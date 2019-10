Συναγερμός κοντά στο Καπιτώλιο - Ένας νεκρός από επίθεση με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον έξω από σταθμό του μετρό κοντά στο Καπιτώλιο, μετά από περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρός ένας νεαρός άντρας.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, το θύμα ήταν ήδη νεκρό όταν έφτασαν οι πρώτες βοήθειες.

Η Αστυνομία αναζητεί ένα 14χρονο κορίτσι που εκτιμάται ότι έχει σχέση με το περιστατικό, αναφέρει το Associated Press.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με το Καπιτώλιο ή το Κογκρέσο, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Ωστόσο, ο σταθμός του μετρό στο σημείο έχει κλείσει.

Capitol South Station: MTPD, MPD, USCP & DC EMS o/s responding to a confirmed stabbing. Details will follow. The station is CLOSED at this time. Trains on Blue/Orange/Silver are bypassing the station. Use Federal Center SW or Eastern Market as alternates. #wmata