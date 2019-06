Τραμπ σε Πούτιν: Μην αναμιχθείτε στις εκλογές μας

Με αστεία και χαμόγελα ξεκίνησε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αστειευόμενο να λέει στον Ρώσο ομόλογο του να μην αναμιχθεί στις επικείμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Σημειώνεται πως οι δύο ηγέτες δεν είχαν βρεθεί σε διμερή συνάντηση από τον Ιούλιο του 2018, όταν έλαβαν μέρος σε μια πρώτη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι.

«Έχουμε πολύ καλή σχέση» και «πολλά πολύ θετικά πράγματα θα προκύψουν από αυτή τη σχέση», είπε ο Τραμπ, κατά την έναρξη της συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Οσάκα, ενώ ανέφερε ότι θα συζητήσουν για το εμπόριο, «λίγο για τον αφοπλισμό», και για τον προστατευτισμό.

Ωστόσο ο Ντ. Τραμπ φάνηκε να ενοχλείται όταν ερωτήθηκε σχετικά με τρία ουκρανικά πολεμικά που συνελήφθησαν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πέρυσι και τα πληρώματά τους συνεχίζουν να κρατούνται, λέγοντας πως δεν θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα κουβεντιάσουν.

«Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε», είπε ο Πούτιν στα σύντομα σχόλιά του στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

