Τρεις ρουκέτες από τη Γάζα κατά του Ισραήλ - Αντίποινα από τον ισραηλινό στρατό

Τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν χθες Σάββατο από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου Ισραήλ, οι δύο εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας "Σιδηρούς Θόλος", ανακοίνωσε το ισραηλινό επιτελείο. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα εναντίον «στόχων» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βράδυ του Σαββάτου, «τρία βλήματα εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς την ισραηλινή επικράτεια. Τα δύο αναχαιτίστηκαν από την [αντιπυραυλική] ασπίδα Σιδηρούς Θόλος», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή του το επιτελείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών προσέφεραν φροντίδες σε τρεις ανθρώπους στη Σντερότ που τραυματίστηκαν ελαφρά καθώς έσπευδαν σε καταφύγια όταν ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας στην πόλη, που δεν απέχει πολύ από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπός τους.

Μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα του Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πλήγματα εναντίον «στόχων» στη Λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησε το επιτελείο και δήλωσαν παλαιστινιακές πηγές.

Σύμφωνα με το επιτελείο επλήγη «ένας αριθμός στόχων» της «τρομοκρατικής οργάνωσης» Χαμάς στην περιοχή.

Στελέχη της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν πως επλήγησαν δύο εγκαταστάσεις που ανήκουν στις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της παράταξης, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ενώ επλήγη επίσης εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της περιοχής.

