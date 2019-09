Τζ. Κόρμπιν: Εκλογές με τους δικούς μας όρους - Σε αχαρτογράφητα νερά η Βρετανία

Με τη βρετανική Βουλή να έχει διακόψει τις εργασίες της ως τις 14 Οκτωβρίου, Μπόρις Τζόνσον επιμένει στο πάση θυσία Βrexit, παρά τον νόμο που επικύρωσε και η βασίλισσα Ελισάβετ και επιβάλλει παράταση των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε ότι επίκεινται εκλογές αλλά όχι με τους όρους της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα στις πρώτες του δηλώσεις ο Κορμπιν μετά τη χθεσινοβραδινή μάχη στο βρετανικό κοινοβούλιο όπου η κυβέρνηση Τζόνσον υπέστη δυο ήττες τόνισε ότι η κυβέρνηση Τζόνσον επιθυμεί "ένα Brexit με τους όρους του Ντόναλντ Τραμπ".

"Be in no doubt, a no-deal Brexit is really a 'Trump-deal' Brexit." Labour leader @JeremyCorbyn warns that a no-deal Brexit would lead to trade deals with the US that "strip away" workers' rights. Follow live updates here: https://t.co/Px6GtnkG4d pic.twitter.com/CWckspvXuo

Σήμερα ο Λόρδος Χέζελτάιν εξέχων στέλεχος των Συντηρητικών κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί "επικίνδυνο μονοπάτι".

"We depend on parliament to hold the government to account, to try to circumnavigate that you are one step in the direction of a dictatorship."



Former deputy prime minister Lord Heseltine says an opportunity to #Brexit with a deal was denied.



Read more: https://t.co/wDsaP3u9It pic.twitter.com/uxRbbncPdZ