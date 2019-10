Πυροβολισμοί σε πάρτι φοιτητών - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 14 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 14 τραυματίες στην πόλη Γκρίνβιλ του Τέξας είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών που σημειώθηκαν από άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη σε πάρτι φοιτητών πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τα τοπικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια πάρτι που γινόταν σε χώρο που απέχει περίπου 25 χλμ. από το campus του πανεπιστημίου. Εκεί βρίσκονταν εκατοντάδες φοιτητές που διασκέδαζαν.

#BREAKING Mass shooting at Texas A&M Commerce homecoming party at a venue near #Greenville . Guest say someone with a rifle opened fire. Latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/XWrP9wVOSE

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX