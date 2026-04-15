Nissan Leaf & Micra: Διπλή χαρισματική επάνοδος…

Από το Leaf, το μοντέλο που το 2010 έφερε την ηλεκτροκίνηση από το περιθώριο στο προσκήνιο ως το πρώτο ηλεκτρικό όχημα ευρείας παραγωγής, έως το Micra, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μικρά αυτοκίνητα πόλης των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, η Nissan ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε δύο από τα πιο εμβληματικά ονόματά της. Το πρώτο επιστρέφει ως ώριμη πλέον πρόταση της σύγχρονης ηλεκτρικής εποχής, ενώ το δεύτερο περνά από τον ρόλο του θρύλου της αστικής μετακίνησης σε μια νέα, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή, διατηρώντας τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε.

Nissan Micra: ο θρύλος της πόλης στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Η επιστροφή του Nissan Micra δεν αφορά απλώς την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου, αλλά τη μετάβαση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα supermini της ευρωπαϊκής αγοράς σε μια εντελώς νέα τεχνολογική πραγματικότητα. Με ιστορία που ξεκινά το 1983 και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, το Micra αποτέλεσε για πολλούς οδηγούς το σημείο εισόδου στον κόσμο της αυτοκίνησης πόλης, συνδέοντας το όνομά του με την ευελιξία, την αξιοπιστία και την καθημερινή πρακτικότητα.

Η έκτη γενιά του μοντέλου σηματοδοτεί μια σαφή κατεύθυνση: την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Το νέο Micra επανατοποθετείται στην κατηγορία Β ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, ενταγμένο στη στρατηγική της Nissan για την ευρωπαϊκή αγορά, που προβλέπει την παρουσίαση τεσσάρων νέων ηλεκτρικών μοντέλων έως το 2027.

Η σχεδίαση παραμένει πιστή στον «παιχνιδιάρικο» χαρακτήρα που καθιέρωσε το μοντέλο, αλλά ενσωματώνει στοιχεία που παραπέμπουν σε SUV, με έντονους θόλους τροχών, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ζάντες 18 ιντσών σε όλες τις εκδόσεις. Το μήκος διατηρείται κάτω από τα 4 μέτρα και το πλάτος κάτω από 1,8 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,54 μέτρων συμβάλλει σε καλύτερη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων, χωρίς να επηρεάζεται η ευελιξία στον αστικό ιστό.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία παραμένει απλή και λειτουργική, με σαφή προσανατολισμό στον οδηγό. Δύο οθόνες 10,1 ιντσών καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες πληροφόρησης και infotainment, ενώ η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών φτάνει τα 326 λίτρα και επεκτείνεται έως τα 1.106 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, τιμή που τοποθετεί το μοντέλο σε ανταγωνιστική θέση για την κατηγορία του.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, το νέο Micra προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας. Η βασική έκδοση με μπαταρία 40 kWh συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει ισχύ 90 kW και ροπή 225 Nm, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει 317 km. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα με αυξημένη στα 110 kW την ισχύ και τη ροπή στα 245 Nm, προσφέροντας αυτονομία έως 416 km.

Η φόρτιση υποστηρίζεται από ταχυφορτιστή DC έως 100 kW (80 kW για τη μικρότερη μπαταρία), επιτρέποντας φόρτιση από 15% σε 80% σε περίπου 30 λεπτά. Στάνταρ περιλαμβάνονται αντλία θερμότητας και σύστημα θερμικής διαχείρισης της μπαταρίας, στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση της απόδοσης φόρτισης σε διαφορετικές συνθήκες. Παράλληλα, η λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών από την μπαταρία του οχήματος.

Η πλατφόρμα AmpR Small, με την μπαταρία τοποθετημένη χαμηλά, συμβάλλει σε χαμηλό κέντρο βάρους και βελτιωμένη οδική συμπεριφορά. Η ανάρτηση είναι ανεξάρτητη, με «γόνατα» εμπρός και πολλαπλών συνδέσμων πίσω –διάταξη που συναντάται συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες– σε συνδυασμό με το σχετικά περιορισμένο βάρος (από 1.400 έως 1.524 kg), δίνει έμφαση στην ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και δυναμική συμπεριφορά.

Στην καθημερινή χρήση, το σύστημα e-Pedal επιτρέπει οδήγηση σχεδόν αποκλειστικά με ένα πεντάλ, με δυνατότητα πλήρους ακινητοποίησης, ενώ τα προγράμματα οδήγησης (Eco, Comfort, Sport, Perso) μεταβάλλουν την απόκριση του συστήματος κίνησης και των επιμέρους λειτουργιών.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του μοντέλου, με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, δυνατότητα σχεδιασμού διαδρομών με στάσεις φόρτισης και απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής NissanConnect. Παράλληλα, το σύνολο των συστημάτων υποβοήθησης, με το ProPilot Assist και μια πλήρη δέσμη προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, ADAS, καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας.

Με την άφιξή του στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026, το νέο Micra καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του: όχι πλέον μόνο ως ένα προσιτό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ως μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής μετακίνησης στην κατηγορία Β, διατηρώντας τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε, σε ένα εντελώς διαφορετικό τεχνολογικό περιβάλλον.

Nissan Leaf: o πρωτοπόρος της ηλεκτροκίνησης

Το Nissan Leaf δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό μοντέλο. Από την πρώτη του εμφάνιση το 2010, αποτέλεσε το αυτοκίνητο που έφερε την ηλεκτροκίνηση από το περιθώριο στο προσκήνιο, ως το πρώτο ηλεκτρικό όχημα ευρείας παραγωγής. Σήμερα, στην τρίτη του γενιά, επιστρέφει με σαφώς διαφορετικό ρόλο: όχι ως πρωτοπόρος μιας νέας τεχνολογίας, αλλά ως ένα πλήρως εξελιγμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που απευθύνεται σε ένα κοινό πλέον εξοικειωμένο με την ηλεκτροκίνηση.

Η νέα γενιά σηματοδοτεί μια ουσιαστική μετάβαση. Το Leaf υιοθετεί πλέον μια πιο crossover προσέγγιση, διατηρώντας τις συμπαγείς διαστάσεις (μήκος 4.350 mm, πλάτος 1.810 mm, ύψος 1.550 mm και μεταξόνιο 2.690 mm), αλλά ενισχύοντας την πρακτικότητα και τη συνολική παρουσία στο δρόμο. Η αεροδυναμική σχεδίαση, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25, δεν αποτελεί μόνο στοιχείο αισθητικής, αλλά βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της κατανάλωσης και της αυτονομίας.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία παραμένει λειτουργική, αλλά με σαφή αναβάθμιση σε ποιότητα και τεχνολογία. Το πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με δύο οθόνες 14,3 ιντσών διαμορφώνει ένα σύγχρονο cockpit, ενώ η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ των 437 λίτρων καλύπτει τις ανάγκες οικογενειακής χρήσης. Η συνολική εικόνα δείχνει ένα αυτοκίνητο που δεν περιορίζεται πλέον στην αστική μετακίνηση, αλλά διεκδικεί ρόλο βασικού οχήματος.

Το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης βρίσκεται στο σύστημα κίνησης και στην αυτονομία. Το νέο Leaf προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 52 kWh και 75 kWh. Με τη μικρότερη μπαταρία, το νέο Nissan LEAF καλύπτει αποστάσεις άνω των 440 km, ενώ με τη μεγαλύτερη φτάνει έως τα 622 km (WLTP), και τοποθετείται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση για την κατηγορία του.

Η απόδοση είναι επίσης άκρως ενδιαφέρουσα, με το Leaf να προσφέρεται με δύο επιλογές ηλεκτροκινητήρα: α) Με 177 PS, ροπή 345 Nm και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,6’’ (συνδυάζεται με τη μπαταρία των 52 kWh) και β) με 218 PS, ροπή 355 Nm και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,6’’ (μπαταρία των 75 kWh). Η κατανάλωση περιορίζεται στα 13,8 kWh/100 km, τιμή που συμβάλλει στην επίτευξη υψηλής αυτονομίας, ακόμη και σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμου, όπου μπορεί να ξεπεράσει τα 330 km με ταχύτητα 130 km/h.

Στον τομέα της φόρτισης, το νέο Leaf υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 150 kW, επιτρέποντας την ανάκτηση ενέργειας για περίπου 400 km σε 30 λεπτά. Η βελτιστοποιημένη θερμική διαχείριση της μπαταρίας και η συνεργασία με το σύστημα πλοήγησης –που προετοιμάζει τη μπαταρία πριν τη φόρτιση– συμβάλλουν στη σταθερότητα της απόδοσης. Παράλληλα, η δυνατότητα Vehicle-to-Load (έως 3,6 kW) και η μελλοντική συμβατότητα με Vehicle-to-Grid εντάσσουν το μοντέλο σε ένα ευρύτερο ενεργειακό οικοσύστημα.

Στην καθημερινή χρήση, το e-Pedal Step επιτρέπει οδήγηση με ένα πεντάλ, ενώ το ProPILOT Assist με Navi-link ενισχύει την άνεση στον αυτοκινητόδρομο, προσαρμόζοντας την ταχύτητα στις καμπές και στα όρια του δρόμου. Τα συστήματα υποβοήθησης, όπως το 3D Around View Monitor και το Intelligent Emergency Braking, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων απαιτήσεων ασφάλειας.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας. Το NissanConnect με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google επιτρέπει πλοήγηση με αυτόματο σχεδιασμό στάσεων φόρτισης, φωνητικό έλεγχο και πρόσβαση σε εφαρμογές, ενώ η απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής ενισχύει την καθημερινή πρακτικότητα.

Με παραγωγή στο Sunderland και ένταξη στο οικοσύστημα EV36Zero, το νέο Leaf αποκτά και μια ευρύτερη βιομηχανική διάσταση, ως μέρος μιας πιο τοπικής και βιώσιμης αλυσίδας παραγωγής.

Με την άφιξή του στην ελληνική αγορά το φετινό καλοκαίρι, το Leaf καλείται να επιβεβαιώσει τη θέση του, αυτή τη φορά όχι ως το αυτοκίνητο που εισήγαγε την ηλεκτροκίνηση, αλλά ως ένα από τα μοντέλα που την καθιερώνουν ως την κανονικότητα.

