Το Occupy μετακόμισε στο... Χονγκ Κονγκ

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τις διαδηλώσεις του 2014 στο Χονγκ Κονγκ και όπως όλα δείχνουν η ιστορία επαναλαμβάνεται, εν προκειμένω εξαιτίας ενός αμφιλεγόμενου νόμου που θέλει να περάσει η κυβέρνηση σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης υπόπτων.

Από το πρωί χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κλείσει τους δρόμους της πόλης και συγκεκριμένα την περιοχή που φιλοξενεί σειρά κυβερνητικών κτιρίων. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν λίγο αφού εξέπνευσε το τελεσίγραφο που είχα δώσει οι διαδηλωτές στην κυβέρνηση για να αποσύρει το νομοσχέδιο.

Νωρίτερα ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης είχε δηλώσει ότι οι διαδηλωτές που έχουν αποκλείσει το κέντρο του Χονγκ Κονγκ πρέπει να διαλυθούν και να σεβαστούν τον νόμο. Ο Μάθιου Τσέουνγκ αναπληρωτής της Κάρι Λαμ, της επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, ζήτησε μέσω μηνύματος βίντεο από τους διαδηλωτές να ανοίξουν τις οδικές αρτηρίες που έχουν κλείσει. «Καλώ επίσης τους πολίτες που διαδηλώνουν να επιδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερη αυτοσυγκράτηση, να διαλυθούν ησύχως και να μην αψηφούν τους νόμους», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε ότι στηρίζει το νομοσχέδιο που θέλει να υιοθετήσει η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ.

Υπενθυμίζεται πως το Χονγκ Κονγκ έχει ξεχωριστό νομικό σύστημα από την υπόλοιπη Κίνα, καθώς απολαμβάνει ένα ημι-αυτόνομο καθεστώς εντός της επικράτειας της Κίνας. Ουσιαστικά πρόκειται για αυτό που ονομάστηκε «μια χώρα, δύο συστήματα», ενώ η Κίνα έχει δεσμευθεί ότι θα επιτρέψει το Χονγκ Κονγκ να εκλέξει το δικό του κοινοβούλιο από το 2020. Η αυτονομία αφορά το νομικό σύστημα, το νόμισμα, την τελωνειακή πολιτική, τις πολιτιστικές αντιπροσωπείες, τις διεθνείς αθλητικές ομάδες του, τους νόμους μετανάστευσης, ενώ η Κίνα αντιπροσωπεύει το Χονγκ Κονγκ διπλωματικά και στρατιωτικά.

Τι προβλέπει ο νόμος για τις εκδόσεις υπόπτων στο Χονγκ Κονγκ;

Με την κατάθεση του νομοσχεδίου τον Απρίλιο, η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ επιδιώκει να επικαιροποιήσει τους υφιστάμενους νόμους που διέπουν τις διαδικασίες έκδοσης και αλλά και τη δικαστική συνεργασία μεταξύ του Χονγκ Κονγκ και άλλων περιφερειών. Συγκεκριμένα, τροποποιεί το διάταγμα για τους φυγόδικους και το διάταγμα περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.

Το Χονγκ Κονγκ, επί του παρόντος, έχει συνάψει 20 διμερείς συμφωνίες έκδοσης - μεταξύ των οποίων με περιοχές με τις οποίες η ηπειρωτική Κίνα δεν έχει συμφωνίες - και παράλληλα παρέχει νομική συνδρομή σε 32 άλλες.

Το τωρινό διάταγμα περί φυγόδικων, το οποίο ψηφίστηκε λίγο πριν από την παράδοση του Χονγκ Κονγκ στην κινεζική κυριαρχία το 1997, δηλώνει ρητά ότι δεν ζητά την έκδοση και τη νομική συνδρομή από την «Κεντρική Λαϊκή Κυβέρνηση» ή οποιαδήποτε κυβέρνηση άλλου μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Σημειώνεται πως περίπου πριν από έναν αιώνα, το Χονγκ Κονγκ (που ήταν υπό βρετανική διοίκηση) εξέδιδε τους υπόπτους στην Κίνα, αλλά η Κίνα σταμάτησε να κάνει αιτήσεις λόγω γοήτρου.

Σύμφωνα με το διάταγμα, το Χονγκ Κονγκ διαβουλεύεται με την κεντρική κυβέρνηση σχετικά με τα αιτήματα που λαμβάνει από άλλες χώρες.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ επιθυμεί τώρα να τροποποιήσει το νόμο για να επιτρέψει την έκδοσή του κατά περίπτωση με χώρες που δεν καλύπτονται ήδη από αμοιβαίες συμφωνίες - και αυτό θα συμπεριλάμβανε την ηπειρωτική Κίνα, την εξάλειψη των γεωγραφικών περιορισμών στη ΛΔΚ στο σημερινό κανόνες.

Η προοπτική της μεταφοράς υπόπτων στην Κίνα αποτελεί το σημείο ρήξης με όσους διαφωνούν με τον νέο νόμο, καθώς όπως υποστηρίζουν, η αλλαγή θα επέτρεπε την «νομιμοποίηση των απαγωγών», υπενθυμίζοντας την απαγωγή των βιβλιοπωλών του Χονγκ Κονγκ από κινέζους πράκτορες το 2015.

This is the "central supplies station," where supplies are collected, sorted, then distributed to satellite supply stations throughout the protest site. Protesters were even asked to remove the packaging to make sorting easier. pic.twitter.com/sqLLA7y8Jb