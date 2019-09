ΥΠΟΙΚ Βρετανίας: Πιθανή η μη συμφωνία - Ανυπολόγιστο το κόστος της

Ο Σαγίντ Τζαβίντ Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας εξέφρασε σήμερα την άποψη ότι κανείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το κόστος της άτακτης εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ και τις συνέπειες που θα έχει για την οικονομία της χώρας, δηλώνοντας επίσης ότι υπάρχει και η πιθανότητα αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Ερωτηθείς για το βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος της μη-συμφωνίας, o Tζαβίντ είπε στο σημερινό πρόγραμμα του BBC Radio 4: «Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να δώσει μια σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, εγώ άλλωστε δεν προσποιήθηκα ποτέ ότι είναι εύκολο να φύγουμε χωρίς συμφωνία». Στη συνέχεια ο Τζαβίντ υποστήριξε ότι «αν χρειαστεί η χώρα θα φύγει στις 31 Οκτωβρίου χωρίς συμφωνία, παρότι δεν είναι αυτό που επιθυμούμε».

It is still possible for the UK to leave the EU without a deal on 31 October, says Chancellor @sajidjavid. He won't give details of how the government can do this, but says ministers will "observe the law" #r4today | @bbcnickrobinson | https://t.co/rSdCMuK2uJ pic.twitter.com/uHon9XZ4Os