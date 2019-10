«Αν δεν στηρίξετε τη ζώνη ασφαλείας θα ανοίξω τα σύνορα»

Νέες προειδοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σε περίπτωση που δεν στηρίξει τα σχέδια της για την εγκαθίδρυση «ζώνης Ασφαλείας» στη βόρεια Συρία τότε «ανοίξει τις πύλες στους πρόσφυγες για να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη» απηύθυνε ο Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης κάλεσε τη Ρωσία να τηρήσει τη διμερή συμφωνία αλλιώς η Τουρκία « θα καθαρίσει μόνη της τη Συρία από τους τρομοκράτες»

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ερντογάν επανέλαβε επίσης την προηγούμενη απειλή του ότι θα «ανοίξει τις πύλες» στους πρόσφυγες για να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν υποστηρίξουν τα σχέδια της Άγκυρας για την εγκαθίδρυση «ασφαλούς ζώνης» στη βορειοανατολική Συρία, όπου θέλει να επανεγκαταστήσει τους σύρους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.

βάσει της συμφωνίας, που εκπονήθηκε την Τρίτη από τον Ερντογάν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η ρωσική στρατιωτική αστυνομία και σύροι συνοριοφύλακες πρόκειται να απομακρύνουν τους μαχητές της YPG σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Εν συνεχεία ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να σεβαστεί τις ανησυχίες της όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας», μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού.

Επίσης, μήνυμα έστειλε και στη Ρωσία λέγοντας ότι «αν η περιοχή της βόρειας Συρίας δεν καθαρίσει από «τρομοκράτες» σε 150 ώρες τότε η Τουρκία θα την καθαρίσει μόνη της».

