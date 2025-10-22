ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Υποδεχθείτε τη νέα φθινοπωρινή/χειμερινή σεζόν επενδύοντας σε μία τετράδα νέων ελαστικών που προσφέρουν απόδοση ασφάλεια και σημαντικό κέρδος, με την ποιότητα της Bridgestone και την εγγύηση της Elastrak.

Για όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η ΕΛΑΣΤΡΑΚ, επίσημος αντιπρόσωπος της Bridgestone στην Ελλάδα, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία για να εξοπλίσετε το όχημά σας με ελαστικά υψηλής ποιότητας, επωφελούμενοι από σημαντικές εκπτώσεις έως και 60 ευρώ!

Η προσφορά ισχύει για όλα τα επιβατικά οχήματα, 4x4 και ημιφορτηγά, και αφορά την αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τις σειρές Turanza Enliten, Weather Control, Blizzak, Dueler, Potenza, και Duravis Enliten.

Το ύψος της έκπτωσης εξαρτάται από τη διάσταση της ζάντας. Συγκεκριμένα, για ζάντες 15 ιντσών, προσφέρεται έκπτωση 15 ευρώ, για ζάντες 17 ιντσών η έκπτωση ανεβαίνει στα 20 ευρώ, οι ζάντες 18 ιντσών έρχονται με έκπτωση 40 ευρώ, ενώ για ζάντες 19 ιντσών και άνω το κέρδος ανεβαίνει στα 60 ευρώ!

Η προσφορά ισχύει από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025, μόνο για αγορές σετ 4 ελαστικών και συνοδεύεται από την εγγύηση ποιότητας της Elastrak.

Και μην ξεχνάτε, η εγγύηση ποιότητας της Elastrak για τα ελαστικά της Bridgestone που διατίθενται μέσω του διευρυμένου δικτύου συνεργατών της, περιλαμβάνει: εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και δωρεάν αντικατάσταση λόγω ζημιάς για ένα έτος από την αγορά, για επιβατικά και 4x4 οχήματα.

Η δωρεάν αντικατάσταση ισχύει για ένα έως τέσσερα ελαστικά και για ένα μεμονωμένο περιστατικό, ακόμα και αν η ζημιά προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, όπως χτύπημα σε πεζοδρόμιο ή λακκούβα.

Για να ενεργοποιήσετε το δικαίωμα δωρεάν αντικατάστασης, απαιτείται η αγορά τεσσάρων ελαστικών και η εγγραφή σας στο elastrakclub.gr.

Η ΕΛΑΣΤΡΑΚ, μέλος του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ από το 2001, εκπροσωπεί επίσημα την Bridgestone στην Ελλάδα. Η Bridgestone, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίως, ξεχωρίζει για την κορυφαία ποιότητα και τις καινοτόμες τεχνολογίες της, προσφέροντας λύσεις που υπηρετούν τον οδηγό με ασφάλεια και απόδοση.

Μην χάσετε την ευκαιρία να αναβαθμίσετε την οδική σας εμπειρία με κορυφαία ελαστικά σε προνομιακές τιμές. Η προσφορά ισχύει και για τα EV-ready ελαστικά για ηλεκτρικά οχήματα.

🔎 Βρείτε το κατάλληλο ελαστικό για το όχημά σας και τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο εδώ: bridgestone.gr

Bridgestone & ΕΛΑΣΤΡΑΚ – Για ασφάλεια, ποιότητα, αξιοπιστία και προσφορές που συμφέρουν.