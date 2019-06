Νέα Υόρκη: Ελικόπτερο έπεσε σε κτίριο - Ένας νεκρός

Ελικόπτερο «προσγειώθηκε ανώμαλα» στην οροφή του ουρανοξύστη Axa Equitable Center, 54 ορόφων, στο κέντρο του Μανχάταν, λίγο μετά τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα) με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο χειριστής, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, αν και η Αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα την πληροφορία.

Το ελικόπτερο φέρεται να επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση, πέφτοντας «ανώμαλα» στην οροφή του Axa Eaquitable Center που βρίσκεται στην 7η λεωφόρο του Μανχάταν. Εκείνη την ώρα στην περιοχή έβρεχε και είχε πέσει ομίχλη.

Την πορεία του ελικοπτέρου λίγα δευτερόλεπτα προτού πέσει στην ταράτσα του πολυώροφου κτιρίου κατέγραψε βίντεο, όπου το ελικόπτερο διακρίνεται να κάνει βουτιά και ο χειριστής του προσπαθεί να σταθεροποιήσει την πορεία του και να ανακτήσει και πάλι ύψος.

DEVELOPING: A helicopter has crashed into a building in downtown NYC leaving at least one person dead. Video shows it flying erratically moments before the crash. There is currently no indication of terrorism. pic.twitter.com/jtprvBFRJO — BNL NEWS (@BreakingNLive) 10 Ιουνίου 2019

Μετά την πτώση του ελικοπτέρου, δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και έσβησαν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ελικόπτερο.

Ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, που βρέθηκε στο σημείο πολύ γρήγορα, είπε στους δημοσιογράφους ότι κατά τα φαινόμενα το ελικόπτερο επιχείρησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη στέγη και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέσα στο κτίριο.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο είπαν ότι το αισθάνθηκαν να τρέμει», είπε ο κυβερνήτης.

“There may have been casualties involved in people in the helicopter,” says @NYGovCuomo, but “people in the building itself, nobody has been hurt.” https://t.co/koKWDnOfy8 pic.twitter.com/54Wzkmd1jt

— CBS News (@CBSNews) 10 Ιουνίου 2019

Ο κυβερνήτης Κουόμο ανέφερε επίσης πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατική ενέργεια.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 10 Ιουνίου 2019

H αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει ζητήσει από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τα γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Αυτόπτης μάρτυρας, που πουλούσε ομπρέλες στον δρόμο, είπε ότι άκουσε μια «βροντή» όταν κατέπεσε το ελικόπτερο στη στέγη του κτιρίου. «Δεν το είδα, αλλά το ένιωσα. Καπνός υψωνόταν από την κορυφή του κτιρίου», πρόσθεσε.

Το CNBC αναφέρει πως στον ουρανοξύστη Axa Equitable Center, στεγάζονται γραφεία της BNP Paribas, της Citibank και της δικηγορικής εταιρείας Willkie Farr & Gallagher.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τη συντριβή και παρακολουθεί την κατάσταση, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χόγκαν Γκίντλεϊ.

Δείτε live εικόνα:

Φωτογραφία: ΑP