείται αρχικά από δύο μοντέλα: το Cayenne Electric και το Cayenne Turbo Electric – και τα δύο με τετρακίνηση και ως εκ τούτου εξοπλισμένα με το ηλεκτρονικό σύστημα Porsche Traction Management (ePTM).

Το Cayenne Turbo επιταχύνει από 0-100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα, από 0-200 km/h σε 7,4 δευτερόλεπτα και φτάνει την τελική ταχύτητα των 260 km/h. Αυτή η ισχυρή ηλεκτρονική απόδοση καθίσταται δυνατή από ένα πρόσφατα ανεπτυγμένο σύστημα οδήγησης που αναπτύσσει έως και 850 kW (1.156 PS) και έως 1.500 Nm ροπής όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ελέγχου εκκίνησης «Launch Control».

Η παραλλαγή Turbo διαθέτει άμεση ψύξη λαδιού του ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα για να εξασφαλίσει υψηλή συνεχή απόδοση ισχύος και αποδοτικότητα. Αυτή είναι μια καινοτομία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε κανονική λειτουργία οδήγησης, είναι διαθέσιμα έως 630 kW (857 PS).

Μέσω της λειτουργίας «Push-to-Pass», μπορούν να ενεργοποιηθούν επιπλέον 130 kW (176 PS) για 10 δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός κουμπιού. Το εισαγωγικό μοντέλο Cayenne έχει 300 kW (408 PS) σε κανονική λειτουργία και 325 kW (442 PS) και 835 Nm ροπής με λειτουργία ελέγχου εκκίνησης «Launch Control». Επιταχύνει από 0-100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα, φτάνοντας στην τελική ταχύτητα των 230 km/h.

Το Cayenne Electric προσφέρει επίσης κορυφαίες τιμές ανάκτησης ενέργειας, επιτυγχάνοντας επίπεδα Formula E με ισχύ ανάκτησης έως και 600 kW. Στην καθημερινή ζωή, περίπου το 97% όλων των λειτουργιών πέδησης μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες. Τα μηχανικά φρένα σπάνια χρειάζεται να παρέμβουν.

Στο Cayenne Turbo, το σύστημα πέδησης «Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)» είναι επίσης διαθέσιμο για αυτήν την περίπτωση, ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Το Cayenne Electric οφείλει μεγάλο μέρος της ευελιξίας του στο σασί του. Η προσαρμοζόμενη αερανάρτηση με το σύστημα «Porsche Active Suspension Management (PASM)» είναι μέρος του βασικού εξοπλισμού και στα δύο μοντέλα.

Το Turbo διαθέτει επίσης τη λειτουργία περιορισμένης ολίσθησης του πίσω διαφορικού «Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)». Και τα δύο μοντέλα μπορούν να εξοπλιστούν με σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα, το οποίο κινεί τους πίσω τροχούς έως και πέντε μοίρες.

Επιπλέον, το σύστημα ανάρτησης «Porsche Active Ride» είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο στο εμβληματικό μοντέλο. Το ενεργό σύστημα ανάρτησης, γνωστό από τα σπορ σεντάν της Porsche και πρόσφατα χρησιμοποιημένο στο Cayenne, αντισταθμίζει σχεδόν πλήρως τις κινήσεις του αμαξώματος και εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα, δυναμική και άνεση.

Πρωτοποριακή ευκολία φόρτισης: γρήγορη, στιβαρή και ασύρματη

Στην καρδιά των ηλεκτροκίνητων μοντέλων Cayenne βρίσκεται η πρόσφατα αναπτυγμένη μπαταρία υψηλής τάσης 113 kWh, η οποία επωφελείται από ψύξη διπλής όψης για βέλτιστη θερμική διαχείριση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνδυασμένη αυτονομία WLTP έως 642 km για το Cayenne Electric και έως 623 km για το Turbo.

Χάρη στην τεχνολογία 800-volt, η Cayenne φορτίζει με ισχύ φόρτισης συνεχούς ρεύματος έως 390 kW – και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ακόμη και έως 400kW4. Το επίπεδο φόρτισης (SoC) μπορεί να αυξηθεί από 10 σε 80 τοις εκατό σε λιγότερο από 16 λεπτά1 και η ενέργεια για μια απόσταση 325 χιλιομέτρων (Cayenne) ή 315 χιλιομέτρων (Cayenne Turbo) μπορεί να προστεθεί μέσα σε 10 λεπτά. Η ισχυρή απόδοση φόρτισης ήταν πρωταρχικός στόχος κατά την ανάπτυξη του νέου Cayenne.

Η Cayenne Electric είναι επίσης η πρώτη Porsche που υποστηρίζει προαιρετικά την επαγωγική φόρτιση, ένα σύστημα που φορτίζει έως και 11 kW. Το μόνο που απαιτεί η ασύρματη φόρτιση της Porsche είναι ο χρήστης να σταθμεύει πάνω σε μια επιδαπέδια πλάκα με ενσωματωμένο φορτιστή. Έπειτα, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα.

Νέος εξωτερικός σχεδιασμός: προοδευτικός, αεροδυναμικός και αναμφισβήτητα Cayenne

Το Cayenne Electric συνδυάζει τις χαρακτηριστικές αναλογίες της μάρκας Porsche με μια σαφώς ανεπτυγμένη φιλοσοφία σχεδιασμού. «Η νέα Cayenne είναι αδιαμφισβήτητα Porsche και αδιαμφισβήτητα Cayenne. Έχουμε βασιστεί σε αποδεδειγμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και διατηρήσαμε αυτό που κάνει αυτό το SUV μοναδικό.

Το αποτέλεσμα είναι μια μοντέρνα σχεδιαστική ιδέα που μεταφέρει το Cayenne στο μέλλον», λέει ο Μίχαελ Μάουερ, Επικεφαλής του τμήματος «Style Porsche». Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν το χαμηλό καπό με λεπτούς προβολείς LED Matrix. Αυτά τονίζουν το πλάτος του οχήματος και συνδυάζουν όλες τις λειτουργίες φωτισμού σε μία μονάδα. Τα έντονα ανάγλυφα φτερά είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικά άλλων σχεδίων της Porsche, όπως και η «flyline» – η εμβληματική, ελαφρώς κεκλιμένη γραμμή της οροφής.

Η πλάγια όψη χαρακτηρίζεται από πόρτες χωρίς πλαίσιο και μια εντυπωσιακή πτυχή στην επιφάνεια της πόρτας. Οι πλαϊνές ποδιές έχουν ευδιάκριτο τρισδιάστατο σχεδιασμό και είναι βαμμένες σε “Volcanic Grey Metallic” χρώμα και, στο Cayenne Turbo, σε «Γυαλιστερό Μαύρο (Ηigh-gloss Βlack)» .

Η διχρωμία υπογραμμίζει τις σπορ αναλογίες του αυτοκινήτου. Τα ειδικά για το μοντέλο προστατευτικά των θόλων των τροχών τονίζουν τον off-road χαρακτήρα του. Εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος, όπως η φωτεινή λωρίδα με τη χαρακτηριστική 3D εμφάνιση και τα κινούμενα γραφικά, καθώς και τα φωτιζόμενα γράμματα Porsche, υπογραμμίζουν τη σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασμού.

Το Cayenne Turbo διαθέτει πολλά στοιχεία αντίθεσης στο αποκλειστικό χρώμα «Turbonite». Αυτά περιλαμβάνουν τα εμβλήματα της Porsche, τις επιφάνειες των ζαντών αλουμινίου και τις επενδύσεις των πλευρικών παραθύρων. Οι λεπτές πινελιές σε χρώμα «Turbonite» αναβαθμίζουν τη φωτεινή λωρίδα και τα γράμματα της Porsche.

Για πελάτες με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη γωνία προσέγγισης και την ανθεκτικότητα, υπάρχει το πακέτο Off-Road. Το μπροστινό τμήμα του με τροποποιημένη γεωμετρία βοηθά στην ασφαλή πλοήγηση σε δύσβατους χωματόδρομους, ιδιαίτερα απότομες ανηφόρες ή κατηφόρες και δύσκολα εδάφη.

Χάρη στον συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25, το νέο Cayenne Electric είναι ένα από τα πιο αεροδυναμικά SUV στην κατηγορία του, προσφέροντας οφέλη όσον αφορά την αυτονομία και την κατανάλωση ενέργειας.

Το σύστημα «Porsche Active Aerodynamics (PAA)» προσαρμόζει με ακρίβεια τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου στις αντίστοιχες συνθήκες οδήγησης και την ταχύτητα και, παράλληλα με μια αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου, συμβάλλει επίσης στη δυναμική οδήγησης που αναμένε-ται από τη μάρκα με επιπλέον κάθετη δύναμη (downforce).

Τα ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία περιλαμβάνουν κινούμενα πτερύγια ψύξης αέρα στο μπροστινό μέρος, μια προσαρμοζόμενη αεροτομή οροφής και τις καινοτόμες, ενεργές αεροτομές στο πίσω μέρος του Turbo. Επιπλέον, επεκτείνουν τα πλευρικά πτερύγια και βελτιώνουν τα χα-ρακτηριστικά ροής του αέρα, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της αυτονομίας, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες. Άλλα αεροδυναμικά μέτρα περιλαμβάνουν τις αεροκουρτίνες στο μπροστινό τμήμα του αμαξώματος, ένα σχεδόν πλήρως κλειστό, κάτω μέρος του οχήματος, ειδικές αεροδυναμικές ζάντες και έναν διαχύτη στο πίσω μέρος.

Ένα νέο επίπεδο χρησιμότητας, άνεσης και εξατομίκευσης

Το νέο Cayenne Electric είναι 55 χιλιοστά μακρύτερο από το μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το νέο SUV έχει μήκος 4.985 mm, πλάτος 1.980 mm και ύψος 1.674 mm. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη στο μεταξόνιο (3.023 mm), όπου μια αύξηση σχεδόν 13 εκατοστών σημαίνει περισσότερο χώρο για τα πίσω πόδια και άνεση για τους επιβάτες στο πίσω μέρος μεγαλύτερη από ποτέ. Το σύστημα πίσω καθισμάτων είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο στον βασικό εξοπλισμό και προσφέρει ευέλικτες επιλογές ρύθμισης από μια θέση άνεσης σε μια θέση φορτίου.

Η χωρητικότητα των αποσκευών είναι 781 έως 1.588 λίτρα, συν τον μπροστινό χώρο αποσκευών 90 λίτρων. Η χρηστική αξία του νέου αυτοκινήτου υπογραμμίζεται επίσης από την ικανότητα ρυμούλκησης έως και 3,5 τόνων, ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Οι νέες λειτουργίες προσαρμογής διάθεσης «Μοοd Modes» μετατρέπουν το εσωτερικό σε έναν χώρο εμπειρίας που προσαρμόζεται στη διάθεση και την περίσταση. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, αλλάζει η θέση καθίσματος, η διάθεση φωτισμού, ο κλιματισμός, το προφίλ ήχου και η εμφάνιση της οθόνης.

Η συρόμενη πανοραμική οροφή με μεταβλητό έλεγχο φωτός, ένα ηλεκτρικά ελεγχόμενο φύλλο υγρών κρυστάλλων, πα-ρέχει μια ευάερη αίσθηση χώρου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η νέα θέρμανση πάνελ: δεν θερμαίνει μόνο τα καθίσματα, αλλά και μεγάλες επιφάνειες επαφής, όπως τα υποβραχιόνια και τα πάνελ των θυρών. Η γκάμα των ανέσεων συμπληρώνεται από εκτεταμένο περιβάλλοντα φωτισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός «φωτός επικοινωνίας» – μια κινούμενη λωρίδα φωτός που καλωσορίζει τους επιβάτες καθώς εισέρχονται στο αυτοκίνητο και οπτικοποιεί διάφορες καταστάσεις του οχήματος, όπως η διαδικασία φόρτισης.

Ποτέ πριν ένα Cayenne δεν ήταν τόσο περιεκτικό και εξατομικευμένο όσο το νέο ηλεκτρικό μοντέλο. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από 13 τυπικά χρώματα, σχέδια εννέα τροχών από 20 έως 22 ίντσες, 12 εσωτερικούς συνδυασμούς, καθώς και έως πέντε πακέτα εσωτερικού σχεδιασμού (interior packages) και έως πέντε πακέτα διακο-σμητικών πινελιών (accent packages).

Χάρη στο τμήμα εξατομίκευσης «Porsche Exclusive Manufaktur», την εκτεταμένη γκάμα εξωτερικών χρωμάτων «Paint to Sample» και το πρόγραμμα «Sonderwunsch», μπορούν οι πελάτες επιπλέον να εξατομικεύσουν το Cayenne τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους επιθυμίες, από μια πληθώρα επιλογών μέχρι και ένα πλήρως μοναδικό, κατά παραγγελία, όχημα.

Το πρόγραμμα εξατομικευμένων ρολογιών της Porsche Design έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει τη σειρά μοντέλων SUV. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες της Cayenne μπορούν τώρα να παραγγείλουν ένα ρολόι από τον ελβετικό κατασκευαστή ρολογιών της Porsche, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο όχημά τους μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Εμπειρία οδηγού Porsche – η μεγαλύτερη περιοχή προβολής σε μια Porsche

Στον τομέα της ψηφιοποίησης, η Cayenne Electric ανεβάζει την εμπειρία οδήγησης σε ένα νέο επίπεδο. Στην καρδιά της νέας φιλοσοφίας «Porsche Driver Experience» βρί-σκεται η οθόνη «Flow Display» – μια κομψή καμπυλωτή οθόνη OLED που ενσωματώ-νεται άψογα στην κεντρική κονσόλα και επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ της οθόνης και των περιοχών ελέγχου.

Συμπληρώνεται από έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων με τεχνολογία OLED 14,25 ιντσών και προαιρετική οθόνη συνοδηγού 14,9 ιντσών. Συνδυαστικά, το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη οθόνη προβολής που έχει υπάρξει ποτέ σε μια Porsche.

Για πρώτη φορά στο Cayenne, διατίθεται επίσης ένα σύστημα Head-up Display (HUD) με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), το οποίο προβάλλει οπτικά μια επιφάνεια οθόνης 87 ιντσών σε απόσταση 10 μέτρων μπροστά από το όχημα. Όλες οι οθόνες ενσωματώνονται άψογα στην εσωτερική αρχιτεκτονική.

Αντίθετα, τα κουμπιά και τα χειριστήρια για ιδιαίτερα συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός και η ένταση ήχου, είναι αναλογικά. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα υποβραχιόνιο που επιτρέπει στον οδηγό να χειρίζεται τα ψηφιακά και αναλογικά στοιχεία εργονομικά – ακόμη και σε ιδιαίτερα δυναμικές συνθήκες οδήγησης.

Η νέα «Porsche Digital Interaction» είναι μια φιλοσοφία ψηφιακής λειτουργίας και σχεδιασμού που επεκτείνει την εμπειρία του οδηγού της Porsche και προσανατολίζεται στην εξατομίκευση και τη γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες. Τα γραφικά στοιχεία επιτρέπουν την πρόσβαση στις προτιμώμενες λειτουργίες, ενώ η εφαρμογή «Θέματα» προσαρμόζει το συνδυασμό χρωμάτων όλων των οθονών. Πολλές εφαρμογές τρίτων μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στο όχημα μέσω του Porsche App Centre.

Οι ποικίλες λειτουργίες ροής και παιχνιδιών ανεβάζουν την ψηφιακή εμπειρία σε ένα νέο επίπεδο. Η νέα λειτουργία «Voice Pilot» συμβάλλει επίσης σε αυτό. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, κατανοεί σύνθετα, αλληλένδετα ερωτήματα, αναγνωρίζει το πλαίσιο και ανταποκρίνεται σαν πραγματικός συνομιλητής.

Επιτρέπει τον διαισθητικό έλεγχο της πλοήγησης και την πρόσβαση σε εκτεταμένες διαδικτυακές γνώσεις. Το ψηφιακό κλειδί Porsche, το smartphone και το smartwatch μετατρέπονται σε κλειδιά του οχήματος που μπορούν να μοιραστούν ψηφιακά με έως και επτά άλλους χρήστες.

Νέα πρότυπα μέσω της ηλεκτροκίνησης – τρία συστήματα κίνησης μετά το 2030

Το νέο Cayenne Electric συμπληρώνει τώρα την υπάρχουσα επιλογή τύπων κίνησης, οι οποίοι θα συνεχίσουν να προσφέρονται παράλληλα σε όλο τον κόσμο.

«Το να εμπνέουμε τους πελάτες μας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας στην Porsche. Με την ηλεκτροκίνηση της Cayenne, φτάνουμε σε ένα νέο επίπεδο απόδοσης που θέτει πρότυπα για το μέλλον. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το Cayenne με αποδοτικά συστήματα καύσης και υβριδικά συστήματα κίνησης για την επόμενη δεκαετία», λέει ο Ματίας Μπέκερ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.

«Αυτή η στρατηγική ισχύει επίσης για ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων της Porsche: σε κάθε κατηγορία στην οποία εκπροσωπούμαστε, οι πελάτες θα έχουν στο μέλλον την επιλογή μεταξύ πλήρως ηλεκτρικών κινητήρων και κινητήρων εσωτερικής καύσης».

Τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα Cayenne είναι διαθέσιμα για παραγγελία τώρα. Οι τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ειδικού ανά χώρα εξοπλισμού ξεκινούν από 105.200 ευρώ για το Cayenne και 165.500 ευρώ για το Cayenne Turbo στη Γερμανία.