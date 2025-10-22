Αυτό το μοντέρνο, αστικό SUV αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Όταν το design συναντά την πρακτικότητα, την αποδεδειγμένα αποδοτική τεχνολογία, τον πλούσιο εξοπλισμό και την υψηλή ποιότητα κατασκευής για να τα συνδυάσει με τη δυνατότητα κίνησης εκτός ασφάλτου, τότε προκύπτουν αυτοκίνητα όπως το εντελώς νέο Hyundai Inster. Ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο που ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα των compact SUV προσφέροντας αγχολυτική αυτονομία και μοναδικά δυναμικά χαρακτηριστικά σε συμφέρουσα τιμή…

Η ηλεκτρική επίθεση της Hyundai συνεχίζεται, αυτή τη φορά στοχεύοντας την compact κλάση των SUV. Το ολοκαίνουργιο Hyundai Inster ήρθε ευθυγραμμισμένο με τον ψηφιακό τρόπο ζωής συνδυάζοντας την μοντέρνα ηλεκτρική τεχνολογία με έναν ευέλικτο και ταυτόχρονα υπερ-πρακτικό χαρακτήρα. Κυρίως όμως ήρθε για να προσφέρει τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης βασισμένο στην ανταγωνιστική τιμή του, που καταρρίπτει το μύθο πως τα ηλεκτρικά είναι απρόσιτα για τους περισσότερους.

Πέρα από αυτό, το Hyundai Inster ποντάρει πολλά και στην «παιχνιδιάρικη» σχεδίασή του με τους στρογγυλούς προβολείς μπροστά, τη μοντέρνα και αεροδυναμική σιλουέτα, αλλά και τα χαρακτηριστικά οριζόντια εμπρός-πίσω φώτα, που χρησιμοποιούνται ως φλας και μοιάζουν με pixels. Υπάρχει μάλιστα και crossover παραλλαγή (Inster Cross), που τονίζει την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ένα πιο περιπετειώδες «πρόσωπο».

Κάνει έως και 518 χιλιόμετρα με μια φόρτιση

To Hyundai Inster είναι διαθέσιμο δύο εκδόσεις: Μία Standard και μία Long Range. H πρώτη βασίζεται σε μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 42 kWh, που δίνει ενέργεια σε ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη απόδοσης 97 ίππων και 147 Nm ροπής, εμφανίζοντας αστική αυτονομία που ξεπερνά τα 470 χλμ. Η Long Range χρησιμοποιεί μπαταρία 49 kWh και είναι ικανή ακόμα και για 518 χιλιόμετρα με μια φόρτιση, συνδυάζεται δε με κινητήρα 115 ίππων, που αρκούν ώστε το 0-100 χλμ./ώρα να γίνεται σε 10,6’’ και η τελική να ανεβαίνει στα 150 χλμ./ώρα. Και κόστος; Ούτε 2 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα!

Ακόμα και όταν αδειάζει η μπαταρία δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού η φόρτιση του Hyundai Inster είναι γρήγορη και βολική. Όταν είναι συνδεδεμένο σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC 120 kW, το Hyundai Inster μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία του από το 10 έως το 80% σε περίπου 30 λεπτά. Για τη φόρτιση στο σπίτι, o ενσωματωμένος φορτιστής (OBC) 11 kW εξασφαλίζει την πλήρη φόρτιση σε μόλις 4 ώρες και 30 λεπτά.

Η εξελιγμένη ηλεκτρική τεχνολογία του Hyundai Inster τονίζεται και από τη λειτουργία V2L, όπου μια πρίζα 220 Volt επιτρέπει τη φόρτιση άλλων συσκευών. Το V2L καμπίνας παρέχει μια απευθείας πρίζα ρεύματος στο ταμπλό για φόρτιση ενός laptop π.χ, ενώ το εξωτερικό V2L επιτρέπει την ίδια ισχύ φόρτισης (36,2 kWh) για τροφοδοσία εξοπλισμού ή άλλων συσκευών.

Μοντέρνο, high-tech και πλούσια εξοπλισμένο

Το ταμπλό του Hyundai Inster διαθέτει μια άκρως φιλική σχεδίαση για τον χρήστη, καθώς και δυνατότητες εξατομίκευσης σε μια όμορφα φινιρισμένη υλοποίηση, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις τάσσεις της εποχής. Έτσι πολλά από τα υψηλής ποιότητας πλαστικά προέρχονται από ανακύκλωση, ενώ υπάρχουν δύο οθόνες 10,25 ιντσών: Μία για τον πίνακα οργάνων και μία αφής που υποστηρίζει το σύστημα infotainment.

Στον εξοπλισμό μάλιστα προσφέρεται πλήρης σουίτα με συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας (ADAS), καθώς και στοιχεία όπως ατμοσφαιρικός φωτισμός LED 64 χρωμάτων, ασύρματη φόρτιση κινητού, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, αυτόματος κλιματισμός, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι καθρέπτες, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες, 4 ηχεία, σύστημα πλοήγησης και με συνδεδεμένες υπηρεσίες Hyundai Bluelink. Η υπεροχή σε χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας είναι έκδηλη και από στοιχεία όπως το Hyundai Digital Key 2 Touch με τεχνολογία NFC που επιτρέπει στον οδηγό να ξεκλειδώνει και να εκκινεί το Inster με ευκολία χρησιμοποιώντας το smartphone.

Bέβαια εκτός από την συνδεσιμότητα, το Hyundai Inster ξεχωρίζει και για την πρακτικότητα που προσφέρει που είναι αντιστρόφως ανάλογη των compact εξωτερικών του διαστάσεων. Βασισμένο στο εντελώς επίπεδο πάτωμα και στο μεταξόνιο των 2.580 mm (μεγαλύτερο και από αυτό μοντέλων της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας), το Hyundai Inster εξασφαλίζει γενναιόδωρο χώρο για τους επιβάτες, ακόμα και στη δεύτερη σειρά. Μάλιστα το αντίστοιχο κάθισμα μπορεί να συρθεί προς τα μπροστινά έως και 16 εκατοστά, απογειώνοντας την πρακτικότητα και αυξάνοντας τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ στα 351 λίτρα. Εάν αναδιπλωθούν και οι πλάτες, τότε η χωρητικότητα φτάνει τα 1.059 λίτρα. Πλήρως αναδιπλούμενα είναι και τα μπροστινά καθίσματα, ενώ οι άφθονες και πρακτικές θέσεις για μικροαντικείμενα δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες.

Compact μόνο σε διαστάσεις

Το Hyundai Inster έχει μήκος 3.825 mm, πλάτος 1.610 mm και ύψος 1.575 mm και έτσι η ευελιξία γίνεται αυτομάτως ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα για να κινείται μαεστρικά μέσα στην πόλη. Παράλληλα, το ελαφρύ τιμόνι και το αυτόματο κιβώτιο κάνουν ευχάριστο το χειρισμό ακόμα και στην κίνηση, σε συνδυασμό πάντα με την αγχολυτική αυτονομία. Σε κάθε περίπτωση, το Hyundai Inster παραμένει απόλυτα «συγκροτημένο» ακόμα και εκτός των τειχών της πόλης συνδυάζοντας άνεση, ασφάλεια και σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες, τη στιγμή που η ποιοτική, χωρίς θορύβους, κύλιση και η στιβαρότητα της κατασκευής είναι σε θέση να ανταγωνιστούν μεγαλύτερα και πολύ ακριβότερα αυτοκίνητα.

Σε τελική ανάλυση, το Hyundai Inster είναι ένα σύγχρονο και μοντέρνο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι μικρό μόνο σε διαστάσεις και τιμή. «Παιχνιδιάρικο» σε όψη, αλλά σοβαρό σε χαρακτήρα, προσφέρει εξαιρετική αυτονομία, κορυφαία πρακτικότητα, μοναδική ευελιξία και μια αξεπέραστη σχέση αξίας-τιμής, αποτελώντας μια απόλυτα ολοκληρωμένη ηλεκτρική πρόταση που δίνει νέα διάσταση στον όρο «αυτοκίνητο πόλης».

Σημειώστε ότι τo Inster είναι επίσης διαθέσιμο και στην πιο περιπετειώδη έκδοση Inster Cross. Όπως δε όλα τα Hyundai, το Inster καλύπτεται από εργοστασική εγγύηση 5 ετών – και μάλιστα χωρίς όριο χιλιομέτρων (κάτι μοναδικό στον χώρο της αγοράς αυτοκινήτου) -, ενώ για την μπαταρία προσφέρεται εγγύηση 8 ετών.

Δείτε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, τις τιμές και τον εξοπλισμό ανά έκδοση του νέου Hyundai Inster κάνοντας κλικ εδώ

Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ