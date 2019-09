Τουρκία: Κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα σύνορα με τη Συρία

Η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας κατέρριψε χθες Σάββατο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, άγνωστης προέλευσης, το οποίο παραβίασε έξι φορές τον τουρκικό εναέριο χώρο στα σύνορα με τη Συρία, έγινε σήμερα γνωστό από τα τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που παραβίασε τον εναέριο χώρο μας έξι φορές» αναφέρει και προσθέτει πως «καταρρίφθηκε από δύο μαχητικά μας F-16, τα οποία απογειώθηκαν» από την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, έγραψε το υπουργείο στο Twitter, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του drone που καταρρίφθηκε, διευκρινίζοντας πως η προέλευσή του δεν έχει αποσαφηνιστεί.

