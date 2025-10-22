Νέο TOYOTA AYGO X: Πρώτη φορά υβριδικό, πρώτη φορά τόσο ισχυρό – και προσιτό

Για άλλη μια φορά η Toyota ανοίγει δρόμους: Τη φορά αυτή βάζει την αποδεδειγμένα αποτελεσματική και διαχρονικά δοκιμασμένη υβριδική τεχνολογία της σε της μοντέλο μικρότερης κατηγορίας Α, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους οδηγούς να την απολαύσουν και να επωφεληθούν και από ανώτερες επιδόσεις, αλλά και από την ασυναγώνιστη οικονομία που προσφέρει–μόλις 5,0 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα.

Ένα μικρό βήμα για την Toyota, ένα πραγματικό άλμα για το περιζήτητο μικρό της, το AygoX, που κατακτά τον τίτλο του πρωτοπόρου, αφού γίνεται το πλέον το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας A (τα λεγόμενα «μίνι») στην Ευρώπη. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην γηραιά ήπειρο, με γνώμονα τις ανάγκες και τα «θέλω» των απαιτητικών Ευρωπαίων οδηγών, το Toyota Aygo X, είναι στην πραγματικότητα ένα “Cross” μοντέλο (όπως τα YarisCrossκαι CorollaCross) που κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να καθιερωθεί ως ένα μοναδικό μικρό crossover – ή αν θέλετε ένα αστικό SUV - και να γίνει απίστευτα δημοφιλές, με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του.







Το νέο Aygo Xλοιπόν - ή αν θέλετε AygoCross - συνδυάζοντας σταθερά τον περιπετειώδη και διασκεδαστικό χαρακτήρα του με το μοντέρνο στυλ και την αυξημένη του ευελιξία, που είναι αξία ανεκτίμητη σε αστικό περιβάλλον (κύκλος στροφής μόλις 4,7 μέτρα), εξοπλίζεται τώρα με την τεχνολογία Hybrid Dynamic Force, που συναντάμε και στο μεγάλο bestsellerToyotaYaris,για να αποκτήσει αυξημένη κατά 44 ίππους ισχύ –στους 116 PS -και να προσφέρει όχι μόνο δυναμικές επιδόσεις, με 0–100 km/h σε λιγότερο από 10,0’’, αλλά και τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ από οποιοδήποτε άλλο (μη plug-in) υβριδικό μοντέλο της αγοράς – μόλις 84 g/km CO₂ στον μικτό κύκλο και 66 g/kmεντός πόλης, με την κατανάλωση να συμπιέζεται στα εντυπωσιακά 2,9 lit./100 km, κάτι που μεταφράζεται σε ελάχιστο κόστος κίνησης, μόλις 5 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο.







Παράλληλα έχει συνολικά αναβαθμιστεί το περιβαλλοντικό προφίλ του, μεκατά 18% μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα (σε όλο τον κύκλο ζωής του).Κάτι που επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με τη χρήση καινοτόμων υλικών για τις επενδύσεις των καθισμάτων, όπως το νέο premium SakuraTouch® που αποτελείται από πάνω από 40% φυτικό PVC από υποπροϊόντα χαρτοπολτού, απόβλητα φελλού από τη βιομηχανία κρασιού και ανακυκλωμένο PET.





Για να μπορέσει δε το νέο Aygo X να φιλοξενήσει αυτό το αποδοτικό υβριδικό σύστημα κίνησης, διατηρώντας παράλληλα τους μεγάλους χώρους που προκύπτουν από το μεταξόνιο των 2.430 mm αλλά και αφήνοντας ανεπηρέαστο το πορτμπαγκάζ των 231 λίτρων του απερχόμενου μοντέλου, οι μηχανικοί της ιαπωνικής εταιρίας προχώρησαν σε μια σειρά παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, αυξήθηκε κατά 76 mm ο εμπρόσθιος πρόβολος, προκειμένου να χωρέσει ο μεγαλύτερος, 1,5 λίτρουκινητήρας, χωρίς όμως να επηρεαστούν οι αναλογίες του μοντέλου.

Η νέα αυτή αρχιτεκτονική οδήγησε σε μια γενικότερη αισθητική ανανέωση του εμπρός τμήματος του νέου AygoX, που τώρα αντανακλά τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σχεδιαστική γλώσσα της Toyota.









Παράλληλα, για πρώτη φορά σε υβριδικό Toyota, οι δύο σειρές κυψελών της μπαταρίας τοποθετήθηκαν σε διαμήκη διάταξη κάτω από τα πίσω καθίσματα, με τη 12βολτη να βρίσκει τη δική της θέση στο πάτωμα του πορτμπαγκάζ, εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο. Επίσης, ένα νέο σύστημα καλωδίωσηςέδωσε τη δυνατότητα αξιοποίησης εντελώς νέων ηλεκτρονικών – όπως οι νέες μονάδες ελέγχου (ECU) – χωρίς κανένα εξάρτημα από την προηγούμενη γενιά. Πέρα δε από τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης, αυτό το βήμα επέτρεψε και την εισαγωγή ενός ψηφιακού πίνακα οργάνων 7,0’’. Παράλληλα λήφθηκαν μια σειρά μέτρα που βοήθησαν στη μείωση του θορύβου και στη δημιουργία ενός ακόμα πιο πολιτισμένου περιβάλλοντος στο σαλόνι.









Και μπορεί το νέο AygoXνα είναι ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας A, διαθέτει όμως τις βάσεις και τα προσόντα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίαςB - είναι χτισμένο στην ίδια με το Yarisπλατφόρμα, την GA-B της αρχιτεκτονικής Toyota Global New Architecture/TNGA της ιαπωνικής εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά βελτιωμένα στοιχεία της ανάρτησης TNGA, όπως οι αντιστρεπτικές δοκοί, τα ελατήρια και τα αμορτισέρ, καθώς και οι νέες πλήμνες τροχών με πέντε μπουλόνια ήρθαν να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες του μικρού Toyota, που είναι σε θέση να προσφέρει ανώτερα δυναμικά χαρακτηριστικά.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία συνέβαλε στο να βρίσκεται το κέντρο βάρους πιο κοντά στο έδαφος, στοιχείο που αυξάνει περαιτέρω την ευστάθεια, αλλά και στη βελτίωση της ακαμψίας του αμαξώματος – που αποτελεί τη βάση για καλύτερη, πιο ευέλικτη οδική συμπεριφορά.

Η εικόνα του «έτοιμου για όλα» Aygo X ολοκληρώνεται με τις νέες ζάντες 17 ή 18 ιντσών και τους μαύρους θόλουςτων τροχών που ενισχύουν το crossoverπροφίλ του. Ενώ για όσους αναζητούν πιο τολμηρή, δυναμική οδήγηση και σπορ εμφάνιση, το Aygo X αποκτά για πρώτη φορά τη νέα έκδοση GR SPORT, με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης για μια πιο συναρπαστική οδηγική εμπειρία, καθώς και ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες: σπορ εμπρός μάσκα με αποκλειστικό μοτίβο «G-pattern», ζάντες αλουμινίου GR SPORT και μοναδική διχρωμία με μαύρο καπό, μαύρες και γκρι λεπτομέρειες στο εσωτερικό κλπ.

Και ενώ ο εξοπλισμός είναι παραπάνω από πλούσιος, η Toyotaδίνει το δικαίωμα της έξτρα πολυτέλειας προσφέροντας οθόνη αφής 10,5” στις ανώτερες εκδόσεις (οι υπόλοιπες διαθέτουν στάνταρ οθόνη 9,0’’), ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Android Auto®, αλλά και την επιλογή premium συστήματος ηχείων JBL.

Επιπλέον, η εφαρμογή MyToyota για smartphone, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση δεδομένων του οχήματος –ανάλυση οδήγησης, στάθμη καυσίμου, προειδοποιήσεις και εντοπισμός αυτοκινήτου – και λειτουργεί ως ψηφιακό κλειδί για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση του κινητήρα.





Από τη διαδικασία αναβάθμισης του νέου AygoX, δεν έμεινε εκτός η ασφάλεια. Το γνωστό «πακέτο» προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού Toyota Safety Sense δίνει και εδώ το παρών, με το T-Mate να είναι στάνταρ από τη βασική έκδοση. Μεταξύ δε των στοιχείων του που αναβαθμίστηκαν περιλαμβάνεται και το αναβαθμισμένο Pre-Collision System, που μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος χρησιμοποιώντας κάμερα και ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος για να εντοπίζει πιο αποτελεσματικά μοτοσικλέτες, αντίθετα κινούμενα οχήματα και πεζούς σε διασταυρώσεις.





Σε περίπτωση δε που ανιχνευτείκίνδυνος σε μια στροφή, το σύστημα εκπέμπει αυτόματα ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, ενώ το Pre-Collision Brake Assist αυξάνει τη δύναμη πέδησης όταν πατηθεί το πεντάλ των φρένων. Ενώ αν ο κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης είναι πολύ υψηλός, τα φρένα ενεργοποιούνται αυτόματα.

Βεβαίως το Toyota Safety Sense περιλαμβάνει πολλά ακόμα συστήματα όπως το Acceleration Suppression, που περιορίζει την απότομη επιτάχυνση σε χαμηλές ταχύτητες, το Emergency Steering Assist που παρεμβαίνει υποβοηθώντας τον ελιγμό που πραγματοποιείται για την αποφυγή εμποδίου κλπ. Παράλληλα προσφέρεται και αναβαθμισμένο Adaptive Cruise Control.

Όλα αυτά προσφέρονται με τη σιγουριά του ονόματος Toyota: η μεγάλη αυτή εταιρία, έχοντας ταυτίσει το όνομά της με την έννοια της αξιοπιστίας, φροντίζει να προσφέρει και το νέο της μικρό υβριδικό μοντέλο με την πλήρη κάλυψη που προσφέρει ημοναδική 11-ετής εγγύηση (ή 200.000 χλμ.) που παρέχεται μέσω του ToyotaRelax – η οποία καλύπτει πλήρως και όλα τα στοιχεία του υβριδικούσυστήματος, με την μπαταρία να καλύπτεται για 11 έτη/ 1.000.000χλμ. Και η τιμή; Από μόλις 19.500 ευρώ! Τι άλλο να ζητήσει κανείς…

Δείτε περισσότερα για το νέο ToyotaAygoX κάνοντας κλικ εδώ