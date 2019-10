Κούρδοι: Ο εκπρόσωπος τύπου του ISIS σκοτώθηκε στη Συρία

Οι Κούρδοι πολιτοφύλακες της Συρίας YPG ενημέρωσαν σήμερα ότι μετά τον επικεφαλής του ISIS (Ισλαμικό Κράτος), Αλ Μπαγκντάντι, και ο εκπρόσωπος τύπου της οργάνωσης Αμπού αλ Χασάν αλ Μουχατζίρ σκοτώθηκε σε κοινή επιδρομή των αμερικανικών και υπό την ηγεσία των Κούρδων δυνάμεων στη βόρεια Συρία.

Islamic State spokesperson Abul-Hasan Al-Muhajir was killed by an US air strike in cooperation with the Kurdish-led SDF between Mazaalah and Ayn al-Baydah. The area is under the control of the Turkish Army and Turkish-backed jihadistshttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/xFx5aDOUyU