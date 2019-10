Συρία: Οι ρωσικές δυνάμεις και ο στρατός του Άσαντ εισήλθαν στο Κομπάνι

Ο συριακός στρατός του Άσαντ μαζί με ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη Κομπάνι, ανέφερε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η είσοδος των δύο συμμαχικών δυνάμεων στην συριακή πόλη έγινε έπειτα από μια συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που ελέγχουν την πόλη και η Δαμασκός για την ανάπτυξη του συριακού στρατού σε περιοχές της μεθορίου Συρίας - Τουρκίας προκειμένου να βοηθήσει στην απόκρουση της τουρκικής στρατιωτικής επίθεσης στη βορειοανατολική Συρία.

Νωρίτερα, είχε αναφερθεί από το Παρατηρητήριο ότι οι ρωσικές δυνάμεις διέσχισαν τον Ευφράτη ποταμό στη βόρειο Συρία και έφθασαν στις περιοχές έξω από την πόλη Κομπάνι ωθώντας προς τα ανατολικά τις υπό την ηγεσία των Κούρδων Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Σύμφωνα ,δε, με το συριακό φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen ο συριακός στρατός του Άσαντ μπήκε και στην πόλη Ράκα, όπου επίσης αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία.

Ωστόσο, αξιωματούχος των SDF που είχε ερωτηθεί νωρίτερα για για την είδηση είχε δηλώσει ότι δεν έχει πληροφορίες για την εν λόγω ρωσική προέλαση.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται μετά την συμφωνία που σύναψαν οι κουρδικές δυνάμεις με την συριακή κυβέρνηση αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τον στρατό τους από το βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας.

Συρία: Ρωσικά στρατεύματα στη ζώνη που κατείχαν οι ΗΠΑ

Νωρίτερα σήμερα, εικόνες από ρωσικά και συριακά στρατεύματα να καταλαμβάνουν θέσεις στην περιοχή του Μάνμπιτζ όπου μέχρι χθες στρατοπέδευαν Αμερικανοί στρατιώτες είχαν μεταδώσει ρωσικά ΜΜΕ.

Το κρατικό κανάλι Russia-24 έδειξε ρωσικά στρατεύματα να περιπολούν στη βόρεια της Μανμπίτζ. Το Russia Today έδειξε σε βίντεο εικόνες που δείχνουν ένα αμερικανικό κομβόι να διασταυρώνεται σε έναν δρόμο, που συνδέει το Μάνμπιτζ με το Κομπάνι, με συριακές κυβερνητικές δυνάμεις που κατευθύνονταν προς το Μάνμπιτζ.

Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, τα συριακά στρατεύματα κατέλαβαν θέσεις στην πόλη Μάνμπιτζ, μετά την συμφωνία που έκαναν με τους Κούρδους της περιοχής για να αναχαιτίσουν την διείσδυση των τουρκικών στρατευμάτων

Ο συριακός κυβερνητικός στρατός πήρε τον έλεγχο των στρατιωτικών βάσεων στη βορειοανατολική Συρία που εγκατέλειψαν οι αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση της Ρωσίας.

