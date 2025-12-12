Green is the New… Gift

Σε έναν κόσμο όπου το μαύρο και το ατσάλινο γκρι κυριαρχούν στους διαδρόμους των γραφείων, η πράσινη κάσα ή το καντράν που λαμπυρίζει διακριτικά, γίνεται μια «πυξίδα προσωπικού γούστου». Ένα βλέμμα στον καρπό αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι ο κάτοχός του δεν φοβάται να ξεχωρίσει διακριτικά. Ακόμη και στις επίσημες βραδιές, εκεί όπου η ενδυματολογική φόρμα περιορίζει, το πράσινο ρολόι λειτουργεί σαν μικρή νότα προσωπικής αισθητικής.

Με αυτό το πνεύμα συγκεντρώσαμε δώδεκα προτάσεις από κορυφαίες εταιρείες, σε διαφορετικά ύφη και τιμές, ώστε να βρείτε το δώρο που θα αφήσει πραγματικά εντύπωση, είτε το προσφέρετε είτε το κρατήσετε για τον εαυτό σας. Ένα ρολόι που, χάρη στο πράσινο, γίνεται αξέχαστο.

Tissot Seastar 1000 Quartz 40 mm

Από την πρώτη στιγμή που θα κοιτάξεις το Seastar καταλαβαίνεις πως δεν είναι συνηθισμένο ρολόι, αλλά μια επιλογή που συνδυάζει δυναμισμό και λειτουργικότητα. Με κάσα 40 mm από ανοξείδωτο ατσάλι και μαύρη PVD επικάλυψη, με καντράν με πράσινο ντεγκραντέ που παίζει διακριτικά με το φως, προσφέρει μια αισθητική που «δουλεύει» το πρωί στο γραφείο αλλά και το βράδυ, σε μια έξοδο.

Φέρει ελβετικό quartz μηχανισμό, ανθεκτικό ζαφείρι με διπλή αντιανακλαστική επίστρωση, και είναι αδιάβροχο μέχρι 300 μέτρα (30 ATM), άρα μπορεί να συνοδεύσει τόσο καθημερινές δραστηριότητες όσο και πιο απαιτητικές καταστάσεις. Η τιμή του γύρω στα €550.

Swarovski Imber Oval Swiss Made

Ναι, και η Swarovski βγάζει ρολόγια και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για όσες θέλουν κομψότητα με ένα «κόσμημα ρολόι». Με ελλειπτική κάσα, πράσινο δερμάτινο λουράκι με ανάγλυφο μοτίβο και φινίρισμα σε χρυσό-σαμπανί τόνο, το Imber Oval στέκεται με χάρη σε κάθε περίσταση.

Το ρολόι είναι «Swiss Made», με όλα τα προνόμια: ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία στο μηχανισμό, και αντοχή σε βασικές καθημερινές απαιτήσεις — συμπεριλαμβανομένης και της αντοχής στο νερό έως 50 μέτρα (50 m WR), κάτι που το καθιστά κατάλληλο για καθημερινή χρήση χωρίς άγχος. Στα €350.

TAG HEUER Carrera Date Twin-Time

Σχεδιασμένο για να κερδίζει τις εντυπώσεις αυτό το TAG παρουσιάζει μια εκλεπτυσμένη λειτουργία GMT επάνω σε καντράν με πετρόλ απόχρωση. Από τις λεπτομέρειες που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το φως και χαρίζουν βάθος στον σχεδιασμό. Στο εσωτερικό του λειτουργεί ο μηχανισμός TH31-03, ένας αξιόπιστος «πυρήνας» ελβετικής τεχνογνωσίας που συνδυάζει παράδοση και ακρίβεια.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ρολόι που ενσαρκώνει την ισορροπία ανάμεσα στη φινέτσα και την τεχνική αριστεία, αποδεικνύοντας ότι το Carrera παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα για όσους αναζητούν στιλ με ουσία. Γύρω στα €5.000.

LONGINES Flagship Heritage Moonphase

Η ένδειξη φάσεων σελήνης, χαμηλά στη διάταξη, λειτουργεί σαν μια μικρή θεατρική στιγμή μέσα σε ένα κατά τα άλλα αυστηρά συμμετρικό σύμπαν· μια λεπτομέρεια που προσδίδει ιστορικό βάθος, σχεδόν σαν να θυμίζει τις ημέρες που το ρολόι ήταν εργαλείο ναυσιπλοΐας και όχι απλώς αξεσουάρ. Η κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι και το κροκό μαύρο λουράκι κρατούν την αισθητική λιτή και καθαρή, ενώ ο αυτόματος μηχανισμός στο εσωτερικό συνεχίζει την παράδοση της Longines στη σταθερότητα και την ακρίβεια.

Ένα ρολόι που δεν φοβάται την καθημερινή χρήση, αλλά δείχνει ακόμη πιο όμορφο το βράδυ. Για όσους αγαπούν τα κλασικά, αλλά θέλουν ένα αντικείμενο με προσωπικότητα: αυτό είναι ένα από τα πιο κομψά πράσινα ρολόγια της χρονιάς. Γύρω στα €3.500.

ZENITH Chronomaster Sport

Το Chronomaster Sport με τον χρωματισμό του, το πράσινο καντράν και τη στεφάνη σε κεραμικό πράσινο, μοιάζει τόσο με σύγχρονο εργαλείο ακριβείας όσο και με κομψό αξεσουάρ που τραβά τα βλέμματα. Η «επιθετική» 41 mm κάσα του, σε ανοξείδωτο ατσάλι, προσθέτει στιβαρότητα και δυναμισμό. Όμως το πράσινο καντράν – με gloss φινίρισμα – «φιλτράρει» αυτό τον χαρακτήρα, μεταμορφώνοντας το ρολόι σε κάτι πιο κομψό, πιο διακριτικά πολυτελές.

Και, βεβαίως, όταν μιλάμε για Zenith, μιλάμε μια εταιρεία που από μόνη της αποτελεί εγγύηση: μια ιστορική μάρκα με κορυφαία ελβετική τεχνογνωσία, της οποίας τα ρολόγια δεν είναι μόνο αντικείμενα πόθου, αλλά και επιλογές με πραγματική επενδυτική αξία. Στα €12.000.

LONGINES Longines Mini DolceVita

Τα διαμάντια είναι παντοτινά, όπως κι αυτή η επιλογή. Το Mini DolceVita, με την κομψή κάσα και την ιταλική γραμμή του, φοριέται με χάρη σε κάθε εμφάνιση και τα διαμάντια στο καντράν του μετατρέπουν την ώρα σε δώρο ζωής. Ένα ρολόι που τα συνδυάζει όλα: λεπτότητα, φινέτσα, στυλ, και την ιστορία μιας μάρκας που ξέρει από κλασικά ρολόγια.

Ιδανικό δώρο για όσους δεν ψάχνουν μόνο λειτουργικότητα, αλλά και κάτι που θα φορεθεί ξανά και ξανά, κάνοντας τις γιορτινές μέρες αληθινά αλησμόνητες. Γύρω στα €4.150.

U-BOAT Chimera 46MM Chrono SS Verde

Η φιλοσοφία της εταιρείας – χειροποίητη παραγωγή στην Τοσκάνη, ρίζες στην στρατιωτική αισθητική και oversized κάσες – το καθιστά κάτι παραπάνω από απλό ρολόι· είναι statement. Η κορώνα και το προστατευτικό της βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του ρολογιού, χαρακτηριστικό που όχι μόνο ξεχωρίζει αισθητικά, αλλά και καθιστά τη χρήση πιο άνετη, ειδικά αν φοράς γάντια ή έχεις δραστήριο τρόπο ζωής.

Το λουράκι από δέρμα υψηλής ποιότητας με μια πανέμορφη υφή και ο συνδυασμός του με το χακί του καντράν δημιουργεί μια αρμονία απροσδόκητα κομψή: στρατιωτικό ύφος, αλλά με φινέτσα. Για όποιον θέλει κάτι δυνατό, ιδιοσυγκρασιακό και απόλυτα προσωπικό. Γύρω στα €4.900.

Rolex Oyster Perpetual Datejust 36mm

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μπρασελέ της Rolex, όπως και οι αυστηρές δοκιμές που τα συνοδεύουν, αξιοποιούν προηγμένα συστήματα παραγωγής υψηλής τεχνολογίας. Το Jubilee, εύκαμπτο και εξαιρετικά άνετο, με χαρακτηριστική πενταπλή άρθρωση, δημιουργήθηκε ειδικά για την παρουσίαση του πρώτου Oyster Perpetual Datejust το 1945 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα μπρασελέ της εταιρείας.

Παρά το μέγεθός του, το συγκεκριμένο Datejust 36mm δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε άνδρες. Αντιθέτως, αποτελεί στις μέρες μας επιλογή και για γυναίκες που αγαπούν τα ρολόγια εκείνα που ξεχωρίζουν στον καρπό χωρίς να γίνονται υπερβολικά. Το 36άρι μέγεθος προσφέρει μια τέλεια ισορροπία: αρκετά μεγάλο ώστε να έχει χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα κομψό και ευέλικτο, ώστε να φορεθεί καθημερινά ή σε επίσημες περιστάσεις.

Στο τέλος, η Rolex παραμένει αυτό που ήταν πάντα: το σημείο όπου η ακρίβεια συναντά το κύρος, και ο χρόνος αποκτά χαρακτήρα. Γύρω στα €10.900.

BREITLING Super Avi B04 Chronograph GMT 46 Curtiss Warhawk

Εμπνευσμένο από το θρυλικό καταδιωκτικό αεροσκάφος Curtiss P-40 Warhawk, το Super AVI αποτίνει φόρο τιμής στο ιστορικό Ref. 765 AVI – έναν από τους πρωτοπόρους των φορεμένων οργάνων πτήσης και ουσιαστικό πρόγονο της σημερινής συλλογής SUPER AVI.

Ως γνήσιο ρολόι πιλότου, το συγκεκριμένο δεν κρύβεται: η διάμετρος των 46 mm δηλώνει από μόνη της την αποστολή του. Οι υπερμεγέθεις αραβικοί αριθμοί, τόσο στο καντράν όσο και στη στεφάνη, εξασφαλίζουν άμεση ανάγνωση της ώρας ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή μεγάλης ταχύτητας, ενώ η φαρδιά, εύχρηστη κορώνα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει σταθερό κράτημα – ακόμη και με γάντια, όπως απαιτεί η αεροπορική χρήση.

Το καντράν του, σε χακί απόχρωση, αποτελεί σαφή αναφορά στο Warhawk: μια πινελιά vintage αεροπορικού χαρακτήρα που παντρεύεται άψογα με τη σύγχρονη αισθητική της Breitling. Γύρω στα €10.600

OMEGA Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer 38MM

Ένα ρολόι «όλα-σε-ένα»: κομψό αλλά ανθεκτικό, διακριτικό αλλά καλαίσθητο, με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία μιας από τις κορυφαίες ελβετικές μάρκες. Η κάσα 38 mm έχει κομψή, συμπαγή διάσταση που το κάνει εξαιρετικά ευέλικτο – αρκετά διακριτικό για καθημερινή χρήση, αλλά με προσωπικότητα που δεν χάνεται. Ο αυτόματος μηχανισμός Calibre 8800, με Co-Axial escapement και πιστοποίηση Master Chronometer (METAS), προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια, αντιμαγνητική αντίσταση έως 15 000 Gauss και αυτονομία πάνω από 50 ώρες.

Με ατσάλινη κάσα και μπρασελέ, καθώς και waterproof αντοχή έως 150 μέτρα, είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει σε καθημερινή χρήση, από το γραφείο μέχρι τη θάλασσα. Αν τα δώρα λένε κάτι για εκείνον που τα προσφέρει, τότε αυτό εδώ λέει πολλά: καλό γούστο, σταθερή επιλογή, αγάπη για ό,τι αντέχει στον χρόνο. Στα €7.500