Νέο ΜΙΝΙ Countryman C: Ποτέ ένα premium SUV δεν είχε τέτοιο value for money και τέτοια τιμή

Έχει μεγαλώσει, έχει ωριμάσει, έχει γίνει πια το αυτοκίνητο της μοντέρνας οικογένειας, αλλά δεν έχει χάσει τίποτα από το μοναδικό στιλ και την premium ποιότητα που χαρακτηρίζει τη βρετανική μάρκα. Και όχι μόνον αυτό: το νέο MINI Countryman C προσφέρεται τώρα με νέα, εντυπωσιακά πακέτα εξοπλισμού που διαμορφώνουν ένα ασυναγώνιστο value for money, ενώ παράλληλα τιμά την παράδοση της εταιρίας προσφέροντας απεριόριστη οδηγική απόλαυση!

Θα έλεγε κανείς ότι το παραδοσιακά εξαιρετικό design, που χαρακτήριζε ανέκαθεν τα μοντέλα της βρετανικής μάρκας, δεν αποτελεί είδηση. Και όμως, κοιτώντας το νέο Countryman δεν παύεις να εκπλήσσεσαι με το πώς μια κλασική φόρμα μπορεί να εξελίσσεται διαχρονικά – και μάλιστα με ένα έντονα SUV χαρακτήρα - δείχνοντας πάντα μοντέρνα, ενώ ταυτοχρόνως δεν έχεις καμία αμφιβολία πως - και αυτό - το MINI ανήκει αναμφισβήτητα στα αυτοκίνητα εκείνο που σε κερδίζουν με την πρώτη ματιά.

Μοντέρνο, γοητευτικό, ευρύχωρο και πρακτικό

Ναι, είναι το νέο Countryman που έχει μεγαλώσει αισθητά σε σχέση με τον προκάτοχό του, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να πάψει να δείχνει και κομψό, και ιδιαίτερο. Κάτι που επιβεβαιώνεις με την είσοδό σου στο ευρύχωρο εσωτερικό, όπου βρίσκεσαι αντιμέτωπος και με τη μινιμαλιστική σχεδίαση που ενσωματώνει την κληρονομιά της MINI για να τη συνδυάσει με την υψηλή τεχνολογία, αλλά και με την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, η οποία άλλωστε είναι απαραίτητο συστατικό ενός premium μοντέλου.

Είναι λοιπόν τέτοιου επιπέδου τα υλικά που σε περιβάλλουν στο σαλόνι του Countryman που δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να νιώσεις όμορφα, είτε πηγαίνεις στη δουλειά σου, είτε ξεκινώντας μια μικρή ή μεγάλη απόδραση με την οικογένειά σου. Γιατί ως γνήσιο SUV το Countryman προσφέρει όχι μόνο άφθονους χώρους για επιβάτες, αλλά και ένα τεράστιο πορτμπαγκάζ 450 λίτρων (!) τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 1450 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Ενώ είναι αλήθεια πως η εντυπωσιακή κυκλική & εξατομικεύσιμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης στο κέντρο του ταμπλό όχι μόνο δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα (αφού σε αυτήν μπορείς πχ. να έχεις ως φόντο ακόμα και το αγαπημένο σου κατοικίδιο), αλλά και παραπέμπει σε ένα πολύ σοβαρό τεχνολογικό υπόβαθρο, με ένα πλήθος συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι το ύψος του νέου Countryman έχει αυξηθεί κατά 84 mm και το μήκος κατά 136 mm, σε σχέση με τον προκάτοχό του, οπότε έχουμε να κάνουμε με «γενναιόδωρες» διαστάσεις (μήκος 4.444, πλάτος 1.843, ύψος 1.661 mm και μεταξόνιο 2.692 mm), στοιχείο που εξηγεί την άνεση που προσφέρεται στους επιβάτες, αλλά και εγγυάται απροβλημάτιστες περιπλανήσεις στο δασικό οδικό δίκτυο στο πλαίσιο των εκδρομικών σας δραστηριοτήτων.

Οδηγική απόλαυση

Όμως δεν είναι μόνο η άνεση χώρων που εκτιμά κανείς στο νέο MINI Countryman C, είναι και η άνεση που προσφέρει η ανάρτηση, τόσο στη μάχη με τις καθημερινές κακοτοπιές της ασφάλτου, όσο και στις αποδράσεις σας – και στον αυτοκινητόδρομο και στις «χωμάτινες» περιπλανήσεις σας. Μια άνεση που δένει άψογα με την αποτελεσματική ηχομόνωση, εξασφαλίζοντας αυτό που λέμε πολιτισμό των μετακινήσεων.

Ωστόσο, η «μαγική» ανάρτηση προσφέρει, συνεργαζόμενη με το μοναδικό σε αίσθηση τιμόνι, και μια άλλη μεγάλη υπηρεσία: τα μοναδικά δυναμικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον οδηγό να αξιοποιήσει στο έπακρο τη διαθέσιμη, σε κάθε έκδοση του μοντέλου ισχύ, φτάνοντας τελικά σε αυτό που λέμε απόλαυση της οδήγησης. Εδώ, ο οδηγός νιώθει κυριολεκτικά «ένα» με το αυτοκίνητο και πραγματικά χαίρεται να κρατάει το τιμόνι στα χέρια του.

Τον δικό του, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας παίζει και o τρικύλινδρος τούρμπο βενζινοκινητήρας 1.499 cm3 που με την πλούσια ισχύ των 170 ίππων του κινεί αναμφισβήτητα γρήγορα τη βασική έκδοση του Countryman C (0-100 χλμ./ώρα σε 8,3’’ & τελική ταχύτητα 212 χλμ./ώρα). Σημειώστε δε ότι το οικολογικό προφίλ του εν λόγω κινητήρα, ο οποίος κινεί τους εμπρός τροχούς, ενισχύεται από έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα 15 kW (20 hp) με τον οποίο διαμορφώνεται ένα ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης (με μπαταρία 0,9 kWh) το οποίο περιορίζει την κατανάλωση στα 6,5–5,9 λίτρα/100 χλμ. (WLTP).

Ένα πραγματικά premium SUV

Ως premium SUV της κατηγορίας C, το Countryman δεν θα μπορούσε να προσφέρει τίποτα λιγότερο από την πολυτέλεια που απαιτεί ο αγοραστής ενός τέτοιου χαρακτήρα μοντέλου που στη συγκεκριμένη περίπτωση προσφέρεται με βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων, διπλού συμπλέκτη και Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Σύστημα ελέγχου / αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης, Driving Assistant με σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας και «τυφλού» σημείου, Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, Cruise Control με λειτουργία φρεναρίσματος

Parking Assistant με αισθητήρες εμπρός/πίσω/πλευρικά, κάμερα οπισθοπορείας και σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος

Αισθητήρες φώτων και βροχής & Σύστημα ένδειξης πίεσης ελαστικών

Ηλεκτρικούς, θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, Προβολείς LED, πίσω φώτα LED

…και φυσικά:

Κεντρική έγχρωμη κυκλική OLED οθόνη ελέγχου λειτουργιών, με διάμετρο 240 mm (αφής / έλεγχος και με φωνητικές εντολές) και τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών

(αφής / έλεγχος και με φωνητικές εντολές) και τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών Σύστημα πλοήγησης, Bluetooth, Προσωπική κάρτα eSIM, Apple CarPlay και Android Auto με ασύρματη σύνδεση / Teleservices.

Ηλεκτρονικό κλιματισμό δύο ζωνών, Experience Modes, Ατμοσφαιρικό φωτισμό με δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων

Ράγες οροφής, Πίσω κάθισμα διαιρούμενο και αναδιπλούμενο με αναλογία 40:20:40, ρύθμιση κλίσης πλάτης και Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών.

Ζάντες ελαφρού κράματος 17’’

Ενώ το μεγάλο νέο των ημερών αφορά την προσφορά ενός πλήθους πακέτων εξοπλισμού από πλευράς της MINI, οι οποίες διευρύνουν τις δυνατότητες επιλογών του αγοραστή – και μαζί τους τη δυνατότητα διαμόρφωσης του Countryman στα μέτρα του. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από προνομιακές διαμορφώσεις που κατηγοριοποιούνται σε τρεις σχεδιαστικές γραμμές (Classic Trim, Favoured Trim, JCW Trim) που συνοδεύονται από διαφορετικές επιλογές χρωμάτων στο εσωτερικό και πέντε «πακέτα» εξοπλισμού (XS, S, M, L και XL) τα οποία αντιστοιχούν σε ένα πλήθος επιλογών χρωμάτων (και διχρωμιών) και ζάντες 18’’ ή 19’’. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων στοιχείων εξοπλισμού, όπως το διαχωριστικό δίχτυ του χώρου αποσκευών και η πανοραμική ηλιοροφή.

Όλα αυτά συνδυάζονται με μια βασική τιμή έκπληξη - 34.500 ευρώ - τη δυνατότητα απόκτησης του νέου MINI Countryman, που αποτελεί μια κορυφαία επιλογή στα premium C-SUV – και μάλιστα με το καλύτερο value for money – με τα προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της ΜΙΝΙ Financial Services, με επιτόκιο από 3,9%.

Σημειώστε ότι πέραν του Countryman C, το όμορφο SUV της ΜΙΝΙ είναι διαθέσιμο επίσης σε δύο τετρακίνητες εκδόσεις με τετρακύλινδρους, υπετροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες 1.998 cm3 (MINI Countryman S ALL4 με 218 hp & MINI JCW Countryman με 300 hp) που προορίζονται για τους πιο απαιτητικούς στον τομέα των επιδόσεων, καθώς και ως Countryman D, εφοδιασμένο με turbodiesel 1.995 cm3/150 hp που αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ επιδόσεων και κατανάλωσης.

Παράλληλα διατίθενται και δύο πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις: α) Countryman S με ισχύ 150 kW / 204 PS, 0-100 χλμ./ώρα σε 8,6’’, μπαταρία 64,6 kWh και αυτονομία 440-462 χλμ. (WLTP) και β) Countryman SE ALL4 με ισχύ 230 kW/313 PS, 0-100 χλμ./ώρα σε 5,6’’, μπαταρία 64,6 kWh και αυτονομία 413-432 χλμ. (WLTP).