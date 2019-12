Τούρκος αντιπρόεδρος Φ. Οκτάι: To drone θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας

Με ανάρτησή του στο twitter ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι υποστήριξε ότι τα συμφέροντα των Τ/Κ και της Τουρκίας θα προστατεύει το πρώτο τουρκικό drone που έφτασε στην- όπως αποκαλεί- «τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου»

Συγκεκριμένα στο προσωπικό του λογαριασμό αναφέρει τα εξής: «το πρώτο μας μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έφτασε στο αεροδρόμιο Λευκονοίκου για να αναλάβει καθήκοντα στους ουρανούς της ανατολικής Μεσογείου θα προστατεύσει τα συμφέροντα της τδβκ και της χώρας μας και θα υπηρετήσει την ασφάλεια στην περιοχή και την ειρήνη».

#BREAKING: MOMENT of the Turkish Nationally Produced Bayraktar TB2 Armed UAV’s landing to Turkish Republic of Northern #Cyprus



First UAV belongs to Turkish Armed Forces landen in TRNC’s Geçitkale Airport. pic.twitter.com/kd05sMUxf6