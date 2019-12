Ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντώνται σήμερα στο Λονδίνο για να τιμήσουν την 70η επέτειο από την ίδρυση του ΝΑΤΟ. Το 1949, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένα από τα δώδεκα ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ και το Λονδίνο ήταν το «σπίτι» των πρώτων κεντρικών γραφείων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το απόγευμα, η Βασίλισσα Ελισάβετ θα φιλοξενήσει δεξίωση για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Στη Σύνοδο θα συζητηθούν σειρά ζητημάτων και οι ηγέτες θα λάβουν αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της Συμμαχίας.

Την Τρίτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ θα αναφερθεί στα κύρια θέματα της συνάντησης των ηγετών σε μια μεγάλη δημόσια εκδήλωση στο Λονδίνο.

Την Τετάρτη, οι ηγέτες θα συναντηθούν στο The Grove Hotel για να συζητήσουν τα τρέχοντα θέματα ασφάλειας και να λάβουν αποφάσεις για να διασφαλίσουν ότι το ΝΑΤΟ παραμένει προετοιμασμένο για το μέλλον. Αναμένεται να συμφωνήσουν σε μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω βελτιώσεων ως προς την ετοιμότητα των συμμαχικών δυνάμεων και στην ενημέρωση του σχεδίου δράσης του ΝΑΤΟ κατά της τρομοκρατίας.

Τέλος, θα γίνει συζήτηση για τη Ρωσία, για το μέλλον του ελέγχου των εξοπλισμών, καθώς και για την άνοδο της Κίνας. Οι σύμμαχοι αναμένεται επίσης να αξιολογήσουν την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την κατανομή των βαρών στη Συμμαχία.

Το 2019 ήταν το πέμπτο συνεχές έτος αύξησης των αμυντικών δαπανών, με τους Ευρωπαίους Συμμάχους και τον Καναδά να δαπανούν επιπλέον 130 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2020, ενώ ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 400 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τα τέλη του 2024.

Πρωινό με τον Ντόναλντ Τραμπ

70 χρόνια ΝΑΤΟ σε 70 δευτερόλεπτα

#NATO: 70 years in 70 seconds



Our world is changing and NATO is changing with it. But our commitment to one another endures, giving us the strength to overcome our differences and rise to any challenge #WeAreNATO pic.twitter.com/puOWdQYQ0j